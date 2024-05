Esistono scarpe e scarpe, e nella maggior parte dei casi è davvero difficile trovare una soluzione che sia in grado di unire comfort ed eleganza.

Le Birkenstock, proprio per questo motivo, giocano un campionato a parte. Il brand tedesco è infatti noto per rappresentare al tempo stesso un simbolo di alta moda e di comodità, oltre che di versatilità. Si parla in sintesi di una vera e propria icona fashion, che può adattarsi ad un’ampia varietà di look, e che concede dunque infinite opzioni a chi è alla ricerca di una reale qualità. Come indossare con stile le scarpe Birkenstock da donna, quindi?

Blazer, t-shirt e pantaloni a gamba morbida

Per unire comfort ed eleganza, c’è un outfit che può davvero rivoluzionare la quotidianità di ogni donna, e che si sposa a meraviglia con le scarpe Birkenstock.

Si parla del look costruito con i pantaloni a gamba morbida (meglio se color crema), il blazer e una semplicissima t-shirt bianca.

Per quel che riguarda le calzature, via libera alla fantasia. Per fare un esempio concreto, sugli e-commerce di scarpe si trovano modelli di Birkenstock donna come le sneakers Bend, perfette per questo look. Da non sottovalutare comunque le infradito, come le Gizeh, o le ciabatte Birkenstock, dalle Oita fino ad arrivare alle Madrid, passando per altri modelli come le Barbados o le Mayari.

Jeans a sigaretta, camicia di seta e calze nere

I pantaloni sono ancora una volta protagonisti, sebbene in questo caso si parli dei jeans a sigaretta, rigorosamente con i risvolti alla caviglia, necessari per esaltare le Birkenstock.

Alcune modelle come Kaia Gerber preferiscono abbinare ai sandali Birkenstock un paio di calze nere, ma è possibile anche farne a meno. Per questo look, invece, è indispensabile la camicia di seta aperta sul davanti, indossata insieme ad una t-shirt. Per quel che riguarda la camicia, si concede un’ampia libertà per la scelta delle fantasie, da quelle floreali fino ad arrivare alle opzioni più “aggressive”, come nel caso delle stampe animalier.

Infine, il consiglio è di optare per i sandali Arizona.

Pile, camicia azzurra e Birkenstock Boston

Fra le tendenze più interessanti ne troviamo una che, almeno in apparenza, potrebbe sembrare inusuale. Torna infatti di moda il pile, un tessuto ideale ad esempio per le giacche da donna, e per affrontare i rigidi mesi invernali. Il pile oggi viene indossato su una camicia, preferibilmente a tinte chiare come l’azzurro, e con un paio di pantaloni morbidi.

Trattandosi di un look invernale, è bene optare per le Birkenstock Boston in pelliccia, oppure per un paio di sneakers, cercando su pagine come https://escarpe.it/c/donna/scarpe-basse ad esempio. Fra le migliori sneakers Birkenstock per questo look ecco le Bend Low Decon e le Bend Low Slip On.

Altri look ideali con le scarpe Birkenstock da donna

Esistono tantissimi abbinamenti ideali con le scarpe Birkenstock da donna, come ad esempio i vestiti midi indossati insieme ad un cardigan e alle calze nere. Non potremmo poi non citare i vestiti corti e gli shorts, abbinati alle t-shirt e alle ciabatte Birkenstock. Infine, ecco gli abiti lunghi floreali e i vestiti destrutturati.