Come pulire i battiscopa?

Così come i pavimenti raccolgono lo sporco e la polvere, lo stesso vale anche per i battiscopa, solitamente ignorati. Eppure, questi presentano spesso macchie e strisce. A differenza dei pavimenti, però, la loro pulizia potrebbe essere più faticosa, in quanto ci “costringe” ad abbassarci. Tenerlo pulito non è molto semplice o, meglio, non è particolarmente comodo vista la posizione bassa che spesso ci costringe a curvarci. Quindi, è importante ricorrere agli ingredienti giusti così da velocizzare i tempi.

Il panno… in barattolo!

Il rimedio che utilizzo quando voglio davvero far brillare il mio battiscopa è quello del panno in barattolo! Chiamato così, sembra qualcosa che non ha molto senso, ma ti assicuro che un senso ce l’ha!

Allora, prendo semplicemente un barattolo abbastanza grande e ci metto dentro una soluzione composta da un cucchiaino di olio d’oliva, mezzo bicchiere di succo di limone, un bicchiere d’aceto bianco e mezzo bicchiere d’acqua. Dopo aver mescolato per bene, ci metto dentro in ammollo un panno in microfibra e lo lascio così per tutta la notte.

Il giorno successivo, lo lascio asciugare al sole per alcune ore, dopodiché lo utilizzo come normale panno alla base della scopa per pulire i battiscopa. Grazie al potere combinato delle sostanze che il panno ha assorbito, questo riesce ad attirare su di sé polvere e sporco anche se non è più umido come se si trattasse di un perfetto panno cattura-polvere. Insomma, un modo certo un po’ lento, ma utile per avere un mezzo super efficace da usare nella pulizia del battiscopa.

Il vecchio calzino in lana

Un metodo che uso con maggior frequenza e che serve, per lo più, a eliminare la polvere che si accumula nella parte alta del battiscopa è quello del vecchio calzino in lana. Beh, sicuramente detta così avrai già alcune idee su come questo metodo possa, in effetti, funzionare.

Mi basta prendere un vecchio calzino in lana e infilarci dentro la base della scopa. Se il calzino è troppo stretto, taglio la parte superiore in modo da facilitare il metterci la spazzola della scopa all’interno.

Poi, senza aver bisogno di abbassarmi, passo il calzino lungo tutto il battiscopa. La lana funge da materiale elettrostatico e raccoglie tutti i residui di polvere presenti oltre ad eventuali strisce di sporco. Inoltre, è delicata da usare anche sui battiscopa in legno.

La soluzione per chi ha animali in casa

Chi, come me, ha un animale in casa e vuole una pulizia più approfondita del battiscopa che non si limiti a eliminare strisce o segni di polvere, deve scegliere una soluzione un po’ più drastica.

A lungo mi sono chiesto cosa fosse meglio utilizzare finché non ho scoperto la formula perfetta per un detergente fai da te che unisce praticità ed efficacia. Ho semplicemente diluito alcune gocce di olio di tea tree, una sostanza molto versatile, in una soluzione di acqua e aceto bianco.

Più precisamente, ne verso 6-7 gocce in un composto fatto per metà d’acqua e per metà d’aceto bianco (rispettivamente 250ml e 250ml), mescolo il tutto e poi lo passo sui battiscopa con un panno leggermente imbevuto oppure lo spruzzo direttamente con l’aiuto di una bottiglia spray.

Trucchetto del batuffolo di cotone

Il trucchetto consiste nell’utilizzare un semplice batuffolo di cotone imbevuto di alcuni ingredienti in grado di smacchiare e pulire. In caso di battiscopa di ceramica e di legno, vi consigliamo di immergere il batuffolo di cotone nell’aceto bianco e strofinarlo, poi, delicatamente sui punti in cui sono presenti macchie o strisce sul battiscopa.

Il batuffolo di cotone risulterà essere molto comodo, in quanto vi consentirà di pulire in maniera veloce e con precisione sia il battiscopa sia il bordo superiore, su cui solitamente si accumula la polvere.

Se, invece, avete battiscopa in marmo o di pietra naturale, ricordatevi sempre che non dovete utilizzare l’aceto, perché la sua acidità tende a corrodere questi materiali e a danneggiarli, ma di servirvi di alcuni ingredienti neutri come il sapone di Marsiglia o sapone giallo, i quali vantano proprietà pulenti molto delicate.

Aggiungete, quindi, un po’ di sapone giallo o di Marsiglia in una bacinella contenente acqua tiepida, dopodiché, immergete i batuffoli di cotone e passateli lungo il battiscopa. Infine, vi consigliamo di passare un vecchio maglione di lana sul vostro battiscopa in marmo o pietra naturale, così da lasciarlo lucido e pulito!

In alternativa al batuffolo di cotone, potete anche mettere un calzino imbevuto di acqua o aceto o di acqua e sapone neutro alla base della scopa e passarla sul battiscopa, in modo da non dovervi abbassare e da lavare il battiscopa con zero sforzi!

Gomma per cancellare

Forse vi può sembrare troppo bello per essere vero, eppure sembra funzionare davvero! Di cosa parliamo? Della gomma per cancellare, la quale è in grado di rimuovere le strisce e le macchie dai battiscopa verniciati e quelli in ceramica, grazie alle sue capacità abrasive.

Strofinatela, quindi, sul battiscopa, in particolare sulle macchie, ricordando, però, di scegliere sempre una gomma bianca per non lasciare altri segni e di usare una morbida e non ruvida per non rischiare di lasciare antiestetici graffi. Oltre alla gomma da cancellare, potete anche utilizzare la gomma magica fai da te con il pane, realizzata semplicemente arrotolando la mollica!

Preparato di aceto e olio d’oliva

Per i battiscopa in legno potete utilizzare un preparato a base di aceto e olio. Per realizzarlo, mescolate due bicchieri di acqua (preferibilmente calda), mezzo bicchiere d’olio d’oliva e mezzo bicchiere d’aceto bianco.

Lasciate riposare il composto per almeno un paio di minuti, in modo che le sostanze leghino bene, prima di utilizzarlo. La soluzione va poi applicata sul battiscopa con un panno in spugna, massaggiando bene tutta la superficie. Dopo cinque minuti, risciacquate con acqua calda. Il calore dell’acqua servirà a far sciogliere la polvere eventualmente incrostata al battiscopa.

L’aceto, invece, è un antimacchie naturale ed è molto efficace per eliminare anche i granelli più piccoli di polvere. L’olio d’oliva, inoltre, è un toccasana per il legno e ne aumenterà la brillantezza. Il vostro battiscopa in legno non sarà mai stato tanto splendente!

Cera d’api

Come per la pulizia dei mobili in legno, anche per i battiscopa possiamo usare un classico, ossia la cera d’api. Si tratta di un prodotto particolarmente adatto ai legni più delicati. Se decidete di utilizzarla, passatela lungo il battiscopa con una spazzola e lasciatela agire per circa 8-10 minuti. Poi rimuovetela con un panno di lana.

Grazie alle sue proprietà, la cera d’api chiude i pori del legno, proteggendolo e donandogli lucentezza. La cera d’api può essere trovata al naturale o in miscele: ricordate di preferire i prodotti senza additivi chimici. Sulle confezioni troverete indicato se si tratta di un prodotto naturale o meno.