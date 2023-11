Il guardaroba estivo sta per lasciare spazio a quello invernale e soltanto il pensiero di quanto i vestiti invernali siano più ingombranti può farvi sentire scoraggiati per il cambio di stagione.

I maglioni, in particolare, non sono facili da gestire: voluminosi e spessi, occupano tantissimo spazio nei cassetti e negli armadi, rendendo difficile mantenere in ordine.

Per fortuna, ci sono ben tre metodi per piegare i maglioni. Vediamoli insieme, insieme a qualche consiglio su come riporre correttamente nei cassetti e negli armadi i vostri maglioni piegati.

Piega per impilare

Il primo metodo che scopriremo insieme è quello della piega a rettangolo, così chiamato perché permette di ottenere, alla fine del procedimento, dei maglioni piegati in una forma rettangolare sottile.

Vi consiglio di prendere in considerazione questo metodo se il vostro obiettivo finale è di impilare i maglioni l’uno sull’altro.

Ecco come si fa:

Stendete il maglione su una superficie piana, con la parte anteriore rivolta verso il basso. Procedete a eliminare eventuali pieghe o grinze, lisciandolo il più possibile. Piegate le braccia verso l’interno. Iniziate con il braccio destro, piegandolo verso sinistra, poi prendete quello sinistro e piegatelo su quello destro. Afferrate i due angoli inferiori del maglione e piegateli per un terzo della lunghezza, cioè poco più sotto delle maniche che avete appena sistemato. Infine, piegate di nuovo in modo che la parte più bassa del maglione si allinei al colletto.

Piega per tenerli tutti a vista

Il metodo KonMari prende il nome dalla sua ideatrice, Marie Kondo, la scrittrice giapponese appassionata di ordine, ormai punto di riferimento per le tecniche di riordino e riorganizzazione degli spazi in casa.

Questo metodo è utilissimo perché permette di tenete tutti i maglioni a vista, sistemati uno dietro l’altro in fila e non più impilati. La tecnica è molto vantaggiosa, perché garantisce un ordine più duraturo e permette di trovare in maniera immediata quello che si sta cercando.

Si procede in questo modo:

La prima cosa da fare è stendere il maglione con la parte anteriore rivolta verso il basso e appianare eventuali grinze. Piegate il lato e la manica destra verso il centro del maglione (come nella piega classica, per intenderci), poi fate lo stesso con il lato sinistro, piegando il lato e la manica verso il centro. Partendo dalla parte inferiore del maglione, piegatelo in tre, facendo quindi due pieghe.

Piegato così, il maglione può stare in piedi da solo. Infatti, lo scopo di piegare i maglioni con questo metodo è proprio quello di disporli “in piedi su sé stessi” e tenerli fermi incastrandoli tra altri maglioni piegati alla stessa maniera.

Piega per recuperare spazio

Arrotolare i maglioni vi permette di evitare la formazione di pieghe e conservarli in modo compatto e poco ingombrante, facendovi recuperare un sacco di spazio.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Tuttavia, questa tecnica è sconsigliata per i tessuti troppo spessi, poiché andrebbero a occupare troppo spazio, producendo l’effetto contrario.

Se i vostri maglioni non sono troppo spessi, ecco come ottenere una piega arrotolata:

Stendete il maglione su una superficie piana ed eliminate le pieghe più importanti. Prendete la manica destra e piegatela verso il lato sinistro in modo che il polsino destro sia vicino all’angolo inferiore sinistro del maglione. Fate lo stesso con la manica sinistra: piegatela in diagonale verso il lato destro in modo che il polsino sinistro sia vicino all’angolo inferiore destro del maglione. Partendo dalla parte inferiore del maglione, iniziate ad arrotolarlo con delicatezza, in modo uniforme ma non troppo stretto, eliminando le grinze che iniziano a formarsi. Procedete fino a quando il maglione non sarà completamente arrotolato.

Come sistemare i maglioni nei cassetti

Una volta che li avete piegati, non vi resta che disporre i maglioni nei cassetti o nell’armadio.

Utilizzate divisori o contenitori per ordinare e organizzare i maglioni piegati o arrotolati nei cassetti: questi accessori vi aiuteranno moltissimo a fare in modo che le dimensioni dei vostri maglioni piegati si adattino a quelle dei cassetti.

I vantaggi di servirvi di questi divisori sono due: i vostri cassetti appariranno sempre ordinati e soprattutto sarà molto più facile mantenere il sistema organizzativo che avete creato. Questo è molto importante per non ritrovarvi a riordinare in continuazione.

Inoltre, fate attenzione a non appendere mai i maglioni alle grucce. Il loro stesso peso può far dilatare il tessuto o consentire alle grucce di sformarli.

Conservare e ordinare i maglioni correttamente non solo prolungherà la loro vita, ma vi semplificherà l’operazione di scegliere cosa indossare al mattino, facendovi risparmiare del tempo prezioso.