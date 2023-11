I termosifoni, elementi indispensabili per il riscaldamento delle nostre case, spesso accumulano polvere e sporcizia nel corso del tempo.

Per questo, effettuare una pulizia regolare è fondamentale per garantire un funzionamento ottimale e un’efficienza a lungo tempo.

Oggi vedremo insieme alcuni rimedi innovativi per pulire sia l’interno che l’esterno dei termosifoni senza dover ricorrere all’acqua, sei curioso di sapere come fare? Scopriamolo subito!

Metodo del phon

Uno dei modi più singolari per liberare i termosifoni dalla polvere consiste nell’utilizzare un semplice phon.

L’aria emanata del phon può aiutare a far scivolare via la polvere in poco tempo. Prima di iniziare, però, dovrai posizionare un panno umido in microfibra sotto il calorifero.

Successivamente accendi il phon a velocità e calore medio e puntalo verso i fori del termosifone. La forza dell’aria calda farà cadere la polvere accumulata, rendendo il processo rapido ed efficace.

Quando vedi che non scende più la polvere, sarà il momento di spegnere e togliere il panno.

Questo metodo è uno dei più efficaci e veloci, per questo amo usarlo e ti faccio vedere passo dopo passo il mio procedimento in questo video:

Piumino elettrostatico

Per una pulizia più dettagliata, non puoi fare a meno di prediligere il piumino elettrostatico, un alleato davvero prezioso.

Introdurlo nei fori del termosifone permette alle sue fibre cariche di elettricità statica di attrarre e catturare la polvere in pochissimo tempo, senza spostarla da una parta all’altra della superficie.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Tutto quello che dovrai fare è inserire il piumino all’interno di ogni foro del termosifone e aspettare che tutta la polvere scivoli via facilmente.

Questo metodo garantisce una pulizia profonda e la massima rimozione degli allergeni, contribuendo anche a mantenere un ambiente domestico salubre.

Asta con panno in microfibra

Un altro trucco pratico e veloce per pulire i termosifoni dentro e fuori prevede l’uso di un’asta di legno con un panno in microfibra inumidito d’acqua e aceto.

Questa soluzione fai-da-te offre la flessibilità necessaria per raggiungere gli angoli più remoti dei termosifoni, sciogliendo lo sporco accumulato.

Procurati un’asta in legno di una grandezza adatta ad andare nei fori; inumidisci un panno in microfibra con acqua e aceto bianco d’alcol; lega il panno sull’asta fissandolo con una molla e inserisci all’interno di ogni foro per pulire a fondo.

L’azione combinata di microfibra, acqua e aceto non solo rimuove la sporcizia, ma anche batteri e odori sgradevoli.

Aspirapolvere con tubo

Se stai cercando un metodo veloce e senza complicazioni, l’utilizzo di un aspirapolvere con un tubo sottile è la risposta giusta!

Monta il tubo sull’aspirapolvere e passalo attraverso i fori del termosifone, replicando lo stesso rimedio che abbiamo visto prima con il phon.

La potente aspirazione rimuoverà in modo efficace ogni traccia di polvere e detriti, lasciando il tuo termosifone pulito e efficiente.

Anche in questo caso, dovrai ricordarti di mettere un panno umido sotto al calorifero per non far andare tutta la polvere sul pavimento.

Per l’esterno

Per preservare l’aspetto e la durata dei tuoi termosifoni, considera metodi naturali per la pulizia esterna ed effettuala almeno una volta a settimana.

C’è bisogno di pochissimi elementi, dovrai solamente riempire un vaporizzatore spray metà con acqua e metà con aceto; spruzza il composto su un panno in microfibra umido e pulisci tutto il calorifero.

Nel caso in cui ci siano macchie ostinate, procedi prima con una spugna e poi con il panno.

Avvertenze

Ricorda di tenere i termosifoni spenti quando usi uno dei rimedi indicati.