Come pulire GRIGLIA e DOPPIO VETRO del forno senza detersivi e senza fatica?

La puliiza del forno è necessaria per averlo sempre bello e curato, per farlo durare di più, e per eliminare tutti i cattivi odori della cucina. Sgrassare il forno dopo aver cucinato è opportuno inoltre per evitare il proliferare di batteri e germi che potrebbero contaminare i nostri cibi.

Pulire la griglia e i il doppio vetro del forno spesso però è molto faticoso e richiede l’utilizzo di detersivi industriali che sono costosi e nocivi per l’ambiene. Ecco però come puoi fare subito per togliere grasso, incrostazioni e sporco dalla griglia del forno e gli aloni dal doppio vetro senza fatica solo con ingredienti naturali che hai in casa

GRIGLIA DEL FORNO

Il metodo facile è veloce è fare una soluzione con:

250ml di acqua

250ml di aceto bianco (o aceto di alcool)

Metterli in uno spruzzino e mescolare vigorosamente.

Fatto questo cospargi la griglia con il bicarbonato di sodio e spruzza sopra questo mix di acqua e aceto. Dopo qualche ora lo sporco incrostato si sarà ammorbidito e basterà una paglietta o una spugna abrasiva per rimuoverlo in maniera facile e veloce!

DOPPIO VETRO DEL FORNO

Qui il problema non è tanto lo sporco incrostato ma la difficoltà di arrivare nei punti che sono tra i due vetri…. ma c’è un trucchetto facile e veloce. Ti occorre:

Gruccia apribile

2 Panni da cucina in microfibra

miscela di acqua e aceto fatta in precedenza

E’ davvero molto semplice: apri la gruccia metallica in modo che diventi un filo lungo e sottile, e ricoprila con uno dei due panni. A questo punto spruzza il mix di acqua e aceto abbondantemente sul panno, e inseriri questo “aggeggio” tra i due vetri, cominciando a passarlo per tutta la larghezza e la lunghezza.

Fatto questo, sostituisci il panno con quello completamente asciutto e ripeti l’operazione, asciugando quindi il doppio vetro dall’interno!

Fai attenzione però che il forno sia spento, e che sia staccato dall’impianto elettrico!

Con questi due trucchetti riuscirai senza fatica a pulire efficacemente e in maniera naturale sia la griglia che il doppio vetro del tuo forno!