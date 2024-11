Come pulire le fessure dei termosifoni con il metodo della farfalla

Accendere i termosifoni è un piacere perché ci ripariamo dal freddo, ma pulirlo un po’ meno! Stiamo parlando, infatti, di un calorifero non proprio semplice da lavare a causa di tutte le fessure che possiede e per l’attenzione che richiede. Tuttavia, in particolare prima di riaccenderlo mesi di spegnimento, è fondamentale pulirlo da cima a fondo per togliere tutta la polvere e per permettere un corretto funzionamento. Per questo oggi vi dirò il metodo Farfalla per pulire tutto il termosifone!

Occorrente

Provare questo rimedio è davvero un gioco da ragazzi, in quanto tutto ciò di cui avrete bisogno sarà:

1 spugnetta morbida

1 bicchiere e mezzo di aceto (per termosifoni in alluminio) oppure 2 cucchiai di sapone di Marsiglia (per termosifoni in ghisa)

Secchio con acqua calda

Una corda sottile (o una fascetta di plastica)



Procedimento

Una volta presi tutti gli ingredienti che ci servono, passiamo subito al procedimento! A seconda della tipologia di termosifone che possedete, versate nel secchio d’acqua calda l’aceto oppure il sapone di Marsiglia.

Prendete poi la corda e avvolgetela attorno alla spugna nel senso orizzontale ed esattamente al centro, stringete e vedrete che la spugna prenderà la forma di una farfalla. A questo punto non dovrete far altro che immergere la spugna nel secchio, strizzarla leggermente e poi inserire la spugna nelle fessure tirando fin giù con la corda. Ecco che avrete trovato un modo pratico ed efficace per togliere tutto lo sporco da termosifone!

Attenzione! Prima di procedere con il rimedio, è necessario mettere un tappeto o degli asciugamani sotto il termosifone per non rischiare di macchiare il pavimento.