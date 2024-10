Come profumare il bagno con il rotolo di carta igienica?

Una delle sfide domestiche più difficili che ci troviamo ad affrontare quotidianamente è quella di mantenere il bagno profumato a lungo. Questo ambiente, infatti, per sua stessa natura, sembra tendere sempre ai cattivi odori e a non essere mai profumato come vorremmo. Quante volte, infatti, vi siete ritrovate ad aprire la porta del bagno, dopo averlo pulito a fondo, e a notare che l’odore di pulizia era già svanito? Oggi vi suggeriamo il trucchetto del rotolo di carta igienica: vi basta solo un rotolo di carta igienica per portare un buon profumo in bagno che dura anche con il passare delle ore!

Occorrente

Per prima cosa bisogna che procuriamo l’occorrente necessario al fine di preparare al meglio questo fantastico rimedio. Nel dettaglio vi serviranno:

Olio essenziale a vostro piacimento

1 rotolo di carta igienica

Raccomando di prediligere oli che non disturbino l’olfatto e che siano molto delicati. A tal proposito i più indicati sono quello alla lavanda, agrumi, cannella, chiodi di garofano o il fantastico tea tree oil che possiede anche delle proprietà antibatteriche.

C’è infatti da ricordare che sicuramente bisogna seguire i gusti personali, ma tenete in considerazione gli effetti rilassanti e benefici che gli oli hanno sull’ambiente e sulla persona.

Tuttavia potete anche periodicamente cambiare odore quando sostituite il rotolo di carta igienica.

Procedimento

Presi i soli due elementi necessari per il trucchetto, andiamo subito al procedimento! Dovrete prendere il dosatore delle gocce dell’olio essenziale e spargerne qualcuna qua e là nella parte interna del rotolo. Fate attenzione a non bagnare direttamente la carta igienica altrimenti rischiate di comprometterne l’utilità. Naturalmente vi consiglio di mettere poche gocce per non “stonare” troppo il profumo, ma fermatevi quando siete soddisfatti dell’intensità di odore che desiderate.

A questo punto posizionate il rotolo in bagno e vedrete che l’odore si sentirà subito!