Come sgrassare e lucidare le Ante della Cucina senza avere Aloni?

Per una cucina sempre brillante e pulita c’è bisogno di tenere sempre i mobili e le ante in modo impeccabile!

Tante sono le volte in cui si vedono le impronte di dita attaccate oppure gli schizzi di sugo, dunque il lavaggio è d’obbligo, ma come evitare gli aloni?

Ora vedremo insieme tutto quello che serve sapere su come lucidare le ante della cucina evitando gli aloni e le strisce d’acqua!

Ante in legno

Partiamo con le ante in legno, quelle che generalmente si trovano in tutte le case!

Sono molto semplici da pulire, ma se avete questo tipo di materiale, dovete anche curarlo per renderlo ogni giorno lucido e farlo brillare in tutta la sua bellezza.

Per riuscire in questa impresa che potrebbe sembrare difficile, basta lavare le ante con del semplice bicarbonato di sodio o del sapone di Marsiglia.

Entrambi riescono nell’obiettivo d’avere il legno sempre bellissimo!

Ante in vetro

Molte cucine si presentano con almeno un mobile dalle ante in vetro, per rendere più personale e dare un tocco maggiore alla cucina.

Il vetro è delicato perché si può sporcare subito, lasciando macchie d’acqua e aloni, quindi non bisogna mai esagerare con i prodotti che usate.

In casi del genere non prediligete altro che l’aceto bianco: basterà vaporizzarlo sul vetro e passare un panno in cotone per essere sicuri di lasciarlo brillante.

Se non avete l’aceto in casa, potete usare il limone come alternativa efficace e anche profumata!

Ante in marmo

Inoltriamoci adesso nelle ante più delicate come quelle in marmo, una tipologia di materiale che si rovina anche solo guardando!

Avere troppo marmo in cucina non è sempre una buona mossa, semplicemente perché assorbe le macchie e, dunque, si rovina in un ambiente dove lo sporco è all’ordine del giorno.

Pulirlo, però, non è impossibile, quindi non preoccupatevi che ho la soluzione per voi!

Dovrete inumidire un panno in microfibra, aggiungere un po’ di bicarbonato e strofinare sui mobili, asciugando poi con un panno in cotone.

Ante in alluminio

Nelle cucine industriali non manchiamo di vedere le ante in alluminio, adatte agli spazi molto grandi poiché resistono nel tempo.

L’alluminio è semplice da pulire, ma si può graffiare e si può anche annerire con il passare del tempo; per cui qui userete un prodotto che riesce a lucidarlo e a sgrassarlo a fondo.

Cosa meglio dell’aceto, dunque, in questo caso? Versatene qualche goccia su una spugna morbida, strofinate sulle ante della cucina e poi risciacquate.

Vedrete che saranno brillanti e prive di aloni!

Ante in plastica

Concludiamo con le ante in plastica!

La plastica non ci fa preoccupare troppo rispetto alla pulizia, tra l’altro non assorbe le macchie e non dà molto problemi. Tuttavia può ingiallirsi nel tempo, per questo non si sceglie quasi mai in cucina, se non per qualche piccolo mobile.

Bene, per evitare che si possano ingiallire le ante in plastica e per non avere aloni, non dovrete far altro che lavarle con una miscela d’acqua e bicarbonato da mettere su una spugna.

In alternativa usate del sapone di Marsiglia o del sapone giallo, quest’ultimo fantastico cucina!

Avvertenze

Provate i vari rimedi descritti prima su angoli non visibili per assicurarvi di non macchiare o danneggiare le superfici.