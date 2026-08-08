Home / Come fare / Come lavare il mocio e togliere i cattivi odori con il percarbonato

Il mocio è uno degli strumenti che utilizziamo più spesso per lavare i pavimenti, ma proprio perché entra continuamente in contatto con sporco, polvere e acqua, tende ad accumulare residui che con il tempo possono provocare un odore poco gradevole. Anche se viene risciacquato dopo ogni utilizzo, infatti, le fibre possono trattenere sporco e umidità, creando l’ambiente ideale per la formazione dei cattivi odori.

Per mantenerlo sempre pulito non è necessario sostituirlo frequentemente. Un semplice ammollo con il percarbonato di sodio permette di igienizzarlo in profondità, eliminando lo sporco che si deposita tra le fibre e contribuendo a neutralizzare gli odori. È un’operazione semplice che può essere eseguita periodicamente per allungare la vita del mocio e ottenere pavimenti sempre puliti con uno strumento ben mantenuto.

Perché il mocio inizia a puzzare

Dopo ogni lavaggio il mocio raccoglie polvere, capelli, residui di detergente e sporco che spesso non vengono eliminati completamente con un semplice risciacquo. Se poi viene riposto ancora umido all’interno del secchio o in un ambiente poco ventilato, l’umidità rimane intrappolata nelle fibre e con il passare dei giorni può comparire quel tipico odore di muffa.

Anche l’utilizzo continuo di detergenti molto profumati non risolve il problema. Spesso il profumo copre soltanto temporaneamente il cattivo odore, mentre lo sporco continua a rimanere all’interno del tessuto. Per questo motivo è importante dedicare ogni tanto qualche minuto a una pulizia più profonda.

Come preparare l’ammollo

Per pulire il mocio basta riempire un secchio con acqua molto calda, preferibilmente intorno ai 50-60 °C, temperatura che permette al percarbonato di sodio di sviluppare al meglio la sua azione.

A questo punto si aggiungono 2 cucchiai di percarbonato di sodio e si mescola fino a farlo sciogliere completamente. Quando la soluzione è pronta, il mocio può essere immerso completamente e lasciato in ammollo per circa 1 o 2 ore.

Durante questo tempo il prodotto aiuta a sciogliere lo sporco che si accumula tra le fibre e contribuisce a eliminare i cattivi odori senza ricorrere a detergenti particolarmente aggressivi.

Terminato l’ammollo, è sufficiente risciacquare abbondantemente il mocio con acqua pulita per eliminare ogni residuo della soluzione.

L’asciugatura è fondamentale

Una delle abitudini più importanti per evitare che il problema si ripresenti riguarda l’asciugatura. Dopo aver risciacquato il mocio è consigliabile strizzarlo accuratamente e appenderlo in un luogo ben ventilato, lasciandolo asciugare completamente prima di riporlo.

Conservare il mocio ancora bagnato all’interno del secchio o in uno sgabuzzino poco arieggiato favorisce infatti la formazione di cattivi odori e rende inutile anche la migliore pulizia.

Lo stesso consiglio vale dopo ogni utilizzo: pochi minuti in più dedicati all’asciugatura possono fare una grande differenza nel mantenere il mocio fresco più a lungo.

Ogni quanto effettuare questa pulizia

L’ammollo con il percarbonato di sodio non deve essere eseguito ogni volta che si lavano i pavimenti. Per la normale manutenzione è sufficiente risciacquare bene il mocio dopo ogni utilizzo e lasciarlo asciugare completamente.

Una pulizia più profonda può invece essere effettuata ogni tre o quattro settimane, oppure quando si nota che le fibre iniziano a trattenere cattivi odori o appaiono particolarmente sporche. Se il mocio viene utilizzato molto frequentemente questa operazione può essere ripetuta anche con maggiore regolarità.

Con questa semplice abitudine il mocio rimane più pulito, le fibre conservano più a lungo la loro efficacia e lavare i pavimenti diventa anche più piacevole, senza il fastidio degli odori sgradevoli che spesso si sviluppano con il passare del tempo.