Come lucidare gli specchi con il borotalco?

Avere gli specchi del bagno sempre puliti e brillanti potrebbe sembrare un’utopia per molte di noi, in quanto per sua stessa natura questo ambiente tende a produrre molta condensa. Quante volte, infatti, vi è capitato di trovare aloni e macchie? Pulirli, poi, a volte, risulta ancora peggio, perché sembra quasi che appaiono peggio di prima, con macchie e aloni ovunque.

Anche se vi può sembrare assurdo, infatti, vi basterà un po’ di borotalco per far brillare gli specchi ed eliminare tutti gli aloni. Per questo, oggi vedremo insieme il trucchetto del borotalco per avere non solo specchi sempre puliti ma anche per profumare l’intero bagno!

Come fare

Questo trucchetto è davvero semplice da applicare e non richiede alcuno sforzo. Inoltre, è davvero economico.

Tutto ciò di cui avete bisogno è:

700 ml di acqua

2 cucchiai di borotalco

Ovviamente, potete aumentare o diminuire le dosi in base alla grandezza e al numero di specchi che volete pulire.

Innanzitutto, prendete una bacinella e versate al suo interno l’acqua a temperatura ambiente oppure leggermente tiepida.

Una temperatura un pochino più alta, infatti, permetterà lo scioglimento della polvere di talco e permetterà agli ingredienti di amalgamarsi.

Aggiungete, quindi, i 2 cucchiai di borotalco e utilizzate un cucchiaio per mescolare bene fino a quando il borotalco non si scioglierà completamente.

A questo punto, non vi resterà che utilizzare questa miscela così ottenuta per far brillare i vostri specchi!

Modalità di utilizzo

Per utilizzare questa miscela con borotalco e acqua, immergete un panno nella bacinella e strizzatelo leggermente. Poi, passatelo sullo specchio e seguite movimenti circolari per rimuovere tutti gli aloni e le macchie.

Insistete particolarmente sulle zone dello specchio che presentano più macchie. Dopodiché, asciugate con un panno pulito, preferibilmente in cotone. In alternativa, potete anche versare la miscela di borotalco e acqua in uno spruzzino e utilizzarla all’occorrenza. Ricordatevi, però, di agitarlo sempre prima dell’utilizzo così da mescolare bene gli ingredienti. Quindi, spruzzate e passate un panno morbido per rimuovere tutte le macchie.

Come evitare gli aloni?

Per un risultato efficace e ottimale, vi consigliamo alcuni accorgimenti che potranno aiutarvi ad avere specchi ancora più brillanti. Innanzitutto, è consigliabile non lavare mai i vetri quando batte il sole nella stanza, perché potrebbero rimanere degli aloni durante l’asciugatura. Inoltre, è preferibile che, durante la pulizia, seguiate movimenti rapidi e partiate sempre dal centro fino ad allargarvi, poi, su tutta la superficie dello specchio.