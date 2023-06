Una delle cose che non piace in relazione ai vestiti non sono soltanto le macchie, ma anche il fatto che i colori nel tempo si possono sbiadire, facendo perdere la loro vivacità.

Come si contrasta questo fattore molto comune? Beh, bisognerebbe usare i metodi giusti di lavaggio, separare accuratamente i vestiti, avere un’acqua con poco calcare e tanti altri accorgimenti.

Se anche a voi è capitato di avere vestiti sbiaditi, non preoccupatevi! Scopriamo subito come ravvivarli con il trucchetto dell’alloro!

Perché usare l’alloro?

Potrebbe sembrare strano vedere l’alloro tra i rimedi più indicati per recuperare i vestiti sbiaditi.

Ebbene, sappiate che stiamo parlando di un rimedio usato fin dai tempi antichi dalle nostre Nonne che amavano riaccendere i colori con questa pianta dalle mille proprietà!

Ed è proprio su queste ultime che ci concentreremo, poiché l’alloro ha dalla sua parte un odore fantastico usato anche nell’aromaterapia, ma non solo!

Viene usato anche nei rimedi naturali per liberare le vie aeree durante il raffreddore, per cacciare via gli insetti da casa e balcone, per profumare la casa o fare un pot-pourri naturale.

Insomma, non si immagina una sola qualità che l’alloro non abbia; però è arrivato il momento di vedere come sfruttarlo al meglio per i vestiti!

Procedimento

Il procedimento è davvero molto semplice ed il risultato potrete vederlo fin da subito!

Dovrete anzitutto procurarvi:

4 cucchiai di bicarbonato di sodio

10 foglie d’alloro

1 pentola (la grandezza va in base ai panni che da inserire all’interno)

Acqua qb

Per prima cosa da fare è riempire la pentola con acqua, aggiungere l’alloro ed il bicarbonato, poi accendete il fuoco e arrivate fino ad ebollizione.

Una volta raggiunto il bollore, non dovrete far altro che versare tutto in una bacinella e poi mettere i panni in ammollo per un’intera notte.

L’indomani sciacquateli uno ad uno con abbondante acqua, in seguito lasciateli asciugare o passate al lavaggio in lavatrice: i vostri indumenti non saranno mai stati così vivaci!

Altri metodi per ravvivare i vestiti

L’alloro è sicuramente un rimedio fantastico, ma non è l’unico che potete usare! Ci sono infatti tanti altri rimedi da tenere in casa e a portata di mano per dare nuova vita ai colori dei vestiti in qualsiasi momento.

Vediamo insieme quelli più gettonati:

Sale : il sale di per sé non colora i vestiti, ma agisce “dietro le quinte” con l’acqua. Infatti è ottimo per alleggerire la composizione dell’acqua piena di calcare, di conseguenza i sali in essa contenenti non si attaccano ai vestiti. Per usarlo, basterà seguire lo stesso procedimento della pentola portata a bollore mettendo mezza tazza di sale per ogni litro d’acqua.

: il sale di per sé non colora i vestiti, ma agisce “dietro le quinte” con l’acqua. Infatti è ottimo per alleggerire la composizione dell’acqua piena di calcare, di conseguenza i sali in essa contenenti non si attaccano ai vestiti. Per usarlo, basterà seguire lo stesso procedimento della pentola portata a bollore mettendo Aceto bianco : conosciuto ed usato ampiamente in lavatrice, l’aceto è fantastico per mantenere costantemente vividi i colori dei vestiti. Usate 4 cucchiai d’aceto per ogni litro d’acqua ed ecco fatto!

: conosciuto ed usato ampiamente in lavatrice, l’aceto è fantastico per mantenere costantemente vividi i colori dei vestiti. Usate 4 cucchiai d’aceto per ogni litro d’acqua ed ecco fatto! Tè nero : questo metodo vale per i capi neri o molto scuri. Il tè rilascia delle proprietà che ravvivano i vestiti, 1 litro di infuso al tè nero , aggiungete i panni e aspettate sempre 24 ore, vedrete che risultato!

: questo metodo vale per i capi neri o molto scuri. Il tè rilascia delle proprietà che ravvivano i vestiti, , aggiungete i panni e aspettate sempre 24 ore, vedrete che risultato! Pepe nero: anche questo rimedio potrebbe risultare azzardato, ma vi sorprenderà! Aggiungete 3 cucchiai di pepe nero nella pentola e seguite gli stessi passaggi descritti anche per l’alloro.

Avvertenze

Ricordate che, al fine di avere sempre dei vestiti impeccabili, è necessario seguire le istruzioni sulle etichette di lavaggio.