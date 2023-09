Un armadio ben organizzato è la chiave per massimizzare lo spazio e tenere i vostri vestiti in ordine. Tuttavia, spesso si trascura un elemento importante di questa equazione, che può dare un enorme vantaggio nel recuperare spazio: i cassetti.

Piegare i vestiti nei cassetti in modo strategico non solo vi permette di risparmiare spazio, ma facilita anche l’accesso ai vostri indumenti preferiti.

Vediamo insieme dei consigli pratici per piegare i vestiti in modo efficiente e organizzato, per recuperare posto per altri indumenti e avere sempre tutto in ordine.

Svuotare i cassetti

Prima di iniziare a piegare i vestiti, svuotate completamente il cassetto e procedete con il lavaggio di quest’ultimo attraverso un panno umido.

Questo vi darà una visione chiara dello spazio disponibile in cui disporre nuovamente le vostre cose, e vi consentirà di iniziare con una superficie pulita.

Selezionare i vestiti

Un passo fondamentale per risparmiare spazio è selezionare attentamente i vestiti che desiderate piegare e riporre.

Rimuovete i capi che non indossate più o che non vi piacciono, gettandoli via o mettendoli da parte per una possibile donazione.

Mantenere solo ciò che indossate davvero vi aiuterà a ridurre il disordine e massimizzare lo spazio disponibile.

Piegare in modo uniforme

Utilizzate un metodo di piegatura uniforme per tutti i vestiti per creare uno standard che semplifichi l’organizzazione.

Una tecnica efficace è quella di piegare i capi in modo che siano tutti delle stesse dimensioni, ad esempio organizzando le magliette in rettangoli uguali.

Piegare verticalmente

Una strategia innovativa per risparmiare spazio è la piegatura verticale, anche detta metodo KonMari, dalla famosa scrittrice Marie Kondo.

Invece di sovrapporre i vestiti, piegateli in maniera compatta, in modo che stiano in piedi nel cassetto.

Ad esempio, per le magliette, piegate il capo a metà in orizzontale, quindi piegate le maniche all’indietro e successivamente piegate il capo in terzi verticali.

Questo non solo riduce l’ingombro, ma vi consente anche di vedere tutti i capi in un colpo d’occhio, semplificando la scelta del vestito giusto.

Utilizzare separatori o scomparti

Per mantenere i vestiti ordinati e separati, potete utilizzare separatori o scomparti all’interno del cassetto.

Questi aiutano a evitare che i capi si mischino e si disorganizzino quando prendete uno specifico indumento, magari spostando inavvertitamente gli altri.

Gli organizzatori sono facilmente reperibili in commercio oppure, se siete amanti del fai da te, potete realizzarli utilizzando cartone o plastica rigida.

Organizzare per tipologia

Organizzate i vestiti nei cassetti per tipologia, mantenendo insieme e vicini i capi simili. Quindi, raggruppate le magliette con le magliette e i pantaloni con i pantaloni, per esempio.

Questo espediente vi aiuterà a trovare rapidamente ciò che cercate e a posare più velocemente i vestiti, mantenendo l’ordine con maggiore facilità.

Utilizzare le etichette

Se desiderate rendere l’organizzazione ancora più efficace, potete utilizzare etichette o indicazioni all’interno dei cassetti.

Questo metodo è utile soprattutto con gli indumenti chiusi in buste sigillate, come quelle che si utilizzano per il cambio di stagione, per ricordarne il contenuto.

Ma può essere anche utile utilizzarlo per designare degli spazi per diverse tipologie di indumenti all’interno di ciascun cassetto, in modo che sia più facile trovare il posto dove riporre i vestiti.

Rinfrescare periodicamente

Ogni tanto, prendetevi il tempo per rivedere il contenuto dei cassetti e rimettere in ordine i vestiti.

Questo vi permette di valutare ciò che indossate regolarmente e di apportare eventuali modifiche all’organizzazione in base alle vostre esigenze attuali.

Sfruttare bene lo spazio

Se il vostro spazio per i vestiti è limitato, organizzatevi in modo da recuperare ogni angolino disponibile.

Ad esempio, potete arrotolare e mettere in piedi gli indumenti più piccoli, come calzini o biancheria intima, nei bordi del cassetto.

Piegare i vestiti nei cassetti in modo strategico è un modo efficace per ottimizzare lo spazio e mantenere l’ordine nel vostro armadio.

Utilizzando tecniche di piegatura, come quella KonMari e quella uniforme, è possibile sia recuperare posto che organizzare i capi in maniera impeccabile.

Ma ricordate che la chiave per mantenere un armadio ordinato è la costanza, quindi dedicate qualche minuto a riporre correttamente i vestiti ogni volta che li indossate e li lavate. Solo in questo modo debellerete il disordine e saprete sempre dove trovare le vostre cose.

