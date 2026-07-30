Home / Come fare / Il trucco dei vasetti di vetro per avere una casa sempre profumata

Mantenere un ambiente piacevolmente profumato è uno di quei piccoli dettagli che contribuiscono a rendere la casa ancora più accogliente. Entrare in salotto o in camera da letto e percepire una fragranza delicata trasmette subito una sensazione di pulizia e benessere, senza dover necessariamente ricorrere ai classici deodoranti per ambienti in commercio. Esiste infatti un’alternativa semplice che richiede pochi ingredienti e può essere preparata in pochi minuti.

Con sale grosso, bicarbonato di sodio e qualche goccia di olio essenziale è possibile realizzare un pratico profumatore fai da te da conservare in piccoli vasetti di vetro. Il sale e il bicarbonato assorbono gradualmente l’olio essenziale e ne favoriscono una diffusione lenta nell’ambiente, permettendo di profumare la casa in modo delicato e continuo. Inoltre è possibile scegliere ogni volta la fragranza preferita, creando un profumo che si adatta ai propri gusti e alla stagione.

Cosa serve

Per preparare questo profumatore per ambienti bastano pochi ingredienti facilmente reperibili. Occorrono circa 200 grammi di sale grosso, 100 grammi di bicarbonato di sodio e 15-20 gocce di olio essenziale a scelta. Chi ama le fragranze rilassanti può orientarsi sulla lavanda, mentre chi preferisce profumi più freschi può scegliere oli essenziali agli agrumi, come limone, arancia dolce, bergamotto o pompelmo. Anche essenze come eucalipto, vaniglia o fiori di cotone possono rappresentare valide alternative per personalizzare il risultato finale.

Oltre agli ingredienti servono una semplice ciotola per mescolare il composto e uno o più vasetti di vetro nei quali trasferire il preparato. I vasetti possono essere completamente aperti oppure decorati con un pezzo di tessuto leggero fissato con uno spago, una soluzione che dona anche un gradevole effetto decorativo senza impedire la diffusione della fragranza.

Uno dei vantaggi di questa soluzione è proprio la possibilità di personalizzarla. Cambiando l’olio essenziale si ottiene ogni volta un profumo diverso, adattandolo ai propri gusti o ai vari periodi dell’anno. Le note floreali risultano generalmente più indicate per creare un’atmosfera rilassante, mentre quelle agrumate regalano una piacevole sensazione di freschezza e pulizia.

Come prepararlo

La preparazione richiede davvero pochi minuti. Si versano innanzitutto il sale grosso e il bicarbonato all’interno della ciotola, mescolandoli accuratamente con un cucchiaio fino a ottenere una miscela uniforme. Successivamente si aggiungono le gocce dell’olio essenziale scelto distribuendole poco alla volta su tutta la superficie.

A questo punto è importante continuare a mescolare con calma, così da permettere al sale e al bicarbonato di assorbire il profumo in modo omogeneo. L’obiettivo è evitare che l’olio si concentri soltanto in alcuni punti, ottenendo invece una fragranza distribuita in tutta la miscela. Se si desidera un profumo leggermente più intenso è possibile aggiungere qualche goccia in più, sempre senza esagerare.

Quando il composto risulta ben amalgamato può essere trasferito nei vasetti di vetro. Non è necessario riempirli completamente: lasciare un po’ di spazio libero favorisce la circolazione dell’aria e la diffusione della fragranza. Una volta sistemati, i vasetti sono subito pronti per essere collocati negli ambienti della casa.

Oltre a essere pratico, questo preparato può diventare anche un piccolo elemento decorativo. Utilizzando vasetti trasparenti di diverse forme e dimensioni è possibile abbinarli facilmente allo stile dell’arredamento, trasformandoli in un dettaglio discreto ma gradevole da vedere.

Dove sistemare i vasetti

I vasetti profumati possono essere collocati in diversi punti della casa, ma trovano la loro posizione ideale soprattutto in salotto e camera da letto. In soggiorno possono essere sistemati sopra una mensola, su un tavolino o vicino a una libreria, contribuendo a diffondere una fragranza delicata durante la giornata senza risultare invadente.

Un olio essenziale come la lavanda è spesso scelto proprio per il suo profumo delicato, mentre gli agrumi sono ideali per chi preferisce una sensazione più fresca e vivace. Posizionare un vasetto sul comò o sul comodino permette di percepire una leggera profumazione senza che diventi eccessiva.

Naturalmente nulla vieta di utilizzare questo preparato anche in altri ambienti della casa, come l’ingresso o il bagno, purché venga collocato in un punto stabile e lontano da fonti dirette di umidità. È comunque preferibile evitare di posizionarlo troppo vicino a finestre costantemente aperte o a correnti d’aria molto forti, che potrebbero disperdere più rapidamente la fragranza.

Come mantenerlo profumato

Con il passare delle settimane è normale che il profumo dell’olio essenziale diventi gradualmente meno intenso. Non significa che il preparato debba essere sostituito: nella maggior parte dei casi è sufficiente ravvivarlo con qualche semplice accorgimento.

Quando si nota che la fragranza inizia ad affievolirsi basta aggiungere 5 o 6 gocce di olio essenziale direttamente nel vasetto e mescolare nuovamente il contenuto con un cucchiaino. In questo modo il sale grosso e il bicarbonato assorbiranno il nuovo olio e il profumo tornerà a diffondersi nell’ambiente come nei primi giorni.

Se invece il composto dovesse assorbire umidità o perdere la sua consistenza originale dopo molto tempo, conviene preparare una nuova miscela seguendo lo stesso procedimento.

Questo semplice rimedio permette di avere una casa piacevolmente profumata senza particolari difficoltà. Grazie alla possibilità di scegliere ogni volta un diverso olio essenziale, è possibile cambiare fragranza in base alle stagioni o alle proprie preferenze, creando un ambiente sempre accogliente. Con pochi vasetti di vetro, sale grosso, bicarbonato e la profumazione preferita si ottiene infatti una soluzione pratica, personalizzabile e perfetta per dare un tocco di freschezza agli ambienti della casa.