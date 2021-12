Sarete tutti d’accordo con me se dico che il divano fa parte dei pezzi d’arredamento più importanti della casa, dato che si sceglie con cura e con gusto!

C’è chi lo ama in pelle, velluto o di altri tipi di tessuto, ma la cosa certa è che tutti i divani rappresentano lo spazio di relax per eccellenza!

In virtù di quest’ultimo motivo, non capita raramente che si consumano bevande e cibi mentre siamo seduti sopra. Quest’abitudine, seppur rilassante, è sbagliata perché potrebbe generare cattivi odori sul divano e, ancor peggio, potrebbe macchiarlo.

Dal momento che alcuni divani non sono sfoderabili oppure non sempre si ha il tempo di togliere il rivestimento, quali metodi bisogna adottare per pulirlo?

Ebbene, oggi vi dirò che ne basta soltanto uno! Vediamo come pulire i divani col bicarbonato senza sfoderarli!

Procedimento

Bisogna scoprire anzitutto qual è il procedimento, in modo da rendere tutti i passaggi efficaci e veloci!

Vi sorprendete per la facilità con cui si può avere un divano come nuovo usando soltanto il bicarbonato, credo che siete davvero curiosi di sapere in che modo!

Bene, per prima cosa bisogna avere a portata di mano una cospicua quantità di bicarbonato in modo che possa ricoprire tutto il divano.

Aiutatevi con un cucchiaio e con una spazzola per spargerlo accuratamente senza lasciare zone scoperte.

In seguito dovrete lasciare il bicarbonato in posa per almeno 2 ore. Ricordate di non aprire finestre e balconi se tira vento e se il divano si trova in prossimità di questi, altrimenti la polvere volerà via.

Trascorso il tempo necessario, non vi resta che aspirare per bene l’ingrediente fino alla fine con l’apposito beccuccio dell’aspirapolvere.

In caso di macchie

Come detto prima, ci sono delle cattive abitudini che adottiamo sul divano.

In caso di macchie sul divano, quindi è necessario effettuare un trattamento pulente specifico. Quello che potete fare per ottenere un ottimo risultato è creare una pasta densa con 2 cucchiai di bicarbonato e acqua a filo.

Distribuite il composto sulla macchia e lasciatelo in posa finché non si asciuga completamente, dopodiché rimuovete l’eccesso con l’aiuto di una spazzolina oppure aspiratelo.

Ed ecco che direte addio alle macchie!

Per una pulizia profonda

Il metodo sopra indicato per pulire i divani senza sfoderarli è molto efficace, tuttavia per una pulizia profonda potete attuare i seguenti consigli!

Tenendo sempre presente il bicarbonato come ingrediente principale, munitevi anche di sapone di Marsiglia al fine di avere un risultato impeccabile.

Procedete, quindi, riempiendo un secchio d’acqua calda e inserendo all’interno 2 cucchiai di bicarbonato e 2 cucchiai di sapone di Marsiglia liquido o a scaglie sciolto a bagnomaria.

Mescolate per bene tutti gli ingredienti, dopodiché immergete nella miscela ottenuta un panno in microfibra e strizzatelo bene per rimuovere l’acqua in eccesso.

Passatelo su tutto il divano e sui cuscini, nel caso ci fossero.

Aspettate che si asciughi completamente ed il gioco è fatto!

N.B. Se volete profumare il divano, oltre a pulirlo, vi consiglio di versare 3 gocce di tea tree oil nel secchio.

Avvertenze

Assicuratevi di aver letto le indicazioni di lavaggio del divano prima di effettuare qualsiasi tipo di pulizia.