Quanto sono belli gli accessori in pelle?

Con il loro unico profumo riconoscibile subito e con la loro eleganza senza tempo e sempre in voga, le borse in pelle sono tra le cose che non mancano mai nell’armadio di uomini e donne!

Tuttavia la pelle è tanto bella quanto delicata, basta un niente per renderla opaca, per graffiarla o per farle perdere la sua lucentezza di sempre.

Bisogna stare dunque molto attenti per fare in modo che si mantenga sempre integra e in buono stato.

Oggi, quindi, vedremo insieme come far tornare come nuove le borse in pelle!

N.B. È assolutamente necessario leggere le istruzioni inerenti al tipo di pelle che possedete. Applicate tutti gli elementi indicati con la massima attenzione e provando sempre in un angolino nascosto. Inoltre non usate mai l’acqua.

Per ravvivare la pelle

Il primo metodo che vedremo è per ravvivare la pelle delle vostre borse.

Come detto prima, può capitare tante volte che, quando la riponiamo nell’armadio senza coprirla con un panno o senza metterla in un sacchetto, col tempo perde il suo smalto e la sua lucentezza.

Ebbene, in casi del genere potete preparare una soluzione con mezzo bicchiere di latte e l’albume di un uovo.

Successivamente inumidite un disco d’ovatta o un batuffolo di cotone nella soluzione creata e passatelo delicatamente su tutta la superficie della borsa.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Fate asciugare e poi passate un panno morbido.

Per rimuovere aloni

Tra i problemi che si possono riscontrare con gli oggetti in pelle, soprattutto se si tratta di pelle scura ci sono sicuramente gli aloni.

Per rimuovere gli aloni dalle borse in pelle possiamo usare sempre dei rimedi naturali e rendere di nuovo gli accessori come nuovi.

Potete procedere usando del latte vaccino e passare più volte l’ovatta, oppure potete provare con del latte detergente biologico che usate di solito per il viso.

Fate sempre asciugare e vedrete che l’alone si attenuerà di molto.

Addio graffi e macchie

Vediamo adesso un buon rimedio naturale per dire addio a graffi e macchie sulla pelle, in modo da non avere quei problemi antiestetici!

Premettendo che a volte è davvero difficile affrontare questo problema, trattandosi un materiale delicato.

Uno dei rimedi che potete usare è una miscela con acqua e un cucchiaino di alcol denaturato, questo aiuta la pelle a dilatarsi e a cacciare fuori lo sporco o a rimediare ai graffi.

Usate sempre un panno morbido o un batuffolo di ovatta per spargere il prodotto, non mettetelo mai direttamente sulla borsa perché rischierete di rovinarla.

N.B. La miscela acqua e Alcol va sempre prima provato in un angolo non visibile della borsetta, per valutare la tollerabilità. Sarà più adatto anche alle borse di pelle più chiara e in caso di macchie di inchiostro.

Come lucidare la pelle

Lucidare le borse in pelle è senza dubbio uno dei fattori che interessa di più dato che non è raro vedere le borse perdere il loro colore naturale.

Per lucidare, dunque, tutto quello che dovete fare è procurarvi un prodotto naturale dello stesso colore della pelle che possedete.

Se non siete sicuri di recuperare proprio la stessa tonalità, potete procedere con una tinta biologica e naturale da reperire nei negozi specializzati.

Passatela accuratamente sempre con dell’ovatta e lasciate asciugare per bene.

In riferimento a questo metodo, vi consiglierei di rivolgervi ad un esperto se non avete molta esperienza o pratica con passaggi simili.

Per togliere la polvere

Infine vediamo qual è la modalità giusta per togliere la polvere dalle borse in pelle!

In realtà non ci sono ingredienti particolari da reperire, vi basterà avere soltanto un panno morbido in lana o uno di quei panni che si usano per pulire anche i vetri degli occhiali.

Assicuratevi che sia pulito e passate il panno su tutta la superficie della borse per togliere accuratamente la polvere.

Non inumidite assolutamente il panno con l’acqua.

Avvertenze

Vi ricordo che è importantissimo provare i metodi prima su angoli nascosti della borsa, per esseri sicuri che possa tollerarlo! Maneggiare sempre tutto con molta cura e in modo che non venga assorbito troppo dalla pelle.