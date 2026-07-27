Home / Pulizie / Perché usare sale grosso e aceto di alcol per pulire il piano cottura

Il piano cottura è una delle superfici che si sporca più facilmente durante la preparazione dei pasti. Schizzi di olio, sughi, residui di cibo e macchie bruciate tendono ad accumularsi giorno dopo giorno, rendendo la pulizia sempre più impegnativa. Quando lo sporco si è ormai seccato, spesso non basta un semplice detergente per eliminarlo senza dover strofinare a lungo.

Tra i rimedi domestici più utilizzati c’è la combinazione di sale grosso e aceto di alcol, due ingredienti facilmente reperibili che, se usati nel modo corretto, possono aiutare ad ammorbidire le incrostazioni e facilitare la pulizia del piano cottura.

Perché funziona

Il sale grosso svolge una delicata azione abrasiva, utile per rimuovere lo sporco senza ricorrere a strumenti troppo aggressivi. I suoi granelli aiutano infatti a staccare i residui più ostinati, soprattutto quando sono già stati ammorbiditi.

L’aceto di alcol, invece, contribuisce a sciogliere i depositi di grasso e le incrostazioni leggere grazie alla sua naturale acidità. Quando viene versato sul sale, crea una soluzione che rimane a contatto con lo sporco per alcuni minuti, rendendolo più semplice da eliminare con una spugna morbida.

Questa combinazione è particolarmente indicata per intervenire sulle macchie più resistenti senza dover esercitare una forza eccessiva durante la pulizia.

Il metodo

Prima di iniziare è importante che il piano cottura sia completamente freddo. Si distribuisce una piccola quantità di sale grosso direttamente sulle zone più sporche, insistendo soprattutto dove sono presenti incrostazioni o residui secchi.

Successivamente si versa un po’ di aceto di alcol fino a inumidire il sale. A questo punto è consigliabile lasciare agire il composto per circa 10-15 minuti, così da permettere allo sporco di ammorbidirsi.

Terminato il tempo di posa, si passa una spugna morbida con movimenti delicati, senza esercitare troppa pressione. Le incrostazioni dovrebbero staccarsi con maggiore facilità. Infine si elimina ogni residuo con un panno umido e si asciuga accuratamente la superficie con un panno in microfibra, così da evitare aloni.

Dove usarlo

Questo metodo è adatto soprattutto ai piani cottura in acciaio inox, dove può aiutare a rimuovere sporco e grasso senza ricorrere a prodotti più aggressivi.

Nel caso dei piani in vetroceramica o a induzione, invece, è opportuno prestare maggiore attenzione. Il sale non deve essere strofinato con forza perché i granelli potrebbero graffiare la superficie. In questi casi è preferibile lasciarlo agire insieme all’aceto e rimuoverlo delicatamente con una spugna molto morbida.

È sempre buona norma provare il metodo su una piccola zona poco visibile prima di trattare l’intera superficie.

Gli errori da evitare

Uno degli errori più frequenti consiste nell’utilizzare spugne abrasive, pagliette metalliche o esercitare troppa pressione durante la pulizia. Anche il miglior rimedio può infatti diventare dannoso se usato in modo scorretto.

È altrettanto importante non lasciare asciugare completamente l’aceto di alcol sul piano cottura e rimuovere sempre ogni residuo di sale al termine del trattamento. Infine, il metodo non deve essere applicato su superfici in marmo, pietra naturale o materiali particolarmente delicati, che potrebbero essere danneggiati dall’acidità dell’aceto.

Come mantenerlo pulito

Per evitare che lo sporco diventi difficile da eliminare è consigliabile pulire il piano cottura dopo ogni utilizzo, quando si è ormai raffreddato. Bastano pochi minuti per rimuovere schizzi e residui prima che si secchino.

Una manutenzione costante permette di limitare la formazione delle incrostazioni, mantenere la superficie brillante più a lungo e ricorrere al trattamento con sale grosso e aceto di alcol solo quando è davvero necessario. In questo modo il piano cottura rimane pulito con meno fatica e conserva il suo aspetto nel tempo.