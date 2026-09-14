Home / Pulizie / Sotto i mobili della cucina si accumula uno sporco che spesso non si vede

La cucina può sembrare perfettamente pulita e ordinata, ma ci sono zone che restano fuori dalla vista e che proprio per questo vengono trascurate più facilmente. Una di queste è lo spazio sotto i mobili della cucina, dove con il tempo possono accumularsi polvere, briciole, capelli, piccoli residui di cibo e perfino una sottile patina di grasso.

Il problema è che questo sporco rimane nascosto per settimane o mesi e spesso ci si accorge della sua presenza solo quando si sposta uno zoccolo, cade qualcosa sotto il mobile oppure compare un odore poco piacevole. Una pulizia periodica di questa zona permette di mantenere la cucina davvero in ordine e di evitare accumuli difficili da eliminare.

Quello che non si vede

Sotto i mobili finiscono continuamente piccoli residui che sfuggono durante le normali pulizie. Le briciole cadono vicino allo zoccolo, la polvere viene spinta verso il fondo dal passaggio del mocio e, soprattutto vicino ai fornelli, può depositarsi anche una leggera quantità di unto.

Con il tempo questi elementi si mescolano tra loro e formano uno sporco più compatto, soprattutto se l’umidità del pavimento o qualche piccolo schizzo riescono a raggiungere la zona. È per questo che, quando finalmente viene aperto lo spazio sotto i mobili, spesso si trova molto più sporco di quanto ci si aspettasse.

Anche nelle cucine dove il pavimento viene lavato spesso, questa fascia nascosta tende a essere dimenticata perché non è facilmente raggiungibile con gli strumenti tradizionali.

Come arrivarci

In molte cucine i mobili sono chiusi nella parte inferiore da uno zoccolo removibile. Prima di iniziare la pulizia è utile verificare se può essere sganciato senza forzarlo. Una volta rimosso, lo spazio sottostante diventa molto più semplice da raggiungere.

Il primo passaggio dovrebbe essere sempre a secco. Un aspirapolvere con bocchetta stretta permette di raccogliere polvere, briciole e altri residui senza trascinarli sul pavimento.

Se lo spazio è troppo basso per l’aspirapolvere, può essere utile avvolgere un panno in microfibra attorno a una paletta piatta o a un attrezzo lungo e sottile. In questo modo è possibile raggiungere anche la parte più profonda senza dover spostare i mobili.

Quando lo sporco è vecchio

Quando la zona non viene pulita da molto tempo, la sola aspirazione può non essere sufficiente. Sul pavimento possono rimanere macchie, residui secchi o una patina leggermente appiccicosa, soprattutto nelle vicinanze della zona cottura.

Dopo aver eliminato tutto lo sporco superficiale, si può passare un panno ben strizzato con acqua tiepida e sapone di Marsiglia. La quantità di acqua deve essere minima, perché sotto i mobili l’asciugatura è più lenta e non conviene lasciare ristagni.

Nei punti più unti è preferibile insistere con più passaggi leggeri invece di utilizzare troppo prodotto tutto insieme. Una volta terminata la pulizia, il pavimento deve essere asciugato accuratamente prima di rimontare lo zoccolo.

Gli strumenti utili

Per questa pulizia non servono molti prodotti, ma gli strumenti giusti fanno davvero la differenza. Una bocchetta sottile per aspirapolvere è ideale per raccogliere lo sporco più grosso e raggiungere le zone vicine alle pareti.

Un panno in microfibra fissato a un supporto piatto permette invece di arrivare nei punti più profondi e di raccogliere la polvere che resta aderente al pavimento. Anche una vecchia gruccia rigida o un righello lungo, opportunamente avvolti in un panno, possono diventare strumenti utili quando lo spazio è particolarmente stretto.

Lo zoccolo stesso non va dimenticato. Prima di rimontarlo conviene pulirne sia la parte esterna sia quella interna, dove spesso si deposita una quantità sorprendente di polvere.

Per tenerlo sotto controllo

Non è necessario smontare lo zoccolo ogni settimana. Una pulizia approfondita ogni qualche mese può essere sufficiente nella maggior parte delle cucine, mentre nelle zone molto utilizzate può essere utile intervenire un po’ più spesso.

Tra una pulizia e l’altra, passare regolarmente l’aspirapolvere vicino al bordo inferiore dei mobili aiuta a evitare che briciole e polvere vengano spinte verso l’interno.

Anche intervenire subito quando cade del cibo vicino allo zoccolo riduce molto gli accumuli. Sono proprio i piccoli residui lasciati lì per settimane a trasformare questa zona nascosta in uno dei punti più sporchi della cucina.

Con pochi strumenti e una pulizia periodica, anche lo spazio sotto i mobili della cucina può rimanere ordinato e pulito, evitando che polvere, briciole e unto continuino ad accumularsi lontano dalla vista.