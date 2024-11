Come lavare i plaid per togliere la puzza di chiuso?

Una delle cose più belle dell’inverno è l’idea di stare lì, sedute o sdraiate sul divano, magari guardando la televisione o leggendo un buon libro, accompagnate da un plaid che, oltre a tenerci calde, sembra coccolarci. Proprio per riscaldarsi e rilassarsi si apre l’armadio e si prende tutto il necessario, ma non accade raramente di avvertire una fastidiosa puzza di chiuso.

Capita, però, di tirarli fuori dall’armadio dopo mesi di inutilizzo e di accorgerci che presentano una puzza di chiuso per niente bella da sentire. Ma non temete! Oggi, infatti, vedremo insieme alcuni rimedi casalinghi e naturali per lavare i plaid di pile e di lana e rimuovere la puzza di chiuso.

Bicarbonato di sodio

Il primo rimedio che vi consiglio non può che essere il bicarbonato di sodio! Questo è un metodo molto indicato perché il bicarbonato ha la capacità di assorbire bene gli odori ed inoltre non danneggia i tessuti, non a caso viene usato spessissimo in lavatrice.

Dovrete stendere la coperta o il plaid da trattare su un letto e cospargere del bicarbonato in maniera uniforme. Lasciate in posa per almeno un paio d’ore. Successivamente aspiratelo e fate lo stesso passaggio con l’altro lato e addio cattivi odori!

Succo di Limone

Anche il succo di limone è fantastico quando si devono togliere via vari tipi di odori non graditi. Inoltre la scelta di usarlo è molto diffusa perché conferisce anche un ottimo profumo, dunque non potevo non consigliarvelo!

Dovrete riempire un vaporizzatore con acqua e il succo di 1 limone, vaporizzate su plaid e coperte, fate asciugare prima un lato e poi procedete con l’altro. Ricordate, tuttavia, che dovrete tenervi sempre a debita distanza per non bagnare eccessivamente il tessuto.

Essenza di Lavanda

La lavanda è una delle amiche più care del bucato, oggi lo si usa come profumatore alternativo e naturale in lavatrice! Inoltre metterlo sulle coperte e sui plaid è una scelta saggia in quanto l’odore della lavanda ha proprietà benefiche e rilassanti.

Mettete 6/7 gocce di prodotto in un vaporizzatore con acqua e spruzzate prima da un lato e poi dall’altro, tenendo presente che si deve asciugare benissimo. Il mio consiglio è lasciare aperti finestre o balconi presenti nella stanza in cui mettete il tessuto.

Aceto di mele

L’aceto di mele non ha un odore molto gradito, ma è tra i metodi migliori per togliere i cattivi odori! Bene, per usarlo basterà riempire un vaporizzatore a metà con acqua e metà con aceto di mele, scuotete per bene in modo da uniformare gli ingredienti.

Successivamente dovrete vaporizzare su entrambi i lati della coperta o del plaid e lasciare asciugare benissimo. Vedrete che anche l’odore dell’aceto andrà via, vi basterà far circolare molta aria e avrete una freschezza unica sulla coperta!

Mix anti-odore

Se desiderate qualcosa da avere a portata di mano sempre potete fare un mix anti-odore facile ed economico, vediamo subito come!

Ingredienti

Succo di 1 limone

1/2 bicchiere d’aceto

1 cucchiaio di bicarbonato

Mescolate insieme questi ingredienti fino a farli diventare un’unica soluzione e versateli in un flacone spray. Vaporizzate sulle coperte e sui plaid ricordando di trattare un lato alla volta. Quando sono perfettamente asciutti, ecco che profumeranno e potrete usarli!

Sapone di Marsiglia

Questo metodo prevede il sapone di Marsiglia ed è da usare se volete bagnare completamente plaid e coperte. A volte si accumula troppa polvere o ci sono odori davvero insostenibili che richiedono un lavaggio più approfondito.

In questo caso non posso far altro che consigliarvi di riempire una vasca con acqua tiepida e mettere in ammollo le coperte da trattare, poi aggiungete circa 3 cucchiai di sapone di Marsiglia. Ogni tanto risciacquate e scuotete le coperte per rinfrescarle e lasciatele asciugare!

Acido citrico

Anche l’acido citrico consente di eliminare i cattivi odori, in quanto vanta la stessa efficacia dell’aceto, pur essendone un’alternativa più ecologica.

Sciogliete, quindi, 50 grammi di acido citrico in una bacinella contenente 300 ml di acqua e mescolate il tutto. Aggiungete, poi, alla soluzione 5 gocce del vostro olio essenziale preferito. Vi consigliamo fragranze quali lavanda, limone o altre note delicate, così da aumentare la sensazione di coccola durante il riposo. Immergete, quindi, il vostro plaid nella miscela così ottenuta e voilà: vi verrà voglia di avvolgervi al suo interno!

Lavaggio a secco

Dopo i vari rimedi per lavare il plaid, vediamo, invece, un trucchetto utile nei casi in cui non vogliate lavarlo ma solo “rinfrescarlo” durante la stagione invernale, optando per un “lavaggio a secco”. L’ingrediente di cui avrete bisogno è il bicarbonato, il quale, oltre a igienizzare il plaid, è efficace anche per eliminare gli acari e prevenire la loro formazione.

Iniziate, quindi, con il cospargere il bicarbonato su tutta la superficie del plaid, senza aver paura di abbondare. Con l’aiuto di una spazzola morbida, poi, distribuite il bicarbonato massaggiando il tessuto. Lasciate agire la polvere di bicarbonato per almeno un’ora. A questo punto, prendete l’aspirapolvere ed aspirate su tutta la superficie.