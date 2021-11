Anche se non ci pensiamo spesso, le fughe delle piastrelle della doccia tendono a sporcarsi esattamente come quelle dei pavimenti, in quanto sono continuamente a contatto con un ambiente umido.

Oltre ad annerirsi e ad “accogliere” la polvere, infatti, è frequente che si formi anche della muffa in questi spazi che separano una mattonella dall’altra.

A tal proposito, oggi vi consiglieremo dei rimedi casalinghi e naturali per pulire e sbiancare le fughe della doccia senza il rischio di opacizzare le piastrelle. Vediamoli insieme!

Bicarbonato

Il primo rimedio che vogliamo proporvi consiste nell’utilizzare il bicarbonato, un ingrediente molto noto per la pulizia domestica ecologica. Grazie al suo potere sgrassante e sbiancante, infatti, sarà in grado di far tornare velocemente le fughe della vostra doccia super pulite!

Versate, quindi, un po’ di bicarbonato in una ciotola e aggiungete l’acqua calda quanto basta un po’ alla volta fino ad ottenere una consistenza pastosa.

L’ideale è utilizzare tre parti di bicarbonato con una di acqua; questo composto, infatti, si rivelerà perfetto per le fughe di qualsiasi colore.

A questo punto, spalmate la pasta sulle fughe e strofinate con uno spazzolino da denti vecchio. Pulite, quindi, ogni fuga seguendo tutta la lunghezza e fate attenzione agli angoli e ai bordi.

Infine, risciacquate il tutto e il gioco è fatto!

Bicarbonato e aceto

Quando si parla di rimedi naturali, non si può non menzionare il binomio aceto e bicarbonato.

Alle proprietà del bicarbonato, infatti, si sommano anche quelle dell’aceto bianco, il quale possiede proprietà antimicotiche che lo rendono utile a rimuovere e a prevenire la formazione di muffa che può crearsi tra le piastrelle.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Versate, quindi, in una ciotola del bicarbonato e aggiungete un po’ alla volta l’aceto. Quando otterrete l’effervescenza generata dalla combinazione di questi due ingredienti, passate il composto sulle fughe e strofinate con uno spazzolino da denti.

Lasciate agire un po’, dopodiché risciacquate e lavate le piastrelle per eliminare ogni residuo.

N.B Vi consigliamo di non utilizzare l’aceto sulle piastrelle in marmo o su pietra naturale poiché potreste causare un danno permanente.

Acqua ossigenata e fecola di patate

In caso di sporco molto ostinato che non va via con i rimedi sopra indicati, vi consigliamo di utilizzare la fecola di patate combinata con l’acqua ossigenata, conosciuta anche come perossido di idrogeno. Sebbene, infatti, non sia un rimedio propriamente naturale è comunque ecologico.

Prendete, quindi, 1 bicchiere di acqua ossigenata a 10 volumi e 3 cucchiaini di amido di mais e mescolateli fino ad ottenere una pasta omogenea.

Ovviamente potete aumentare le dosi in base alla grandezza della superficie da pulire. Utilizzate, quindi, uno spazzolino da denti per strofinare la pasta sulle fughe.

Lasciate agire per circa un’ora, risciacquate e procedete con il comune lavaggio. Le vostre fughe saranno pulite come non mai!

Vi ricordiamo, inoltre, che l’acqua ossigenata può essere utilizzata anche per rimuovere la muffa dalle pareti!

Percarbonato

I rimedi non sono finiti qua! Vediamo, infatti, come utilizzare un altro ingrediente dalle proprietà sbiancanti, in grado di rendere più bianco non solo il vostro bucato ma anche le fughe della doccia: il percarbonato!

Vi ricordiamo, però, che questo prodotto si attiva con le alte temperature, perciò bisogna scioglierlo sempre in acqua calda, che sia almeno a 40-50°.

Unite una parte di percarbonato con 3 parti di acqua e applicate il composto così ottenuto sulle fughe. Dopodiché spazzolate e dopo aver atteso una decina di minuti, ripulite con un panno pulito.

N.B È consigliabile mettere sempre i guanti se scegliete di usare il percarbonato.

Sapone giallo

Un ultimo metodo veloce per sgrassare le fughe della doccia in pochi minuti consiste nell’utilizzare il sapone giallo, un ingrediente dalle proprietà smacchianti, noto anche per rimuovere le macchie gialle dal wc!

Prendete un panetto e tagliatene qualche pezzo, poi scioglietelo in mezzo litro d’acqua. Grazie alla sua biodegradabilità, si scioglierà in poco tempo!

A questo punto, versate il tutto in un vaporizzatore e spruzzatelo direttamente sulle fughe della doccia. Strofinate con uno spazzolino, poi risciacquate e asciugate.

Avvertenze

È importante provare sempre i rimedi proposti su un’area nascosta dell’ambiente, per accertarvi che non danneggi le vostre piastrelle.