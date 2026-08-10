Home / Come fare / Il metodo del sacchetto con bicarbonato per il costume da bagno

Dopo una giornata al mare o in piscina, il costume da bagno può trattenere salsedine, sudore, residui di crema solare e odori. Anche quando all’apparenza sembra pulito, le fibre possono conservare una certa umidità e perdere gradualmente quella sensazione di freschezza che avevano prima dell’utilizzo. Per questo motivo è utile intervenire subito, senza lasciare il costume chiuso per molte ore nella borsa da spiaggia.

Tra i sistemi più semplici da utilizzare occasionalmente c’è il metodo del sacchetto con bicarbonato. Non sostituisce il normale lavaggio previsto dall’etichetta, ma può essere utile per trattare il costume dopo l’uso e contrastare soprattutto gli odori. Il procedimento è molto semplice, ma è importante eseguirlo con delicatezza perché i tessuti dei costumi contengono spesso elastan e fibre che non sopportano sfregamenti eccessivi.

Dopo il mare o la piscina

La prima cosa da evitare è lasciare il costume bagnato e appallottolato all’interno di una borsa chiusa. In queste condizioni l’umidità rimane intrappolata nelle fibre e gli odori possono diventare più persistenti. Al rientro è quindi preferibile estrarlo subito e scuoterlo delicatamente, soprattutto se sono presenti piccoli residui di sabbia.

Se il costume è stato utilizzato al mare, un rapido risciacquo con acqua fresca aiuta a eliminare gran parte della salsedine prima che si asciughi sul tessuto. Dopo la piscina, invece, lo stesso passaggio contribuisce a rimuovere parte dei residui lasciati dall’acqua clorata. Non serve torcere il costume: è sufficiente premere delicatamente il tessuto tra le mani per eliminare l’acqua in eccesso.

A questo punto può essere utilizzato il metodo del sacchetto. È particolarmente comodo quando si desidera intervenire in modo rapido prima del lavaggio oppure quando il costume presenta soprattutto un odore poco gradevole ma non è visibilmente macchiato.

Il metodo del sacchetto

Occorre procurarsi un sacchetto pulito e abbastanza capiente, preferibilmente con chiusura, e del bicarbonato di sodio. Prima di iniziare, il costume dovrebbe essere umido ma non completamente bagnato. Se è stato appena risciacquato, è quindi meglio eliminare l’acqua in eccesso premendolo delicatamente con le mani o tamponandolo con un asciugamano.

Il costume va inserito aperto all’interno del sacchetto, evitando di arrotolarlo troppo. Si aggiunge quindi un cucchiaio scarso di bicarbonato, distribuendolo il più possibile sul tessuto. Per un costume particolarmente piccolo ne può bastare anche meno: non serve ricoprirlo completamente, perché una quantità eccessiva renderebbe soltanto più lungo il successivo risciacquo.

Una volta aggiunto il bicarbonato, il sacchetto va chiuso lasciando un po’ di aria all’interno. A questo punto può essere mosso e ruotato delicatamente tra le mani per qualche secondo, in modo che la polvere entri in contatto con diverse parti del tessuto. Non è necessario scuotere con forza e soprattutto non bisogna strofinare il costume all’interno del sacchetto, perché le fibre elastiche potrebbero risentirne.

Terminata questa fase, il costume può rimanere nel sacchetto per circa 15-20 minuti. Il tempo di posa serve soprattutto a permettere al bicarbonato di entrare in contatto con l’umidità e con i residui responsabili degli odori. Lasciarlo per ore non offre particolari vantaggi e, su tessuti delicati, è preferibile evitare tempi eccessivamente lunghi.

Trascorso il tempo necessario, il sacchetto va aperto con attenzione e il costume deve essere estratto senza scuoterlo energicamente. Gran parte della polvere può essere rimossa già con un leggero movimento delle mani, mentre quella rimasta tra le fibre verrà eliminata durante il risciacquo.

Questo trattamento non deve essere interpretato come un vero lavaggio completo. Il bicarbonato può essere utile soprattutto per assorbire odori e residui superficiali, ma eventuali macchie di crema, olio solare o sporco evidente richiedono comunque una normale pulizia con un detergente delicato adatto al tessuto.

Risciacquo e asciugatura

Dopo il trattamento il costume deve essere risciacquato accuratamente con acqua fresca, facendo scorrere il liquido attraverso il tessuto fino a quando non rimangono più tracce visibili di bicarbonato. Non è necessario utilizzare acqua calda, che potrebbe stressare inutilmente gli elastici e alcune fibre sintetiche.

Durante il risciacquo il costume può essere premuto delicatamente tra le mani, senza strofinare o torcere. Se rimangono piccoli residui nelle cuciture o nelle pieghe, è sufficiente insistire con un po’ di acqua pulita fino a eliminarli completamente.

Una volta terminato, l’acqua in eccesso può essere assorbita appoggiando il costume su un asciugamano pulito e tamponandolo delicatamente. Anche in questa fase è meglio evitare di strizzarlo, perché la torsione continua può contribuire nel tempo a deformare le fibre elastiche.

L’asciugatura dovrebbe avvenire all’aria e all’ombra, in una zona ben ventilata. Esporre frequentemente il costume al sole diretto per molte ore può favorire lo scolorimento e rendere il tessuto meno elastico. Prima di riporlo è importante controllare che sia completamente asciutto, soprattutto nelle cuciture e nelle parti più spesse.

Per non rovinare il costume

La prima regola rimane sempre quella di controllare l’etichetta di lavaggio. I costumi possono essere realizzati con materiali molto diversi e alcuni presentano decorazioni, applicazioni, inserti metallici o tessuti particolarmente delicati che potrebbero non essere adatti a qualsiasi rimedio casalingo.

Il bicarbonato dovrebbe inoltre essere utilizzato con moderazione. Non è necessario versarne grandi quantità né strofinarlo direttamente sul tessuto come se fosse una polvere abrasiva. L’obiettivo del metodo del sacchetto è farlo entrare in contatto con il costume in maniera delicata, non utilizzarlo per sfregare le fibre.

Particolare attenzione va prestata ai costumi con paillettes, ricami, perline, stampe delicate o dettagli metallici. In questi casi è preferibile evitare esperimenti e attenersi alle indicazioni del produttore. Anche sui colori molto intensi può essere prudente effettuare prima una prova su una zona poco visibile.

Una buona manutenzione quotidiana rimane comunque il modo migliore per far durare il costume più a lungo. Risciacquarlo dopo l’utilizzo, non lasciarlo umido nella borsa e farlo asciugare correttamente aiuta a limitare odori e residui senza dover ricorrere spesso a trattamenti più intensi. Il metodo del sacchetto con bicarbonato può quindi rappresentare un aiuto occasionale, semplice da mettere in pratica e utile soprattutto quando si desidera trattare rapidamente il costume dopo una giornata di mare o piscina.