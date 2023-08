Come mettere i Vestiti in Valigia per non trovarli Sgualciti

Immaginate di arrivare a destinazione per la vostra attesa vacanza e di aprire la valigia solo per scoprire che i vostri vestiti sono tutti sgualciti e poco presentabili.

Questa è una situazione fastidiosa che molti di noi hanno affrontato durante i viaggi e che si vorrebbe evitare a tutti i costi.

Fortunatamente, con una corretta organizzazione e alcuni trucchi intelligenti, è possibile evitare che i vestiti si sgualciscano.

Vediamo insieme come far arrivare i vostri vestiti a destinazione in ottime condizioni e impeccabilmente stirati, in modo da poterli indossare con stile e senza preoccupazioni.

Scegliere la valigia giusta

La scelta della valigia è il primo passo per evitare che i vostri vestiti si sgualciscano. Optate per una valigia rigida o semi-rigida, dotata di buoni sistemi di chiusura e compressione.

Le valigie rigide offrono una maggiore protezione ai vostri vestiti durante il viaggio, mentre quelle con sistema di compressione vi consentono di ridurre lo spazio e mantenere i vestiti in posizione.

Qualsiasi sia la vostra scelta, l’importante è fare in modo che i vestiti non si muovano, in modo che la piegatura non si rovini e risultino poi stropicciati quando li tirate fuori.

Scegliere se piegare o arrotolare

Una delle decisioni fondamentali è se piegare o arrotolare i vestiti prima di metterli in valigia.

Entrambe le tecniche hanno i loro vantaggi, ma l’arrotolatura è spesso preferita perché riduce le pieghe e crea una maggiore uniformità nel bagaglio. Inoltre, gli abiti arrotolati occupano meno spazio rispetto a quelli piegati.

Questa non è una regola universale e dipende dalla quantità di vestiti che portate con voi e come preferite organizzarli, ma risulta sempre fondamentale che non abbiano la libertà di muoversi in valigia, altrimenti si sgualcirebbero.

Organizzazione per tipo e occasione

Un metodo efficace per evitare pieghe e sgualciture è organizzare i vestiti per tipo e occasione. Raggruppate abiti simili insieme e separate gli abiti formali da quelli casual.

In questo modo, potrete estrarre solo il gruppo di vestiti necessario senza dover smuovere tutto il bagaglio, evitando che si generino grinze.

Utilizzare sacchetti

Un trucco utile è utilizzare sacchetti in tessuto o sacchetti per la lavanderia per organizzare i vestiti in gruppi.

Potete suddividere i vostri vestiti in sacchetti secondo categorie come magliette, pantaloni, biancheria intima, accessori, ecc.

Questo non solo aiuterà a mantenere i vestiti in ordine, ma li proteggerà anche dai liquidi e dagli eventuali incidenti.

Riempire gli spazi vuoti

Sebbene sia importante non sovraccaricare la valigia, è altrettanto fondamentale riempire gli spazi vuoti per evitare che i vestiti si spostino troppo durante il viaggio.

Riempite gli spazi vuoti con piccoli oggetti, come calzini o biancheria intima, in modo da mantenere i vestiti ben posizionati e fissi.

Indossare gli abiti ingombranti

Se avete vestiti che occupano molto spazio, come giacche o cappotti, indossateli durante il viaggio anziché metterli in valigia, laddove possibile.

Questo vi permetterà di risparmiare spazio nella valigia e proteggerà anche i capi più delicati da eventuali danni causati dal fatto che dovreste incastrarli.

Proteggere gli abiti delicati

Per proteggere gli abiti più delicati, come abiti da sera o camicie sartoriali, usate buste in plastica o fodere apposite per abiti. Queste protezioni aggiuntive aiuteranno a prevenire pieghe e danni durante il trasporto.

Se avete tessuti delicati o capi che si stropicciano facilmente, posizionateli sulla parte superiore del bagaglio. In questo modo, saranno meno soggetti a essere schiacciati da altri oggetti e avranno meno probabilità di sgualcirsi.

Evitare gli oggetti pesanti

Evitate di mettere oggetti pesanti, come scarpe o dispositivi elettronici, sopra gli abiti. Gli oggetti pesanti possono schiacciare i vestiti e causare sgualciture.

Invece, posizionate gli oggetti più pesanti nella parte inferiore della valigia o in tasche separate, per preservare i vostri abiti.

Non sovraccaricare

Infine, la regola d’oro per evitare che i vestiti si sgualciscano è pianificare il viaggio senza sovraccaricare la valigia. Meno vestiti mettete in valigia, meno probabilità ci sono che si formino pieghe.

Se possibile, fate una lista di ciò che effettivamente utilizzerete e lasciate a casa gli oggetti non necessari.

Bastano piccole attenzione e un po’ di cura nella preparazione della valigia per evitare che il vostro guardaroba delle vacanze si sgualcisca. Seguite questi consigli e vedrete che tirerete fuori dalla valigia vestiti perfettamente stirati.