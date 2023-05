6 Consigli per avere il Freezer sempre pulito e organizzato

Che abbiate un congelatore classico o un pozzetto, saprete che non sempre è facile organizzarlo. Soprattutto con i freezer piccoli ci possono essere difficoltà quando il cibo da conservare è tanto.

Congelare il cibo è utile soprattutto a chi fa uno stile di vita frenetico e non può andare a fare la spesa ogni giorno, ma questo comporta anche l’aumento dei prodotti da congelare e lo spazio sembra non essere mai sufficiente.

Ma ci sono alcune mosse intelligenti che vi risparmieranno di dover scavare per trovare quello che cercate e vi permetteranno di recuperare tantissimo spazio per i vostri alimenti.

Fare pulizia

Prima di iniziare a organizzare il vostro congelatore, provvedete a svuotarlo.

Questo procedimento vi sarà utile a capire quanto prodotti e quali conservate di solito nel freezer e a prendere cognizione delle dimensioni, in base alle quali inizierete a pensare al vostro sistema organizzativo.

Inoltre, avere le superfici pulite e libere non guasta mai. È più bello mettere il cibo in un congelatore appena pulito, soprattutto quando si sta creando un sistema di organizzazione.

Dividere gli alimenti per scomparti

La prima cosa da fare è avere un ordine mentale sulla distribuzione degli alimenti nel freezer.

Se avete a disposizione tre cassetti, ad esempio, dedicatene uno alla carne, un altro ai surgelati e un altro ancora alle zuppe che avete preparato e da scongelare per i pasti.

Ovviamente, se gli scompartimenti a disposizione sono pochi, non si può fare questa rigida suddivisione, ma è importante rispettare un criterio che vi permetta di sapere dove cercare.

Se vi è d’aiuto, provate anche a mettere un’etichetta su ciascuna sezione del freezer per sapere cosa c’è in quel punto. L’importante è non gettare tutto a caso.

Un altro suggerimento utile può essere quello di raccogliere ogni tipologia di alimento all’interno di cestini, che potete usare come cassetti ed etichettare per sapere sempre in quale scompartimento si trova quello che cercate.

Usare i contenitori

I contenitori sono sempre gli oggetti che salvano la situazione quando si tratta di organizzare gli spazi.

Non selezionateli in maniera casuale, cercate di capire quali possono essere adatti a farvi recuperare tutto lo spazio possibile. Se potete, sceglieteli con il coperchio trasparente, per vedere subito cosa c’è dentro.

Estraete gli alimenti dallo loro originale confezione e posizionateli all’interno dei contenitori, che quadrano perfettamente con le dimensioni del vostro congelatore e vi permettono di recuperare ogni angolino.

Un consiglio da tenere presente è di etichettare i contenitori per riconoscere in maniera immediata quello che c’è dentro. E, soprattutto, non dimenticate di appuntare la data di scadenza.

Se avete un freezer a pozzetto, questa tecnica può essere meno pratica, perché non sempre è possibile disporre i contenitori in modo tale che siano visibili.

Una soluzione può essere quella di introdurre nel congelatore dei divisori in griglia di acciaio, che vi agevolano e vi semplificano la vita.

Usare le bustine per alimenti

Se per i contenitori non c’è abbastanza spazio, pensate di sfruttare le bustine per congelare.

Lo svantaggio di questo sistema è che possono assumere forme irregolari, in base all’alimento che accolgono, creando confusione alla vista.

Ma hanno il vantaggio di occupare lo spazio strettamente necessario, adattandosi alla forma dei cibi.

I sacchetti possono anche essere infilati sopra i contenitori, andando a riempire lo spazio che non viene sfruttato.

Conservare il cibo in posizione verticale

Qualche volta può essere più opportuno disporre i cibi in verticale piuttosto che in orizzontale, in base alle dimensioni del vostro freezer.

Può capitare che disporre i vostri alimenti impilati in senso orizzontale vada a creare degli spazi vuoti che non possono essere sfruttati in nessuno modo.

Se questo accade, cambiate strategia e provate a girarli.

Impilate i vostri contenitori in verticale e vedrete che sarà sia più facile tirare fuori quello che vi serve e anche trovare ciò che cercate.

Sigillare sottovuoto

Per avere più spazio, sigillate sottovuoto gli alimenti. Mettete sottovuoto verdure, pesce e carne per evitare che occupino più spazio del necessario all’interno di un contenitore che non riempiono.

I sacchetti appositi sono reperibili facilmente sul mercato, ma evitate di usare sacchetti non progettati per questo scopo, perché possono perdere ossigeno, vanificando la possibilità di conservare i prodotti sottovuoto.

Come sempre, si tratta solo di fare la scelta giusta in base agli spazi che si hanno a disposizione. E, con un po’ di attenzione più, si recupera lo spazio di cui si ha bisogno.