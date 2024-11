Come profumare la casa con le bucce di mela

La natura ci regala profumi e colori che sono davvero un toccasana per i nostri sensi. Di cosa stiamo parlando? Della frutta! La varietà dei suoi colori, infatti, fa da sfondo alle diverse stagioni dell’anno. Le mele non sono solo deliziose da gustare, ma possono anche svolgere un ruolo sorprendente nell’aggiungere un profumo fresco e accogliente all’ambiente domestico.

Pensate di entrare in casa ed essere accolti da quest’aroma inebriante che invade tutta la casa, sarebbe un buon rientro, no? Se poi unissimo l’odore della mela con altre fragranze meravigliose quali quella della cannella o dell’arancia, allora avremmo proprio un profumatore naturale per tutte le stanze. A tal proposito, oggi vedremo insieme come profumare la casa con le bucce di una mela, un frutto dalle mille proprietà!

Sacchetti di stoffa

Il primo consiglio che vi diamo per riutilizzare le bucce di una mela per profumare casa consiste nel realizzare una sorta di profumatore per ambienti fai da te, utile per avere sempre un ottimo odore in casa.

Prendete, quindi, le bucce di una mela (o più di una, se lo preferite) e stendetele su una leccarda foderata con carta da forno. Dopodiché, collocate la leccarda al sole e lasciatela per un paio di giorni per fare essiccare le bucce.

Ovviamente, potrebbero volerci più o meno giorni: tutto, infatti, dipendente dalle condizioni esterne e dalla temperatura. In alternativa, potete anche essiccare più velocemente le bucce direttamente nell’essiccatore o anche nel forno, preriscaldandole per un’ora a una temperatura di 90° e poi, a una temperatura di 70° per circa due ore.

Una volta essiccate le bucce di mele, mettetele in un sacchetto di stoffa insieme anche ai chiodi di garofano o a qualche stecca di cannella. Poi, appendete il sacchetto nei punti in cui volete che arrivi l’aroma maggiormente e voilà: che profumo!

Pot pourri

Le bucce di mela possono essere utilizzate anche per preparare un potpourri profumato facile da realizzare. Anche in questo caso, vi conviene disidratare le bucce di mele per qualche giorno e tagliarle, poi, a pezzetti. A questo punto, mettetele in un contenitore di vetro e aggiungeteci anche altre scorze di frutta, quali mandarini, arancia, limoni e melograni e alcune spezie come per esempio la cannella. Collocate, poi, il contenitore nella stanza della casa che volete profumare e il gioco è fatto!

Sui termosifoni

Anche se potrà sembrare un’idea molto stramba, in realtà è davvero molto efficace per profumare in maniera naturale la vostra casa e renderla, così, più accogliente. Tutto ciò che dovrete fare, infatti, è collocare le bucce di mela (non essiccate!) sui termosifoni accesi, in modo tale da sfruttare il calore per far evaporare e sprigionare tutto il loro profumo naturale. In alternativa, potete anche versarle nella vaschetta del deumidificatore. Per intensificare il buon profumo, potete anche aggiungere le bucce di arance, mandarini e limoni. Noterete che la casa non solo sarà più calda, ma profumata come non mai!

Decorazioni profumate

Per profumare la vostra casa, potete anche divertirvi a realizzare delle decorazioni profumate, che avranno anche una funzione ornamentale. Prendete, quindi, le bucce di mela essiccate e realizzate le forme che più vi piacciono, quali stelle e cuori. Dopodiché, fate un piccolo foro sull’estremità di ogni buccia e unitele con dello spago per comporre una ghirlanda.

Vi consigliamo di lasciare un po’ di polpa vicino alle bucce così da renderle più dure e più adatte alla realizzazione di diverse forme; se troppo fine, infatti, le bucce tendono a raggrinzirsi. Per rendere più decorativa la ghirlanda, potete anche inserire delle foglie di alloro tra una buccia e l’altra. Lasciate, poi, essiccare questa sorta di ghirlanda per qualche giorno tenendola in un ambiente asciutto e secco. Una volta essiccata, appendetela dove più preferite e…che profumo!

Deodorante fai da te

Vediamo insieme come realizzare una sorta di infuso da utilizzare, poi, come profumo per ambienti. Il procedimento è molto semplice, in quanto dovrete munirvi solo di:

una tazza d’acqua tiepida

bucce di mele

una bacca di vaniglia

una manciata di chiodi di garofano

un cucchiaio di vodka

Aggiungete, quindi, in un contenitore le bucce di mele, la bacca di vaniglia e i chiodi di garofano. Versate, poi, la tazza di acqua tiepida e un cucchiaino di vodka per far conservare la miscela più a lungo. Per un profumo ancora più intenso, potete aggiungere all’infuso anche le scorze di altri frutti, come il limone o l’arancia. A questo punto, non vi resta che versare il tutto in un flacone spray e vaporizzare il profumo in tutta la casa.

Candele alla mela

Una delle modalità più comuni per utilizzare le mele come profumatori per la casa è creare delle candele profumate. Potete prepararle in pochissimo tempo, vi basterà tagliare le mele a metà, scavando leggermente la polpa e inserendo una candela delle giuste dimensioni al suo interno. Nel momento in cui accenderete la candela, il calore farà evaporare gli oli naturali della mela, diffondendo un profumo meraviglioso in ogni stanza. Potete prepararne anche più di una, così da posizionarle sul comodino o sul mobile di ogni stanza della casa, senza rinunciare al profumo!

Decorazioni con mele

In ultimo vedremo insieme un’idea creativa per profumare la tua casa: utilizzare le mele come decorazioni profumate! Puoi infilzare fette di mela con chiodi di garofano e posizionarle in ciotole o cestini in varie stanze; l’aroma sarà dolce e fresco allo stesso tempo.

Un altro metodo è tagliare accuratamente le bucce di mela e tagliare delle formine che più vi piacciono, successivamente dovrete farle essiccare e posizionarle in un piattino per profumare l’ambiente. Queste decorazioni non solo aggiungeranno un tocco rustico alla tua decorazione d’interni, ma diffonderanno anche un piacevole aroma di mela.