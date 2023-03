3 Trucchetti per foderare bene le Teglie con la Carta Forno

La carta forno è diventata una risorsa fissa nei mobili per tutti i vantaggi che offre nella preparazione delle più disparate pietanze.

Dalle torte al pollo arrosto, le teglie sono sempre soggette ad incrostarsi ed è per questo che ci si serve della carta forno per avere una forma liscia in caso di dolci e per non dover gettare via le teglie dopo pochi utilizzi.

Tuttavia, foderarle non è sempre semplicissimo e tante volte si va incontro a sprechi poiché se ne impiega una quantità maggiore di quella che occorre. E poi sembra che non le foderiamo mai nel modo giusto.

Per cui oggi vi svelerò tutti i trucchetti per foderare bene i vari tipi di teglie con la carta forno!

Teglia rotonda

Chi ama preparare le torte e i dolci avrà le più disparate dimensioni e tipologie di teglie rotonde in casa!

Potremmo dire che sono le più complicate da foderare con la carta forno in quanto, non avendo angoli, è difficile farla aderire al meglio, ma una soluzione c’è!

Scopriamo tutti i passaggi da fare:

Ritagliate un foglio della grandezza del ruoto (non esagerate, altrimenti lo sprecherete);

Piegate il foglio a metà per 2 volte in modo da ottenere un cono;

A questo punto capovolgete la teglia e mettete l’angolo del cono al centro del cerchio;

Ritagliate la carta forno che fuoriesce dalla teglia;

Aprite il foglio ed ecco che avrete ottenuto un foglio dalle dimensioni del ruoto che dovrete solo imburrare ed inserire!

Ecco anche delle immagini che vi mostrano passo passo come fare!

Stampo per plumcake

Iniziamo dallo stampo per plumcake. Tutti amano preparare questo dolce semplice e buonissimo, ma spesso è difficile applicare la carta forno.

In realtà foderare questa teglia è semplicissimo! Dovrete capovolgerla a testa in giù; stendere il foglio di carta forno sopra e dare la forma come se voleste impacchettare la teglia.

Anche in questo caso, foderarla diventerà semplicissimo!

Una volta che ha preso perfettamente la forma, capovolgete nuovamente la teglia e inserite il foglio di carta forno all’interno che adesso aderirà perfettamente!

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Come foderarle perfettamente (VIDEO)

Per aiutarvi passo passo in questi trucchetti, abbiamo anche preparato un video proprio per spiegarvi come foderare perfettamente le teglie con la Carta Forno:

Teglia quadrata e rettangolare

Concludiamo con le due tipologie di teglia più usate e diffuse in assoluto, quella quadrata e quella rettangolare.

Qui si preparano per lo più cibi salati, mentre per i dolci si prediligono le due riportate sopra, ma anche queste necessitano della carta forno per non restare incrostate nel tempo.

Ebbene, scopriamo passo dopo passo cosa bisogna fare:

Ricordate sempre di imburrare un pochino le teglie, così la carta forno aderirà meglio.

Stendete il foglio di carta forno su un piano;

Appoggiate la teglia al centro del foglio e segnate i 4 angoli con un matita;

Ora, con delle forbici, tagliate dall’angolo del foglio fino al punto con la matita;

Infine prendete il foglio e mettetelo nel ruoto imburrato.