Cassetti del Bagno pieni e in disordine? Ecco come ottenere molto più spazio

L’ordine è importante in tutta la casa, ma nel bagno un po’ di più!

All’interno del bagno devono essere messi inevitabilmente oggetti, biancheria, prodotti per la cura del corpo e così via.

Considerando che in una famiglia c’è anche chi usa prodotti diversi da tutti, il numero delle cose da sistemare aumenta esponenzialmente!

È proprio per non incorrere al disordine che oggi vedremo insieme come organizzare i cassetti del bagno in modo ordinato!

Usare dei divisori

Tenere tutto ammassato in modo poco uniforme all’interno dei cassetti è una delle vie più semplici far prendere il sopravvento al disordine!

Bisogna, infatti, che tutti gli oggetti abbiano un proprio spazio specifico e siano divisi per bene.

È qui che entrano in gioco i divisori, scomparti fantastici e molto pratici per fare una selezione accurata e orientare meglio l’occhio.

Usare i divisori non fa perdere nemmeno troppo tempo a cercare una qualsiasi cosa e assicura l’ordine che dura nel tempo!

Dividere per tipologia

Una volta messi i divisori, come procedere per ottimizzare lo spazio?

Beh, bisogna dividere gli oggetti dei cassetti in base alla loro tipologia, ovvero devono appartenere allo stesso scopo.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Esempio: se avete delle abitudini legate alla skincare ogni giorno, mettete tutte le creme, i sieri e quant’altro all’interno di un solo divisore.

Analogamente fate per i prodotti che riguardano i capelli e, se c’è spazio, aggiungete anche spazzole, phon e così via.

I divisori devono avere la grandezza adeguata in base a quello che dovete mettere, se li prendete troppo piccoli, rischiate di non avere spazio. Se invece sono troppo grandi occuperanno spazio inutile.

In entrambi i casi le cose non staranno più in modo ordinato all’interno dei cassetti.

Piegare gli asciugamani

Protagonisti dei cassetti del bagno sono senza dubbio gli asciugamani i quali devono stare senza dubbio a portata di mano!

Il segreto per risparmiare spazio con gli asciugamani sta nel piegarli in modo ordinato e adeguato.

Con la piega classica quadrata o rettangolare non si ha la possibilità di metterne tante perché vanno ad occupare un volume abbastanza elevato.

Ecco, dunque, tutti i passaggi da fare per averli perfetti:

1. Piegate l’asciugamano in 2 metà nel senso orizzontale. Controllate che gli angoli siano perfettamente allineati tra di loro.

Piegate l’asciugamano in 2 metà nel senso orizzontale. Controllate che gli angoli siano perfettamente allineati tra di loro. 2. Arrotolare: partendo dall’altezza dell’asciugamano, arrotolate in modo stretto e avrete finito!

Così facendo saranno ordinate e lo spazio non è un problema!

Prendere delle scatole

Ci sono alcune cose che si tengono in bagno che possono essere sicuramente messi all’interno dei divisori, ma a volte è preferibile avere delle scatole.

Un esempio sono tutte le mollette, le forcine, asciugamani monouso, cotton fioc, pennelli per il make-up e così via. Insomma oggetti piccoli o che è meglio tenere coperti.

Sarebbe ottimo metterli fuori ai divisori.

Usare i gancetti

Alcuni cassetti hanno un’altezza abbastanza notevole, ad oggi le cassettiere in bagno sono sempre più grandi e imponenti.

Perché quindi, non sfruttare anche lo spazio ai lati del cassetto e non soltanto il fondo?

Uno dei modi per farlo è attaccare dei gancetti laterali dove poter attaccare dei piccoli panni, dischetti struccanti lavabili, codini, elastici e così via.

Queste cose non prendono molto spazio, ma rendono tutto molto confusionario, quindi metterli appesi a dei ganci è la soluzione migliore!

Profumarlo con rimedi naturali

Un cassetto ordinato si può dire perfetto solo se è pulito ed emana un buon odore!

Per profumare i cassetti del bagno si deve anzitutto procedere con una pulizia approfondita almeno una volta al mese.

Al fine di mantenere il profumo, invece, potete mettere dei sacchetti traspiranti a maglie larghe con dentro rimedi naturali, come foglie d’alloro, fiori di lavanda, scaglie di sapone, bucce d’agrumi essiccate e così via.