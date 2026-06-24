Home / Pulizie / Come usare il percarbonato di sodio per le pulizie di casa

Il percarbonato di sodio è uno dei prodotti più utili da tenere in casa, soprattutto quando bisogna trattare il bucato bianco, eliminare macchie ostinate o pulire superfici lavabili senza ricorrere alla candeggina tradizionale.

Il suo funzionamento è legato al contatto con l’acqua: sciogliendosi, libera ossigeno attivo e sviluppa un’azione pulente, smacchiante e sbiancante. Il risultato migliora con acqua calda, generalmente a partire da circa 40 °C, anche se bisogna sempre verificare le istruzioni riportate sulla confezione.

Non deve però essere utilizzato su qualsiasi materiale. Prima di cominciare è importante conoscere le dosi, le superfici compatibili e gli abbinamenti da evitare, perché una quantità eccessiva o un’applicazione sbagliata potrebbe scolorire tessuti e rovinare materiali delicati.

Come si usa

Il percarbonato si presenta generalmente come una polvere bianca granulare. Può essere aggiunto direttamente in lavatrice oppure sciolto in acqua calda per preparare ammolli e soluzioni da usare immediatamente.

Per le pulizie domestiche si può partire da una dose indicativa di un cucchiaio in un litro d’acqua calda, modificandola in base al tipo di sporco e alle indicazioni del produttore. Non serve aumentare eccessivamente la quantità: una soluzione molto concentrata può lasciare residui e diventare aggressiva su alcune superfici.

La miscela va preparata soltanto al momento dell’utilizzo. Quando il percarbonato entra in contatto con l’acqua, comincia a liberare ossigeno e perde gradualmente la propria attività. Per questo non conviene conservarlo già sciolto, soprattutto all’interno di flaconi chiusi.

Nel bucato

Uno degli utilizzi più conosciuti riguarda il bucato bianco e resistente. Il percarbonato aiuta a ravvivare i tessuti ingrigiti, trattare gli aloni e rendere più semplice la rimozione di alcune macchie organiche.

In lavatrice si possono aggiungere uno o due cucchiai direttamente nel cestello, insieme al normale detersivo. Per permettere una buona attivazione è preferibile scegliere un programma ad almeno 40 °C, sempre compatibilmente con l’etichetta dei capi.

Per macchie più ostinate si può preparare un ammollo sciogliendo uno o due cucchiai di prodotto in circa quattro o cinque litri d’acqua calda. I capi possono essere lasciati immersi per una o due ore, controllando periodicamente il risultato, per poi essere risciacquati e lavati normalmente.

Il percarbonato può essere utile su tovaglie, strofinacci, asciugamani, lenzuola e indumenti bianchi in cotone. Prima di trattare tessuti colorati è necessario effettuare una prova su una zona nascosta, perché alcuni colori potrebbero perdere intensità.

Non va utilizzato su lana, seta, pelle e tessuti molto delicati. Anche elastici, stampe e decorazioni particolari potrebbero risentire di ammolli prolungati o temperature elevate.

Non bisogna considerarlo automaticamente un disinfettante. La capacità di igienizzare dipende dalla formulazione, dalla concentrazione, dalla temperatura e dal tempo di contatto. Quando serve una vera azione disinfettante, è necessario utilizzare un prodotto autorizzato per quello scopo.

Su fughe e sanitari

Il percarbonato può essere impiegato anche per pulire le fughe delle piastrelle, soprattutto quando sono annerite da sporco e residui accumulati.

Si prepara una pasta mescolando poco prodotto con acqua calda, fino a ottenere una consistenza facile da stendere. La pasta va distribuita sulle fughe e lasciata agire per circa dieci o quindici minuti, evitando che si asciughi completamente.

Successivamente si strofina con uno spazzolino, si risciacqua con cura e si asciuga la superficie. Prima di trattare una zona ampia è sempre consigliabile effettuare una prova in un punto poco visibile.

La stessa soluzione può essere usata su alcuni sanitari in ceramica, nel lavello o sul piatto doccia, purché i materiali siano compatibili. Il prodotto va applicato sulla superficie umida, lasciato agire brevemente e risciacquato abbondantemente.

Bisogna invece prestare attenzione a marmo, pietra naturale, superfici verniciate, metalli delicati e materiali porosi. In caso di dubbio, è meglio consultare le indicazioni del produttore della superficie.

Il percarbonato non sostituisce il trattamento anticalcare. La sua azione è soprattutto detergente e sbiancante, mentre per rimuovere incrostazioni calcaree servono prodotti specifici, da utilizzare separatamente e mai contemporaneamente.

Dove non usarlo

Il percarbonato non è adatto a tutti i materiali. Va evitato su lana, seta, pelle, tessuti delicati, alluminio e legno non trattato. Particolare prudenza è necessaria anche su superfici dipinte, cerate o con finiture decorative.

Sui tessuti colorati bisogna sempre eseguire un test preliminare. Anche quando il colore sembra resistente, il contatto prolungato con una soluzione calda può provocare scolorimenti.

Non bisogna versare la polvere direttamente su una superficie asciutta e delicata. È preferibile scioglierla correttamente e applicare la soluzione in modo uniforme, evitando accumuli concentrati.

Le soluzioni già preparate non devono essere conservate in bottiglie o spruzzatori chiusi. La liberazione di ossigeno potrebbe aumentare la pressione all’interno del contenitore. Quello che avanza va quindi eliminato in modo appropriato e il recipiente deve essere risciacquato.

Usato con le giuste precauzioni, il percarbonato di sodio può diventare un valido alleato per il bucato, le fughe, i sanitari e diversi accessori domestici. Il segreto è rispettare i materiali, preparare le soluzioni al momento e non combinarlo con altri detergenti nel tentativo di renderlo più potente.