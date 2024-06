Ieri sera, il 28 Giugno, eravamo tutti a preparare la Barca di San Pietro, altra famosissima tradizione di questo mese meraviglioso.

Anche tu sarai curioso di scoprire cosa le sue Vele hanno riservato per te! Vediamo velocemente se hai rispettato il procedimento, e poi scopriremo le diverse interpretazioni delle Vele.

Come abbiamo preparato la Barca di San Pietro o San Giovanni

La tradizione della Barca di San Pietro risale a tempi antichi e ogni anno, alla fine di giugno, riscopro la gioia di seguirla con la mia famiglia.

Prima di tutto, scegliamo una sera speciale: quella del 28 giugno, la vigilia della festa dei Santi Pietro e Paolo, o in alternativa, la sera del 23 giugno, per San Giovanni. È importante che la notte sia limpida per permettere alla luce della luna di fare la sua magia.

Prendiamo una ciotola in vetro trasparente e la riempiamo di acqua a temperatura ambiente. È una buona idea usare il rubinetto dopo aver lasciato scorrere un po’ d’acqua per renderla più limpida, oppure, se possibile, usare dell’acqua di sorgente o distillata.

Poi rompiamo un uovo freschissimo, possibilmente biologico o comunque di buona qualità. Con attenzione, separiamo l’albume dal tuorlo e lasciamo cadere l’albume intero nella ciotola d’acqua. Questo è un passaggio delicato: bisogna cercare di non rompere troppo l’albume per far sì che possa creare delle forme suggestive.

Una volta sistemato l’albume, portiamo la ciotola fuori, preferibilmente in giardino o sul balcone, dove può essere esposta alla luce della luna. Lo lasciamo lì per tutta la notte. La tradizione vuole che la rugiada della notte e la luna abbiano il potere di cristallizzare l’albume, creando delle vele simili a quelle di una piccola barca.

Il mattino seguente, ci svegliamo sempre con grande entusiasmo. Andiamo tutti insieme a vedere cosa si è formato nella ciotola.

Sei hai seguito queste indicazioni, ora possiamo passare a come interpretare le Vele della Barca di San Pietro.

Come leggere le vele e i vari significati

Interpretare le vele della Barca di San Pietro è un po’ come vedere che regali abbiamo ricevuto la mattina di Natale. Siamo tutti curiosi di vedere che forma hanno assunto durante la notte!

Ogni figura che si forma ha un proprio significato e può fornire indicazioni preziose sul futuro, secondo la tradizione contadina.

Ecco alcuni dei significati principali che ho imparato col tempo ad attribuire alle varie forme delle vele:

Vele alte e larghe: Queste sono generalmente considerate un segno positivo. Indicano un anno prospero, con buone opportunità e successi. Ad esempio, se state pianificando progetti importanti o avete obiettivi ambiziosi, queste vele suggeriscono che avete il vento in poppa. Vele basse o piatte: Queste possono essere un segnale di avvertimento, suggerendo che potreste incontrare alcune difficoltà sul vostro cammino. Non è nulla di cui preoccuparsi eccessivamente, ma è un invito a essere cauti e a prepararsi per affrontare eventuali sfide. Vele a forma irregolare: Quando le vele non hanno una forma definita, possono indicare incertezza o cambiamento. Potrebbe esserci qualcosa nella vostra vita che necessita di una nuova prospettiva o di un approccio diverso. La mia esperienza personale mi ha insegnato che queste vele irregolari spesso compaiono nei momenti di transizione, quando stiamo per affrontare nuove avventure o cambiamenti significativi.

Una cosa molto carina che potresti fare è chiedere a una nonna o a una zia come interpreta lei le Vele della Barca di San Pietro. Potresti avere delle risposte curiose ma anche affascinanti sul loro modo di vedere quest’antica tradizione!