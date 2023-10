Il legno è un materiale intramontabile, che conferisce una sensazione di calore alla casa e dona un tono accogliente unico nel suo genere.

Quando lo si ha anche in cucina, però è molto semplice che le superfici dei mobili possano diventare appiccicose a causa dell’accumulo di residui e grasso.

Per fortuna esistono dei rimedi fantastici e naturali non solo per pulire il legno appiccicoso, ma anche per lucidarlo da cima a fondo. Scopriamo insieme tutti i trucchetti che puoi usare e ottenere una cucina impeccabile!

Sapone di Marsiglia

A stare in cima alla lista dei rimedi che puoi usare per il tuo legno c’è il sapone di Marsiglia che, con le sue proprietà sgrassanti e pulenti, si rivela un alleato prezioso nella pulizia del legno appiccicoso.

Infatti, sarà fantastico per togliere anche l’incrostazione più ostinata che colpisce maggiormente la zona sotto i mobili, con tutti gli schizzi ed i vapori della cucina.

Mescola una soluzione diluita di sapone di Marsiglia in acqua tiepida e utilizza un panno morbido per pulire le superfici interessate. Strofina finché tutto lo sporco non sarà andato via e risciacqua accuratamente.

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio è un abrasivo delicato e un potente agente pulente, dunque non potrai rinunciare ad usarlo al fine di pulire il legno della cucina.

In questo caso dovrai creare una pasta densa con 2 cucchiai di bicarbonato e acqua a filo fino ad ottenere la consistenza di un gel.

Applicala su una spugna morbida, passala sul mobile e lascia agire per qualche minuto prima di strofinare con un panno umido. Questo passaggio rimuoverà efficacemente gli accumuli appiccicosi senza danneggiare la finitura del legno.

In ultimo risciacqua ed ecco fatto!

Aceto di mele

L’aceto di mele è noto per le sue proprietà lucidanti e sgrassanti, ti sarà di grande aiuto per riaccendere il tuo legno nel caso fosse particolarmente opaco.

Mischia in parti uguali di acqua e aceto di mele in uno flacone spray e spruzzalo sulla superficie appiccicosa del legno; lascia agire per qualche minuto poi strofina delicatamente con un panno inumidito d’acqua e passa alla pulizia del legno.

Non ci vorrà molto prima che l’aceto di mele sciolga i residui appiccicosi e doni al legno una freschezza naturale!

Questo rimedio può essere ideale anche per pulire il legno ogni giorno, in modo da mantenere integra la sua lucentezza nel tempo.

Succo di limone

Il succo di limone non solo aggiunge una nota fresca al legno della cucina, ma è anche un efficace sgrassante naturale.

L’agrume più famoso al mondo, insieme all’aceto che abbiamo appena visto, è una delle soluzioni più amate ed apprezzate al fine di mandare via le macchie appiccicose che di solito si generano in cucina.

Premi e filtra il succo di un limone; poi mescolalo con un po’ d’acqua e applica questa soluzione sulle aree appiccicose, aiutandoti con una spugna morbida.

Lascia agire per qualche minuto prima di asciugare con un panno. Il limone sarà fondamentale per eliminare l’appiccicoso e a profumare l’ambiente.

Spray pulente

E perché non preparare un vero e proprio spray pulente da usare ogni volta che il legno della cucina diventa appiccicoso?

Una soluzione efficace può essere preparato mescolando 1 bicchiere d’acqua, 2 bicchieri d’aceto di mele e 3 gocce di olio essenziale come il tea tree o la lavanda.

Questo spray è efficace nella pulizia quotidiana del legno, soprattutto nelle zone più soggette a diventare appiccicose. Spruzzate la soluzione e pulite con un panno per mantenere il legno fresco e privo di residui.

Per vedere ulteriormente come lucidare il legno, ti mostro il mio trucchetto su un video dedicato:

Avvertenze

Al fine di assicurarti che il legno non venga danneggiato, prova i rimedi prima in angoli non visibli.