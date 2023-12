Se ci sono delle superfici su cui amiamo sdraiarci per dormire o semplicemente per rilassarci queste sono il divano e il materasso.

Proprio per il loro eccessivo utilizzo quotidiano, però, potrebbero essere soggetti all’accumulo di sporco.

A tal proposito, oggi vedremo insieme come pulire il divano e il materasso con il bicarbonato!

Lavaggio a secco

Iniziamo con il dire che il bicarbonato è un ingrediente da dispensa che vanta proprietà pulenti e sbiancanti e una leggera azione abrasiva.

Per questo, può essere utilizzato per lavare a secco delle superfici non facilmente lavabili come appunto il materasso e il divano non sfoderabile.

Per provare questo trucchetto, quindi, dovrete semplicemente cospargere queste superfici con una grande quantità di bicarbonato in modo da ricoprirle e lasciare agire questa polverina per circa 30 minuti.

A questo punto, aspirate il bicarbonato con l’aspirapolvere dotata dei giusti beccucci o direttamente con una spazzola con le setole morbide.

Per un effetto ancora più efficace, vi suggeriamo di aggiungere al bicarbonato alcune gocce di olio essenziale di Tea tree in modo da “igienizzare” queste superfici grazie alle sue proprietà antibatteriche e antiodoranti.

Pulizia più profonda

Dopo aver rinfrescato e lavato a secco il vostro divano e materasso, potete anche procedere con una pulizia più profonda.

Dovrete, quindi, versare un cucchiaio di bicarbonato di sodio in un secchio contenente 1 litro di acqua tiepida e aggiungere, se lo preferite, anche mezzo bicchiere di succo di limone.

Dopodiché, agitate la soluzione con la mano per mescolare gli ingredienti e immergete, un panno morbido nella soluzione così ottenuta.

A questo punto, strizzatelo bene per rimuovere l’acqua in eccesso e affinché sia umido e non bagnato e passatelo sulla superficie del divano e del materasso. Infine, lasciate asciugare naturalmente (nel caso del materasso, potete anche portarlo fuori).

In alternativa, potete anche utilizzare un phon per accelerare l’asciugatura. Ovviamente, vi ricordiamo di non bagnare troppo queste superfici con il panno per evitare la formazione di umidità e di cattivi odori.

Come se non bastasse, il bicarbonato aiuterà a combattere anche la proliferazione di muffe e batteri.

N.B Evitate di aggiungere anche il succo di limone sui divani più delicati perché potrebbero subire delle alterazioni nel colore. Per assicurarvi che non si formino aloni o macchie, quindi, fate sempre prima la prova su un angolo nascosto così da essere certe che il colore non sbiadisca.

Altri rimedi per pulire il divano e il materasso

Dopo aver visto come pulire il materasso e il divano con il bicarbonato, vediamo insieme altri ingredienti che possono venire in nostro soccorso in questi casi.

Sapone di Marsiglia

Innanzitutto, il sapone di Marsiglia, il quale vanta proprietà pulenti molto delicate ed è considerato l’ingrediente base dello sgrassatore universale fai da te.

Per utilizzarlo, quindi, dovrete semplicemente diluire un cucchiaio di sapone di Marsiglia liquido in un secchio contenente un litro di acqua tiepida e immergere un panno nella soluzione.

Dopodiché, strizzatelo in modo che sia umido ma non bagnato e passatelo su tutta la superficie del materasso o del divano, strofinando soprattutto sulle macchie.

Dopodiché, risciacquate con un panno imbevuto solo di acqua e lasciate asciugare.

Aceto

Dopo il bicarbonato e il sapone di Marsiglia, non poteva mancare all’appello l’aceto, il quale è in grado anche di rimuovere i cattivi odori e la puzza di sudore che spesso si impregna in queste superfici.

Versate, quindi, metà bicchiere di aceto in un secchio con acqua, immergete un panno nella soluzione così ottenuta e strizzatelo per renderlo umido e non bagnato.

Dopodiché, risciacquate con un panno inumidito in acqua tiepida, accertandovi sempre di strizzare bene in modo da non bagnare molto le superfici perché potreste rovinare l’imbottitura dei tessuti.

Avvertenze

Vi ricordiamo sempre di attenervi all’etichetta di lavaggio in modo da usare il metodo più indicato. Inoltre vi ricordiamo di testare ogni rimedio prima in un’area nascosta del divano così da non incorrere in spiacevoli situazioni.