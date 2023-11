A causa dei vapori, degli schizzi e di tanti altri motivi, le ante dei mobili della cucina possono perdere il loro splendore nel tempo.

Sebbene spesso possa sembrare impossibile cercare di ripristinare la meravigliosa tonalità e lucentezza del legno, esistono delle soluzioni che devi conoscere perché sono estremamente vantaggiose in termini economici e di impatto per l’ambiente.

Tra queste possiamo menzionare sicuramente il sapone di Marsiglia, un alleato potente della cura del legno che lo profumerà anche tantissimo.

Vediamo insieme come lucidare le ante in legno della cucina in poco tempo e con una saponetta!

Detergente Naturale

Prima di iniziare il processo di pulizia delle ante, è essenziale preparare un detergente naturale a base di sapone di Marsiglia.

Inizia grattugiando circa 3 cucchiai saponetta di Marsiglia in una ciotola; aggiungi 600 ml d’acqua calda per creare una pasta densa. Questa pasta fungerà da detergente per rimuovere il grasso e lo sporco accumulati sulle ante della cucina.

Se preferisci avere detergenti che si possono spruzzare, trasferisci la soluzione d’acqua e sapone all’interno di un flacone spray, in modo da rendere più pratico tutto il passaggio.

Per aumentare il profumo, aggiungi anche 3 gocce di un olio essenziale a tuo piacimento ed ecco fatto!

Pulizia profonda

Per iniziare la pulizia profonda delle ante della cucina, dobbiamo semplicemente vedere nei dettagli come usare il detergente appena preparato.

Utilizza un panno o una spugna non abrasiva per distribuire uniformemente il composto sulla superficie delle ante. Concentrati sulle aree più sporche o macchiate, ma coprite l’intera superficie.

Successivamente, lascia agire per 10 minuti per consentire al detergente di sciogliere lo sporco ed il grasso.

Dopo aver lasciato agire il detergente, utilizza un panno pulito e umido per rimuovere il detergente insieme allo sporco e ai residui.

Assicurati di risciacquare bene il panno durante il processo. Ripetete l’operazione se necessario per ottenere un risultato impeccabile.

Per altre zone della cucina

Oltre alle ante, potete estendere l’uso del detergente naturale a base di saponetta di Marsiglia ad altre zone della cucina.

Vediamo alcuni esempi di aree della casa che diventano subito pulite sotto l’effetto del detergente naturale:

piano cottura : applicate il detergente sulla superficie, strofinate delicatamente con una spugna non abrasiva, quindi risciacquate con un panno umido;

: applicate il detergente sulla superficie, strofinate delicatamente con una spugna non abrasiva, quindi risciacquate con un panno umido; lavandino : spargete il detergente su tutto il lavandino aiutandovi con una spugna non troppo abrasiva, strofinate e risciacquate accuratamente;

: spargete il detergente su tutto il lavandino aiutandovi con una spugna non troppo abrasiva, strofinate e risciacquate accuratamente; acciaio : spruzzare il composto su tutte le aree in acciaio e, se ci sono molte macchie, potete aggiungere anche un po’ di bicarbonato di sodio. Servitevi sempre di una spugna, risciacquate con cura;

: spruzzare il composto su tutte le aree in acciaio e, se ci sono molte macchie, potete aggiungere anche un po’ di bicarbonato di sodio. Servitevi sempre di una spugna, risciacquate con cura; piastrelle: vaporizzate una quantità abbondante di detergente su tutte le piastrelle e lasciate agire 5 minuti, dopodiché strofinate con una spugna morbida e risciacquate accuratamente.

Per profumare (VIDEO)

Avvertenze

Al fine di assicurarti che non vi siano delle macchie, provate i rimedi prima in angoli non visibili.