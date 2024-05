Non appena inizia a fare più caldo, puntualmente mi ritrovo in casa delle piccole formichine di tanto in tanto che invadono la mia cucina.

Per quanto siano innocue, lo ammetto, le trovo piuttosto fastidiose e non appena le vedo, tento di tutto per tenerle lontane.

Per fortuna, ho capito come risolvere il problema delle formiche che ritornano sempre in cucina. Scopriamo insieme come fare!

Utilizzare il limone

Innanzitutto, se mi ritrovo formiche in cucina, faccio ricorso a un rimedio naturale che sembra essere impeccabile quando si tratta di tenere lontani questi insetti: il limone.

Il suo odore forte che noi tanto amiamo, infatti, risulta molto fastidioso alle formiche perciò faranno retromarcia.

Io lo utilizzo, mettendo in un piattino delle fettine di limone e riponendolo nelle zone della cucina dove mi sono ritrovata le formiche. Se non ho a portata di mano il limone, rimedio con l’aceto che funziona comunque.

In questo caso, riempio 1 bicchiere d’aceto e lo metto lungo le “linee di percorso” delle formiche.

Per un effetto ancora più efficace, è possibile anche riempire un bicchiere con l’aceto e inserire all’interno delle fette o degli spicchi di limone.

Oltre al limone, ci sono altri rimedi naturali che possono venire in vostro soccorso se vi ritrovate le formiche in casa…vediamoli insieme in questo video!

Pulire regolarmente

Una volta visto il rimedio per liberarsi delle formiche, passiamo a vedere altri accorgimenti che possiamo seguire che sono in grado di prevenire la loro comparsa in casa.

Ciò che è importante fare per evitare di vedere formiche in cucina è procedere regolarmente con la pulizia e rimuovere tutti i residui di cibo dai pavimenti, tavoli e così via.

Ricordiamoci, infatti, che le formiche sono attratte dal cibo! Perciò, io passo sempre l’aspirapolvere in modo da non avere briciole sui pavimenti o sulle superfici.

Evitare di avere cibo in giro

Mi capita spesso di conservare il cibo magari sul piano di lavoro così da averlo a portata di mano per la cena o per il giorno dopo.

Ho capito, però, che le formiche hanno un radar per l’odore del cibo e che ne sono fortemente attratte. Perciò, ho imparato ad evitare di tenere il cibo “scoperto” e lo conservo, invece, in contenitori ermetici in grado di “isolare” il cibo e non far sentire gli odori.

Chiudere i buchi nelle porte e nei muri

Anche se può sembrarvi strano, molto spesso le formiche entrano direttamente dalle porte, esattamente come i nostri ospiti.

Ancora di più, se si hanno porte o finestre che danno sul balcone o sul giardino. Il problema potrebbe essere, infatti, la presenza di spiragli negli infissi che permettono il loro passaggio.

Allo stesso modo, le crepe nei muri permettono di far entrare questi insetti direttamente in casa.

Perciò, controllo sempre la provenienza delle formiche e mi accerto che non siano questi problemi la causa. In caso lo siano, procedo con la riparazione e l’occlusione di queste crepe.

Riparare le perdite di acqua

Mi è capitato una volta di individuare delle formiche, questa volta in bagno e di chiedermi da dove provenissero.

Dopodiché, ho scoperto che avevo delle perdite di acqua che ne erano la causa. Oltre dal cibo, infatti, questi insetti sono anche attratte dall’acqua.

Perciò, in questo caso, ce ne possiamo sbarazzare solo riparando i rubinetti o eventuali tubature danneggiate che sono responsabili delle perdite di acqua.