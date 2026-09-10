Home / Come fare / Il metodo per pulire le bottiglie di vetro difficili da raggiungere

Le bottiglie di vetro sono molto comode da riutilizzare per acqua, succhi, conserve liquide o bevande preparate in casa, ma hanno un piccolo problema che si presenta puntualmente al momento del lavaggio. Il collo stretto rende difficile raggiungere il fondo e, anche dopo diversi risciacqui, possono rimanere aloni, piccoli residui o un odore poco gradevole.

Una normale spugna spesso non entra e uno scovolino non sempre è disponibile o abbastanza lungo. In questi casi può essere utile sfruttare un metodo molto semplice che permette di pulire anche le parti più difficili da raggiungere senza dover infilare nulla all’interno della bottiglia. Bastano pochi ingredienti già presenti in cucina e qualche minuto di lavoro.

Quando la spugna non arriva

Il problema principale delle bottiglie con il collo stretto è che lo sporco tende a depositarsi proprio sul fondo e lungo le pareti interne. Acqua, succhi e altre bevande possono lasciare piccoli residui che, una volta asciutti, diventano più difficili da eliminare con un semplice risciacquo.

La situazione può diventare ancora più evidente quando la bottiglia viene lasciata chiusa dopo l’utilizzo. L’umidità rimasta all’interno favorisce la comparsa di odori e rende necessario un lavaggio più accurato prima di riutilizzarla.

Prima di procedere è utile riempire la bottiglia con acqua tiepida e lasciarla riposare per qualche minuto. Questo primo passaggio serve ad ammorbidire eventuali residui secchi e rende molto più efficace la pulizia successiva.

Il metodo con riso e bicarbonato

Uno dei rimedi più pratici consiste nell’utilizzare del riso crudo come azione meccanica per raggiungere il fondo della bottiglia. È sufficiente versarne una piccola quantità all’interno insieme ad acqua tiepida e a una punta di sapone di Marsiglia liquido oppure a poco detersivo delicato per piatti.

La bottiglia va poi chiusa e agitata con energia per alcuni secondi. I chicchi di riso, muovendosi all’interno, sfregano delicatamente contro le pareti e aiutano a staccare i residui che la spugna non riesce a raggiungere.

Se il fondo presenta una patina più evidente, può essere aggiunta anche una piccola quantità di bicarbonato di sodio. Non occorre abbondare: è sufficiente poco prodotto per accompagnare l’azione del riso durante lo scuotimento.

Dopo qualche minuto il contenuto può essere eliminato e la bottiglia controllata controluce. Se sono ancora presenti residui, l’operazione può essere ripetuta con acqua pulita e nuovo riso.

Per eliminare gli odori

A volte la bottiglia appare perfettamente pulita ma conserva ancora l’odore della bevanda contenuta in precedenza. Questo succede soprattutto con succhi, latte, caffè freddo o preparazioni dal profumo intenso.

In questi casi è utile riempire la bottiglia con acqua tiepida e aggiungere un po’ di bicarbonato, lasciando agire la soluzione per alcune ore. Il bicarbonato aiuta a ridurre gli odori rimasti all’interno senza limitarsi a coprirli con una profumazione.

Terminato il tempo di posa, la bottiglia deve essere svuotata e risciacquata più volte. È importante controllare anche il tappo, perché spesso il cattivo odore non proviene dal vetro ma dalla guarnizione o dalle filettature dove rimangono piccole tracce della bevanda.

Il tappo può essere lavato separatamente con acqua tiepida e sapone, insistendo nelle scanalature con uno spazzolino dedicato alle pulizie. In questo modo la bottiglia viene pulita completamente e non soltanto nella parte più visibile.

Il risciacquo finale

Dopo qualsiasi trattamento, il risciacquo è fondamentale. Riso, bicarbonato e sapone devono essere eliminati completamente prima che la bottiglia venga riutilizzata.

È consigliabile riempirla più volte con acqua pulita, agitarla e svuotarla fino a quando non sono più presenti schiuma o residui. Il collo della bottiglia merita particolare attenzione, perché proprio nelle filettature possono fermarsi piccole tracce di detergente.

Una volta terminato il risciacquo, può essere utile osservare il vetro controluce. Se la superficie interna appare uniforme e trasparente, senza patine o puntini sul fondo, la pulizia può considerarsi terminata.

Meglio evitare invece utensili metallici, coltelli o oggetti rigidi inseriti all’interno nel tentativo di staccare le incrostazioni. Oltre a essere poco pratici, possono graffiare il vetro o provocare piccoli danni difficili da vedere.

Come farle asciugare

Anche l’asciugatura fa la differenza quando si vogliono mantenere le bottiglie senza odori. Dopo il lavaggio non andrebbero chiuse subito con il tappo, perché l’umidità rimasta all’interno potrebbe creare nuovamente una sensazione di chiuso.

La soluzione più semplice è lasciare la bottiglia capovolta su uno scolabottiglie oppure leggermente inclinata, così da permettere all’acqua di uscire e all’aria di circolare. Quando possibile, è utile lasciarla asciugare completamente prima di riporla.

Una volta asciutta, è preferibile conservarla senza stringere completamente il tappo, soprattutto se non verrà utilizzata subito. In questo modo si evita che eventuali tracce di umidità rimangano intrappolate.

Con il metodo del riso, un po’ di bicarbonato e una corretta asciugatura, anche le bottiglie di vetro più strette possono essere pulite facilmente senza dover raggiungere il fondo con una spugna. Una piccola accortezza che rende molto più semplice riutilizzarle e mantenerle limpide, pulite e prive di cattivi odori.