Che bello avere sempre bicchieri puliti e brillanti, danno un tocco unico a tavola!

Pensate però a tutte le volte che vediamo quell’odiosa patina bianca che si forma sul fondo e sui lati dei bicchieri, spesso la causa è il calcare che resta attaccato.

Quali sono i rimedi? Possono essere diversi, oggi vi dirò come pulire i bicchieri opachi e renderli brillanti!

Lavaggio in lavastoviglie

La maggior parte delle volte in cui troviamo i bicchieri opachi è dopo il lavaggio in lavastoviglie. Lì infatti circola molto calcare e non sempre viene via come dovrebbe.

Inoltre le cause possono essere anche l’uso eccessivo di detersivo o lavaggi a temperature troppo alte. Vediamo come evitare questi problemi!

L’aceto in questo caso è un buon rimedio per rendere brillanti i vostri bicchieri e farli tornare a splendere.

Utilizzarlo è molto semplice: mettetene un poco al posto del brillantante e avviate un lavaggio ad una temperatura non troppo alta.

L’azione dell’acqua insieme all’aceto scioglierà il calcare non farà formare la patina bianca.

Lavaggio a mano

A volte agire con un lavaggio a mano per i bicchieri opachi è la cosa migliore da fare. Di solito lasciarli in ammollo è la cosa migliore, ma con quali rimedi?

Alcuni ingredienti sono l’ideale per aiutarvi anche a prevenire la patina bianca e rendere brillanti i vostri bicchieri. Vediamo come!

Bicarbonato

Il bicarbonato in questo caso è sempre una garanzia! La sua azione sgrassante è l’ideale per far tornare i bicchieri come nuovi.

Riempite una bacinella con due litri e mezzo d’acqua e versate cinque cucchiai di bicarbonato. Fatelo sciogliere tutto e versate i bicchieri, lasciateli in ammollo mezza giornata e dopo risciacquate.

Vedrete che ottimo risultato: i bicchieri saranno lucenti!

Limone e Aceto

In alternativa al bicarbonato, potete lavare i bicchieri opachi con aceto bianco di alcol o aceto di vino e limone.

L’aceto infatti sgrasserà i bicchieri ed eliminerà l’opacità, il limone li renderà brillanti e li farà profumare di fresco!

Mettete in una bacinella piena d’acqua un bicchiere d’aceto e mezzo bicchiere di succo di limone. Lasciate agire in ammollo per un’intera notte e dopo risciacquateli.

Sapone di Marsiglia

Che profumo il Sapone di Marsiglia! Utile in lavatrice, per le pulizie di casa, dei pavimenti e delle superfici, il suo odore inebriante è fantastico quando si espande per tutta la casa!

Anche per i bicchieri opachi è un metodo efficace, basta solo sciogliere qualche scaglia in una bacinella con acqua e lasciare agire per due ore e dopo sciacquate per bene.

Il Sapone di Marsiglia è molto delicato, per cui controllate che siano venute via tutte le macchie, in caso contrario agite con una spugnetta e sciacquate.

Dentifricio

Chi ha detto che il dentifricio serve soltanto a rendere più brillanti? In alcuni casi lo si più usare anche per le pulizie!

Infatti è un ottimo aiuto per rendere più lucidi i bicchieri opachi: prendente una quantità e spargetela su tutta la superficie dei bicchieri.

Mettetele poi in ammollo con acqua e due cucchiai di sale, lasciate agire per qualche ora e dopo sciacquate.