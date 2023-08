Come piegare i Costumi a due Pezzi per tenerli in ordine e uniti nei Cassetti

Con l’arrivo dell’estate, i costumi a due pezzi diventano un capo d’abbigliamento essenziale per le giornate trascorse al mare o in piscina.

Mantenere i costumi in ordine e uniti nei cassetti può essere una sfida, poiché i due pezzi possono separarsi facilmente, creando confusione e disordine nel guardaroba.

In questo articolo troverete consigli pratici su come piegare i costumi a due pezzi in modo da mantenerli organizzati e uniti nei cassetti, rendendovi più semplice trovarli ed evitando che si crei confusione nel guardaroba.

Scegliere il metodo di piegatura

La prima cosa da fare è preparare un piano di piegatura che vi consenta di mantenere i due pezzi del costume insieme.

Un metodo semplice e pratico che potete prendere in considerazione è piegare il costume in modo che il reggiseno e il pezzo di sotto si sovrappongano, creando un’unica unità.

Questo vi aiuterà a mantenere i pezzi insieme e vi eviterà di dover cercare un pezzo specifico ogni volta che volete indossare il costume.

Lavare e asciugare bene

Prima di iniziare la piegatura, assicuratevi di lavare e asciugare correttamente il costume. Seguite le istruzioni sulla etichetta del capo per assicurarvi di utilizzare il giusto ciclo di lavaggio e la temperatura dell’acqua ottimale.

Inoltre, evitate l’utilizzo dell’asciugatrice per i costumi, poiché il calore e l’attrito possono danneggiare i tessuti elastici.

Ecco anche altri consigli sul lavaggio dei costumi:

Passaggi da effettuare

Vediamo adesso quali sono i passaggi da effettuare per piegare i costumi in maniera efficiente e in modo che i due pezzi restino insieme.

Stendere il costume su una superficie piana

Per iniziare la piegatura, stendete il costume su una superficie piana, come un tavolo o un letto. Allineate le cuciture e le linee di separazione e poi stendete la stoffa eliminando le grinze, in modo che il costume sia uniforme e non si formino pieghe in posizioni indesiderate.

Piegare il reggiseno

Piegate il reggiseno inserendo una parte nell’altra, in modo che il volume si dimezzi, posizionando verso l’interno i lacci o la stoffa che sporge oltre la parte che copre il seno.

Se ha le coppe, fate attenzione a non girarle nella direzione opposta a quella loro naturale.

Piegare lo slip

Mettete il reggiseno da parte e procedere con la piegatura dello slip. Piegate prima la parte sinistra verso il centro, poi quella destra e fate passare la parte inferiore tra l’apertura di entrambe.

Unire slip e reggiseno

Inserite lo slip tra le due coppe del reggiseno e il gioco è fatto: in questo modo li terrete uniti e non si divideranno più nei cassetti.

Utilizzare un sacchetto

Per mantenere i costumi ancora più ordinati, potete utilizzare una sacchetto in tessuto o una bustina in plastica per riporli.

In questo modo, eviterete che si separino da altri capi o si sgualciscano a contatto con altri tessuti.

Scegliere un cassetto adeguato

Assicuratevi di scegliere un cassetto abbastanza ampio e senza sporgenze appuntite che potrebbero danneggiare i tessuti delicati.

Se possibile, selezionate un cassetto e dedicatelo esclusivamente ai costumi e ad altri capi da bagno per evitare confusione e disordine.

Ordinare per colore o tipo

Se possedete più costumi a due pezzi, considerate l’idea di ordinarli per colore o tipo, per un risultato ancora più soddisfacente.

Questo vi permetterà di individuare rapidamente il costume che desiderate indossare e manterrà il cassetto organizzato.

Riporre con cura

Infine, quando riponete il costume nel cassetto, fatelo con cura e delicatezza. Evitate di comprimere eccessivamente i capi per evitare che si sgualciscano e per preservarne la forma originale.

Piegare i costumi a due pezzi in modo da mantenerli uniti e ordinati nei cassetti è un modo pratico per semplificare la vostra routine estiva e mantenere il guardaroba in ordine. Ma non solo: come abbiamo visto, organizzare i costumi in modo efficiente riduce il rischio di sgualciture e disordine.

Con un po’ di attenzione e cura nella piegatura e nella sistemazione, potrete avere sempre a portata di mano i vostri costumi preferiti e goderti appieno le giornate di sole e mare durante l’estate.