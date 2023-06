Ma quanto è bello avere gli specchi sempre brillanti e super puliti dove poter riflettere la nostra immagine senza vedere aloni e macchie? Tantissimo!

Peccato, però, che questi tendano facilmente a macchiarsi, soprattutto se parliamo degli specchi del bagno su cui si accumula la condensa.

Per questo, oggi vedremo insieme come pulire gli specchi con un solo rimedio naturale!

Come fare

Il rimedio di cui vi vogliamo parlare è il borotalco, la polverina bianca che solitamente viene usata per lenire la pelle dei bambini. Questo prodotto, infatti, possiede una forte proprietà assorbente e pulente ed è, quindi, efficace per togliere le macchie e gli aloni sugli specchi. Munitevi, quindi, di:

2 cucchiai di borotalco

700 ml di acqua tiepida

Iniziate con il versare l’acqua in una brocca graduata, dopodiché aggiungete il borotalco e mescolate fino a quando non si sarà completamente sciolto. A questo punto, travasate la miscela così ottenuta in un flacone con spray, agitatelo energicamente per amalgamare ancora una volta gli ingredienti e vaporizzate il composto sugli specchi.

Quindi, lasciate agire il tutto per 5 minuti prima di strofinare delicatamente un panno in microfibra ed effettuare dei movimenti circolari soprattutto sui punti dove sono concentrate maggiormente le macchie e gli aloni. Infine, non vi resta che asciugare accuratamente con un panno morbido asciutto e… i vostri specchi brilleranno!

In caso di specchi molto sporchi, potete anche combinare il borotalco con l’aceto, aggiungendo 2 cucchiai di borotalco in una brocca contenente 350 ml d’acqua e 350 ml d’aceto bianco. L’aceto, infatti, è considerato un lucidante naturale in grado anche di far brillare l’acciaio della cucina!

A tal proposito, ecco un video per vedere come fare step by step!

Altri trucchetti per far brillare gli specchi

Oltre al rimedio visto finora, ci sono altri rimedi in grado di far brillare i vostri specchi. Vediamoli insieme!

Sapone di Marsiglia

Iniziamo da un ingrediente che sicuramente conoscete: il sapone di Marsiglia. Questo, infatti, vanta proprietà pulenti e sgrassanti molto delicate. Non a caso, è l’ingrediente base per realizzare lo smacchia-tutto fai da te!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare alcune scaglie di sapone di Marsiglia in una bacinella contenente acqua e immergere, poi, al suo interno un panno in microfibra morbido. A questo punto, passatelo più volte sulla superficie dello specchio, effettuando dei movimenti circolari e asciugate accuratamente con un panno asciutto: i vostri specchi saranno puliti come non mai!

Sapone giallo

Come il sapone di Marsiglia, anche il sapone giallo è un prodotto dalle forti proprietà smacchianti in grado di rimuovere lo sporco accumulato sugli specchi e a renderli brillanti. Vi ricordiamo, infatti, che è una manna dal cielo anche per lucidare a specchio il piano cottura!

In 1 litro di acqua tiepida, quindi, versate 1 cucchiaio di questo sapone in scaglie, dopodiché, immergete una spugnetta morbida nella miscela così ottenuta e passatela sullo specchio. A questo punto, non vi resta che risciacquare con un panno imbevuto di acqua e asciugare accuratamente con un panno asciutto.

Amido di mais

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che prevede l’utilizzo dell’amido di mais, il quale vanta forti proprietà assorbenti. Non a caso, è una manna dal cielo anche per assorbire le macchie sui tessuti.

Per l’utilizzo sugli specchi, quindi, dovrete versate un bicchiere di aceto e due cucchiai di amido di mais in 1 litro di acqua, mescolare bene il tutto per favorire lo scioglimento dell’amido e travasare la miscela così ottenuta in un flacone con spray.

Dopodiché, vaporizzatela sugli specchi, passate una spugnetta e risciacquate con un panno inumidito. Infine, asciugate accuratamente con un panno morbido asciutto e i vostri specchi brilleranno! Questo rimedio è indicato soprattutto in caso di specchi che presentano macchie di bagnoschiuma incrostato, di dentifricio o di make up.