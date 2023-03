La rubinetteria del bagno è sempre bellissima quando è pulita e super lucida!

Ci sono tanti rimedi per togliere tutte le macchie d’acqua ed il calcare dai rubinetti, ma quello che vi dirà oggi sicuramente non tutti lo conoscete!

Si tratta infatti di usare una semplice candela, siete curiosi? Beh, vediamo insieme come usare una candela per avere lucidissimi tutti i rubinetti del bagno!

Procedimento

Vi starete sicuramente chiedendo qual è il procedimento di questo fantastico trucchetto!

Ebbene, iniziamo col dire che la cera della candela è ottima per trattenere le macchie e per dare un tocco di lucentezza all’acciaio lucido.

La cosa più interessante, tuttavia, è che potrete non solo trovare di nuovo la brillantezza, ma avere una vera e propria barriera anticalcare poiché la cera lascerà una patina che farà scivolare via l’acqua.

Tutto quello che dovrete fare è accendere la candela per circa 1 minuto, poi fate seccare leggermente la cera per qualche secondo, ma dev’essere ancora un po’ liquida.

A questo punto strofinate la candela sui rubinetti energicamente, poi passate un panno per toglierla e vedrete che l’acciaio sarà super lucido!

Attenzione! Come detto poco fa, è importante non mettere la cera direttamente bollente sull’acciaio, ma attendere qualche secondo.

Alternative

Quello della candela è un metodo molto interessate per contrastare l’azione continua del calcare all’interno del bagno e in particolare sui rubinetti.

Tuttavia esistono delle alternative da prendere in considerazione che sono altrettanto efficaci e comprendono sempre il mondo dei rimedi naturali ecosostenibile ed economico!

Vediamo i rimedi più gettonati!

Aceto bianco

Come si potrebbe mai rinunciare all’azione disincrostante dell’aceto bianco?

Sono molti quelli che ricorrono a questo rimedio, dato che rappresenta un metodo immediato ed efficace da tenere sempre a portata di mano!

Per usarlo basterà mettere qualche goccia direttamente sulla parte non abrasiva della spugna e poi strofinare su tutti i rubinetti.

Una volta risciacquato, i vostri rubinetti saranno super lucidi!

Bicarbonato

Proseguiamo i rimedi con il bicarbonato di sodio, altro alleato irrinunciabile in casa!

Il suo potere abrasivo riesce a dare un grande contributo per la rimozione di macchie particolarmente ostinate, anche quando si tratta di calcare!

Prendete 1 cucchiaio di bicarbonato e mescolatelo con dell’acqua a filo fino ad ottenere un composto dalla consistenza di un gel.

Successivamente mettete tutto sulla spugna ed ecco fatto!

Sapone di Marsiglia

Non possiamo fare a meno di menzionare uno dei rimedi della Nonna che si usa principalmente in lavatrice, ma che ha un suo effetto fantastico anche nel caso del bagno e dei rubinetti!

Il sapone di Marsiglia, con il suo meraviglioso profumo e la sua aziona sgrassante si annovera tra i metodi naturali più amati in assoluto.

Tagliatene qualche scaglia e mettetela direttamente sulla spugna, poi proseguite strofinando sui rubinetti e dopo li avrete non solo brillanti, ma anche super profumati!

Limone

Ultimo rimedio che va nella lista degli ingredienti da usare per rubinetti brillanti è un semplice limone!

Non è strano vedere quest’agrume nei rimedi naturali, dato che ha una versatilità unica e un profumo che si diffonderà in tutto il bagno!

Potete usare la metà di un limone direttamente sui rubinetti e fare come se fosse una sorta di spugna naturale.

Il calcare sarà solo un lontano problema!

Avvertenze

Consigliamo di provare i rimedi indicati prima in una zona nascosta per assicurarvi di non danneggiare o macchiare l’acciaio.