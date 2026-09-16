Home / Come fare / Il piumone è rimasto chiuso per mesi, come prepararlo prima dell’autunno

Dopo essere rimasto per tutta l’estate nell’armadio, in una scatola o in una custodia, il piumone può avere bisogno di qualche attenzione prima di tornare sul letto. Anche se era stato riposto pulito, dopo mesi al chiuso può aver preso il classico odore di chiuso, essere un po’ schiacciato oppure aver raccolto della polvere durante la conservazione.

Non significa necessariamente che debba essere lavato ogni volta. In molti casi una buona aerazione e qualche ora all’aperto sono già sufficienti. Se invece sono presenti odori persistenti o macchie, si può valutare un lavaggio completo, facendo attenzione soprattutto al tipo di imbottitura. L’aspetto più importante è non avere fretta di rimetterlo sul letto: prima bisogna controllarlo, arieggiarlo e assicurarsi che sia perfettamente asciutto.

Prima aprirlo e controllarlo

Appena tolto dalla custodia, il piumone va aperto completamente. Meglio evitare di sistemarlo subito sul letto e coprirlo con il copripiumino, perché dopo tanti mesi piegato ha bisogno innanzitutto di prendere aria.

È utile scuoterlo delicatamente e osservare sia il tessuto esterno sia le cuciture. Si possono così individuare eventuali piccole macchie, zone ingiallite o tracce di umidità che non erano state notate quando era stato riposto.

Va controllato anche l’odore. Se si avverte soltanto un leggero sentore di armadio, spesso non è necessario procedere subito con un lavaggio. Diverso è il caso di un odore forte di umidità o della presenza di macchie. prima di utilizzare il piumone è meglio capire da dove provengano.

Anche l’imbottitura merita un controllo. Dopo essere rimasta compressa per mesi può apparire meno uniforme, soprattutto nelle zone corrispondenti alle pieghe. Scuotere il piumone da più lati aiuta a ridistribuire l’imbottitura e a recuperare gradualmente il volume.

Lasciarlo prendere aria

La prima vera operazione da fare è molto semplice: arieggiare il piumone. Può essere steso su uno stendino abbastanza grande oppure appoggiato in modo che l’aria possa circolare su entrambi i lati.

Meglio scegliere una giornata asciutta e un luogo ben ventilato. Se viene sistemato all’esterno, non è necessario lasciarlo per ore sotto un sole molto forte: l’aria è ciò che interessa maggiormente, mentre una lunga esposizione diretta può non essere ideale per alcuni tessuti e colori.

Dopo qualche ora può essere girato, così da far prendere aria anche all’altro lato. Nel frattempo si può scuotere delicatamente un paio di volte per aiutare l’imbottitura a distendersi.

Spesso questo semplice passaggio è sufficiente a eliminare il leggero odore dovuto alla lunga permanenza nell’armadio. Se il piumone era stato riposto pulito e completamente asciutto, non c’è motivo di sottoporlo automaticamente a un nuovo lavaggio.

Quando lavarlo

Quando sono presenti macchie, odori persistenti o il piumone non era stato lavato prima di essere riposto, può essere il momento di effettuare un lavaggio completo.

Prima bisogna capire che tipo di imbottitura si sta trattando. Un piumone sintetico e uno imbottito con piuma non richiedono necessariamente le stesse attenzioni. Inoltre è fondamentale che il cestello della lavatrice sia sufficientemente capiente: comprimere un piumone molto voluminoso in uno spazio troppo piccolo rende difficile sia il lavaggio sia il risciacquo.

Se può essere lavato in lavatrice, è preferibile utilizzare una piccola quantità di detergente, evitando di abbondare. Troppo prodotto può penetrare nell’imbottitura e diventare difficile da risciacquare completamente.

Per eventuali piccole macchie sul rivestimento lavabile può essere utile intervenire prima con poco sapone di Marsiglia, lavorando delicatamente solo sulla zona interessata e senza impregnare inutilmente tutta l’imbottitura.

Un buon risciacquo è particolarmente importante. I residui di detergente rimasti tra le fibre possono rendere il piumone meno piacevole al tatto e lasciare un odore che, una volta asciutto, non sempre risulta gradevole.

Attenzione all’asciugatura

Il passaggio più delicato arriva dopo il lavaggio. Un piumone può sembrare asciutto all’esterno mentre l’imbottitura conserva ancora umidità nelle parti più interne. Riporlo o utilizzarlo in queste condizioni può favorire cattivi odori.

Se viene asciugato all’aria, deve essere sistemato in modo che possa respirare bene e girato periodicamente. Durante l’asciugatura è utile scuoterlo con delicatezza per evitare che l’imbottitura rimanga concentrata in alcuni punti.

L’operazione può richiedere parecchio tempo, soprattutto quando il piumone è spesso. Non bisogna quindi basarsi soltanto sulla superficie, prima di rimetterlo sul letto è necessario controllare anche le zone centrali e quelle in cui l’imbottitura è più abbondante.

Se si utilizza l’asciugatrice, bisogna scegliere un programma adatto al tipo di piumone e alle sue dimensioni. In ogni caso, alla fine deve risultare asciutto in profondità e ben distribuito, senza parti fredde o umide al tatto.

Preparare anche il letto

Mentre il piumone prende aria, si può approfittare del momento per occuparsi anche di ciò che lo accoglierà. Il copripiumino può essere lavato, il materasso aspirato e lasciato arieggiare e la struttura del letto liberata dalla polvere.

In questo modo non si rimette un piumone appena sistemato sopra tessili rimasti inutilizzati o su superfici che hanno accumulato polvere durante l’estate.

Prima di inserirlo nel copripiumino, è utile scuoterlo ancora una volta e distenderlo bene sul letto. L’imbottitura dovrebbe risultare uniforme, senza grossi accumuli negli angoli o zone particolarmente piatte.

Non sempre, quindi, un piumone rimasto chiuso per mesi deve finire immediatamente in lavatrice. Se era stato conservato pulito e asciutto, spesso basta aprirlo, controllarlo e lasciarlo arieggiare bene. Il lavaggio diventa utile quando ce n’è realmente bisogno, mentre l’asciugatura completa resta fondamentale prima di riportarlo sul letto. Così, quando arriveranno le prime serate più fresche, sarà già pronto per essere utilizzato.