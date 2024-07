Con l’arrivo del caldo diventa quasi impossibile stare in casa, ancora di più se gli elettrodomestici sono in funzione e generano ulteriore calore.

Per questo motivo, quando viene l’estate sto sempre attenta a utilizzarli in maniera porpria, in modo tale da preservare un po’ di fresco anche senza climatizzatore acceso.

Adesso vi spiego come li gestisco per sentire meno caldo in casa. Da quando faccio così, riesco ad affrontare l’arrivo della calura estiva con molta più serenità.

Usare in modo intelligente i grandi elettrodomestici

I grandi elettrodomestici come il forno, la lavastoviglie e la lavatrice possono contribuire notevolmente all’aumento della temperatura in casa. Per questo vanno utilizzati in modo intelligente, così da ridurre il calore che generano. Vediamo come.

Scegliere i momenti giusti

Uno dei modi più semplici per gestire il calore generato dagli elettrodomestici è usarli durante le ore più fresche della giornata, come la mattina presto o la sera tardi.

Quindi, regola numero uno: evitare di usare il forno, la lavastoviglie e la lavatrice nelle ore centrali della giornata, cioè quando il sole è più alto nel cielo e fa più caldo.

Utilizzare la modalità eco

Molti elettrodomestici moderni sono dotati di modalità eco, che non solo riduce il consumo di energia, ma genera anche meno calore. Vi consiglio di attivare questa funzione, quindi, per mantenere la casa più fresca.

Usare il forno a microonde

Se avete in programma di preparare una ricetta che prevede l’utilizzo del forno, prediligete, quando possibile, il forno a microonde al posto del forno tradizionale.

Il microonde genera e trattiene meno calore, inoltre cucina i cibi in meno tempo. Queste caratteristiche lo rendono un ottimo alleato nella battaglia contro il caldo.

Cucinare all’aperto

Se avete uno spazio esterno, come un giardino o un balcone, considerate l’idea di cucinare all’aperto. Utilizzando un barbecue o una piastra elettrica fuori casa, eviterete di accumulare calore in cucina, che invece si disperderà all’esterno.

Ottimizzare l’uso del frigorifero e del congelatore

Il frigorifero e il congelatore sono elettrodomestici essenziali, ma possono contribuire al riscaldamento della casa se non utilizzati correttamente.

In primo luogo, assicuratevi che il frigorifero e il congelatore siano impostati sulla temperatura ideale: 4°C per il frigorifero e -18°C per il congelatore. Temperature più basse di quelle necessarie aumentano il consumo di energia e il calore rilasciato.

Inoltre, pulite in maniera regolare le bobine del frigorifero, situate sul retro o sotto l’elettrodomestico. Queste, infatti, possono accumulare polvere e detriti, riducendo l’efficienza del frigorifero e aumentando il calore emesso.

Ricordate, infine, che ogni volta che aprite la porta del frigorifero o del congelatore, entra aria calda che deve essere raffreddata. Cercate di limitare il numero di volte che aprite le porte e di chiuderle velocemente per mantenere l’elettrodomestico efficiente.

Ridurre il calore dei piccoli elettrodomestici

Anche i piccoli elettrodomestici come il tostapane, il bollitore e l’asciugacapelli possono contribuire al calore in casa. Vediamo come gestirli.

Usare elettrodomestici a bassa potenza

Scegliete elettrodomestici a bassa potenza, che generano meno calore, ad esempio preferendo il tostapane al forno per tostare il pane.

Spegnere elettrodomestici quando non sono in uso

Sembra un consiglio banale, ma spegnere gli elettrodomestici quando non li state utilizzando può fare una grande differenza. Molti dispositivi continuano a generare calore anche quando sono in standby. Prendete un esempio su tutti: la macchina dl caffè.

Utilizzare asciugacapelli con moderazione

L‘asciugacapelli può generare molto calore, quindi usatelo con moderazione. Quando possibile, asciugate i capelli all’aria o utilizzate la modalità fredda dell’asciugacapelli. Oppure, se ne avete la possibilità, asciugate i capelli sul balcone o all’esterno.

Mantenere gli elettrodomestici efficienti

La manutenzione regolare degli elettrodomestici è fondamentale per assicurarsi che funzionino al meglio e non generino calore inutile. Ecco i passaggi che dovete eseguire se volete mantenerli efficienti.

Pulire filtri

Pulite i filtri di condizionatori, ventilatori e aspirapolvere per assicurarvi che funzionino efficientemente. I filtri intasati possono ridurre l’efficienza e aumentare il calore generato.

Verificare guarnizioni

Controllate le guarnizioni delle porte di frigoriferi, congelatori e forni per assicurarvi che siano in buone condizioni. Guarnizioni usurate o danneggiate possono causare perdite di aria fredda, aumentando il consumo di energia e il calore emesso.

Fare manutenzione periodica

Seguite le indicazioni del produttore per la manutenzione periodica degli elettrodomestici. Un buon programma di manutenzione aiuta a mantenere gli elettrodomestici efficienti e riduce il rischio di malfunzionamenti che possono generare calore eccessivo.