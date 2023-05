Il metodo semplice e veloce per fare i Vasetti sospesi per abbellire la casa

Quando si inizia ad avere molte piantine in casa c’è sempre bisogno di spazio extra poiché occupano gran parte delle mensole e dei davanzali.

Soprattutto se inizi a moltiplicare piante e a fare delle talee in acqua ti servirà uno stratagemma per evitare di occupare tutte le superfici disponibili in casa.

Per fortuna una soluzione semplice ed economica c’è: creare dei vasetti sospesi con un semplice filo di juta.

Vediamo insieme come creare un appendino per vasi sospesi!

Cosa ti occorre

Sono pochi gli strumenti di cui avrai bisogno per creare dei vasi sospesi. Procurati:

un cordoncino di juta

dei barattoli in vetro (per le piantine in acqua)

dei vasetti con piantine (se vuoi appendere i vasi con il terreno)

delle forbici

Primo passaggio

Il primo step consiste nel tagliare il cordoncino che ti serve. Più è lungo il cordoncino, più verranno lunghi i manici dell’appendino.

Io ho utilizzato un cordoncino lungo 1 metro per ogni vasetto, considera che devi poi legarlo e usarlo coi due lembi sovrapposti quindi un cordoncino lungo 1 metro corrisponderà a 50 cm per lato.

Dopo aver tagliato il cordoncino della misura che ti serve fai il primo nodo congiungendo i due lembi.

Secondo passaggio

Dopo aver terminato il primo passaggio crea un 8 a 3 fori con il cordoncino annodato. Dopodiché porta il primo e l’ultimo foro verso l’interno, ovvero sovrapponi entrambi al foro centrale.

Fai passare poi il lembo superiore del primo foro e dell’ultimo foro sotto al filo del foro centrale e tira: questi lembi saranno i manici del tuo appendivaso.

Tira gradualmente dando una forma tonda al foro centrale regolandola con la misura del diametro del vaso o del barattolo.

Terzo passaggio

Inserisci il foro centrale del cordoncino di juta sul bordo del barattolo o del vaso e tira definitivamente i manici che hai appena creato.

Cerca di stringere quanto puoi in modo da mettere in sicurezza i vasetti, in questo modo non cadranno.

Inserisci la piantina che preferisci: puoi usare un barattolo di vetro allungato e inserire fiori secchi o mettere delle talee piantate in acqua.

Insomma basta solo un po’ di fantasia e puoi creare degli appendivasi fai da te molto economici ma che sono non sono belli da vedere ma anche funzionali.