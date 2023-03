Come Lucidare l’Argento con il Trucchetto del Sale e Alluminio

Avere l’argento sempre lucido e brillante potrebbe non essere così semplice, in quanto col in tempo tende ad ossidarsi e a perdere tutta la sua bellezza iniziale.

Quante volte, infatti, vi è capitato di scorgere quella patina nera sui vostri oggetti in argento? Immagino spesso.

Per questo, oggi vedremo insieme il trucchetto del sale e dell’alluminio per lucidare l’argento e farlo tornare come nuovo in maniera facile e veloce!

Come fare

Questo trucchetto è davvero semplice da provare, in quanto tutto ciò di cui avete bisogno sarà:

un foglio di alluminio

2 cucchiai di sale grosso da cucina

Iniziate, quindi, posizionando un foglio di alluminio sul fondo di un recipiente rivolgendo il lato lucido verso l’alto, dopodiché, versate acqua molto calda nel recipiente e aggiungete due cucchiai di sale grosso da cucina.

In caso di ossidazione molto ostinata, vi consigliamo di aggiungere anche due cucchiai di bicarbonato di sodio nella soluzione. A questo punto, immergete i vostri oggetti in argento nella miscela e lasciateli in ammollo per circa 5 minuti o per più tempo se sono molto ossidati.

Infine, non vi resta che recuperare i vostri pezzi in argento, risciacquarli e asiugarli con un panno morbido. E voilà: il vostro argento brillerà come se l’aveste appena comprato!

In alternativa al procedimento appena visto, è possibile anche aggiungere direttamente un foglio di alluminio sul fondo della pentola stessa e versare, poi, al suo interno l’acqua e 2 cucchiai di sale.

A questo punto, mettete la pentola sul fuoco e una volta che l’acqua sarà diventata calda, immergete i vostri pezzi di argento assicurandovi che entrino in contatto con il foglio alluminio.

N.B Vi raccomandiamo di fare attenzione a maneggiare l’acqua calda così da non scottarvi.

Perché funziona?

Il trucchetto del sale e dell’alluminio sembra essere una manna dal cielo in caso di argenteria molto ossidata grazie alla reazione chimica che avviene quando il sale, l’acqua e il foglio di alluminio vengono a contatto tra loro.

Nota come “scambio ionico”, questa reazione permette di riconvertire il solfuro d’argento (l’appannamento presente sull’argento) in argento e il solfuro diventa solfuro di alluminio sulla lamina.

Per questo, potreste notare durante l’ammollo alcuni fiocchi gialli o neri che si sollevano dai vostri oggetti di argento o notare che il foglio di alluminio inizia ad ossidarsi e a diventare nero. Questo avviene perché lo zolfo dell’argento viene trasferito sulla lamina.

Altri rimedi per togliere il nero dall’argento

Una volta visto il trucchetto del sale e dell’alluminio, vediamo insieme altri rimedi casalinghi in grado di pulire e lucidare l’argento in maniera facile.

Sapone giallo

Iniziamo dal sapone giallo, un ingrediente casalingo dalle proprietà sgrassanti, pulenti e lucidanti. Vi ricordiamo, infatti, che è una manna dal cielo per far tornare brillante l’acciaio della cucina.

Applicate, quindi, un piccolo pezzetto di sapone giallo sulla parte morbida di una spugnetta e strofinate, poi, sull’argento che volete pulire. Infine, risciacquate e asciugate accuratamente con un panno morbido in cotone.

Bicarbonato

Un altro rimedio molto efficace prevede l’utilizzo del bicarbonato, il quale vanta una leggera azione abrasiva in grado di rimuovere l’ossidazione e lucidare l’argento in maniera delicata.

In una pentola, quindi, aggiungete 1 litro d’acqua e 50 grammi di bicarbonato e portate, poi, ad ebollizione. Dopodiché, lasciate intiepidire e immergete i vostri oggetti d’argento al suo interno e lasciateli in ammollo fino a quando non noterete che l’ossidazione sarà scomparsa. Infine, risciacquate e voilà: il vostro argento sarà come nuovo!

Inoltre, il bicarbonato

Dentifricio

Un ultimo trucchetto per pulire l’argento e rimuovere l’ossidazione prevede l’utilizzo del dentifricio, in grado di praticare una leggera esfoliazione.

Vi basterà applicare un po’ di dentifricio su un vecchio spazzolino da denti e strofinare delicatamente sull’oggetto di argento che volete lucidare. Dopodiché, rimuovete l’eccesso con un panno umido e risciacquate.

Avvertenze

Prima di procedere con i rimedi riportati, consultate le istruzioni di fabbrica degli oggetti e provate i metodi prima con piccoli oggetti per verificarne l’efficacia.