Avere gli specchi del bagno sempre puliti e brillanti potrebbe sembrare un’utopia per molte di noi, in quanto per sua stessa natura questo ambiente tende a produrre molta condensa.

Quante volte, infatti, vi è capitato di trovare aloni e macchie subito dopo averli puliti a fondo? Credo, spesso!

Per questo, oggi vedremo insieme il trucchetto del borotalco per avere non solo specchi sempre puliti ma anche per profumare l’intero bagno!

Come fare

Anche se può sembrare troppo bello per essere vero, il borotalco non è solo la polverina bianca utile per ammorbidire la pelle e per lenire le irritazioni, in quanto vanta anche un’azione pulente molto efficace.

Grazie, infatti, alla sua consistenza, svolge una leggera azione abrasiva in grado di rimuovere gli aloni dai vetri e dagli specchi e renderli splendenti.

Per provare questo rimedio, tutto ciò che dovrete fare è mescolare 2 cucchiai di borotalco in 700 ml d’acqua tiepida fino a quando non risulterà completamente sciolto.

Dopodiché, immergete un panno in microfibra nella soluzione così ottenuta, strizzatelo e passatelo sulla superficie dei vetri.

Se volete, potete anche versare il contenuto in un flacone spray e vaporizzare un po’ di questo composto direttamente sulla superficie. In questo modo, infatti, eviterete sprechi.

Infine, asciugate con un panno di microfibra inumidito, seguendo dei movimenti circolari e il gioco è fatto!

In alternativa, potete anche servirvi di alcuni fogli di giornale per asciugare lo specchio, in quanto questi sembrano essere in grado di assorbire gli aloni e lo sporco, grazie alla consistenza della carta e dell’inchiostro.

E voilà: non vedrete l’ora di specchiarvi! Non solo i vostri specchi saranno puliti come non mai, ma avrete anche profumato il vostro bagno in maniera totalmente naturale grazie al buon odore del borotalco!

N.B Vi ricordiamo, però, di utilizzare sempre fogli di quotidiano e non quelli delle riviste.

Altri rimedi utili per pulire gli specchi

Una volta visto come utilizzare il borotalco per avere specchi lucidi e brillanti e per profumare il vostro bagno, vediamo insieme altri ingredienti da dispensa in grado di venire in nostro soccorso in questi casi.

Limone

Il limone, si sa, ha un profumo inebriante naturale che si sprigiona facilmente in tutto l’ambiente. Inoltre, ha anche proprietà pulenti, sgrassanti e lucidanti. Non a caso, infatti, viene utilizzato per lucidare anche i bicchieri in vetro!

Quindi, perché non usarlo per lavare gli specchi in bagno? In questo caso, vi basterà riempire un vaporizzatore con acqua tiepida e versare il succo filtrato di 2 limoni.

Spruzzate, poi, la miscela sul vetro e passate direttamente il panno in cotone o in microfibra per dire addio agli aloni sullo specchio!

Aceto

Anche se l’aceto non rilascia proprio un buon profumo, è comunque un ingrediente in grado di rendere gli specchi brillanti e privi di aloni. Vi basterà, infatti, riempire un flacone spray con acqua e aceto bianco in parti uguali, scuotere per bene il tutto così da miscelare bene i due ingredienti.

A questo punto, spruzzate un po’ di questo prodotto sullo specchio del bagno e passate un panno in cotone pulito e asciutto fino a rimuovere gli aloni. Potete provare questo metodo anche per pulire i vetri della casa!

Patata

Infine, vediamo insieme questo ultimo trucchetto della nonna che consiste nell’utilizzare una patata per avere specchi brillanti. Tagliate, quindi, una patata cruda a metà e passatela, poi, sullo specchio, man mano vedrete che l’acqua verrà assorbita.

Infine, passate un panno per eliminare eventuali aloni e vedrete che gli specchi saranno splendenti! Questo rimedio può essere utilizzato anche per i vetri del box doccia!

Avvertenze

Vi ricordo di provare i rimedi prima su un angolino nascosto così da assicurarvi di non danneggiare la superficie dello specchio.