Come piegare le T-shirt con 3 Metodi salva-spazio

Le T-shirt sono degli indumenti molto sottili, perfetti per l’estate perché già di per sé non occupano troppo spazio.

Tuttavia c’è sempre bisogno di tenerle in modo ordinato per fare in modo che non si formino delle pieghe e siano sempre pronta da poterle indossare.

Scopriamo insieme, quindi quali sono i 3 metodi principali con cui potete piegare le T-shirt per avere spazio in più e non creare confusione nell’armadio!

Arrotolare

Un trucchetto che si usa non solo per mettere le T-shirt all’interno dell’armadio, ma anche negli scatoli del cambio di stagione è arrotolarle!

Si tratta di un rimedio che non fa entrare troppa polvere, le sistema, fa risparmiare spazio e soprattutto evita le pieghe.

Ecco tutti i passaggi da fare:

1 . Stendete le T-shirt su un piano e portate i due lati vicino alle estremità del collo.

Piegate le maniche sovrapponendo una metà sull'altra. A questo punto avrete ottenuto una forma rettangolare.

3. Ultimate il passaggio arrotolando in modo molto stretto la maglia partendo dalla parte inferiore fino ad arrivare al collo.

I passaggi sono terminati e le vostre T-shirt sono perfettamente piegate e pronte per essere poste nel mobile o all’interno del cassetto!

Piega base

Chi ha molto spazio a disposizione può sfruttare la piega base, quella con cui tutti hanno sicuramene una dimestichezza maggiore.

I passaggi sono estremamente semplici, basta avere, anche in questo caso, un piano adatto per piegarle a dovere.

Stendete la T-shirt sul tavolo e tendetela bene in tutti i lati togliendo le pieghe, successivamente dovete fare i passaggi 1 e 2 del precedentemente metodo.

Dunque prendete i due lati della maglia, piegateli fino a far arrivare al colletto e ripiegate in 2 le maniche.

Piegare 1/3 della maglia partendo dal fondo e poi ripiegate portando la T-shirt vicino agli angoli delle spalle.

Piega laterale

Ultimo rimedio per tenere ordinate le T-shirt è fare la piega laterale.

Si tratta di piegare la maglia portandola su un solo lato ed anche in questo caso non è per niente difficile!

Quindi vediamo di seguito tutti gli step da effettuare: