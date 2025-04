Se riutilizzi questa acqua di cottura puoi far splendere il tuo parquet come non lo hai mai visto

Se hai un parquet in casa, sai bene quanto sia bello, ma anche delicato. Ogni piccolo graffio o segno di usura può fare la differenza. Ma se ti dicessi che esiste un trucco antico, molto utilizzato dalle nonne, che ti permette di mantenere il parquet lucido e splendente senza ricorrere a costosi prodotti chimici?

La soluzione è semplice e naturale: l’acqua di riso! Quando cuoci il riso, ti capiterà spesso di vedere quel liquido biancastro che rimane nella pentola. Scommetto che, come tanti, l’hai sempre gettato via senza pensarci troppo. Eppure, questo “scarto” ha in realtà proprietà sorprendenti che possono diventare il tuo migliore alleato per la pulizia del parquet!

Come usare l’acqua di riso

Quando ho scoperto che bastava davvero così poco per avere un risultato così efficace, ne sono rimasta davvero sorpresa! Una volta cucinato il riso, ti basterà conservare l’acqua che rimane nella pentola (l’importante è che non contenga sale, perché potrebbe danneggiare il legno); fai raffreddare l’acqua e poi immergi un panno in microfibra; strizzalo bene e passalo sul pavimento in legno. Resterai senza parole: il parquet sarà lucidissimo ma anche molto nutrito, grazie agli oli naturali che si trovano proprio nell’acqua di riso.

In pratica, ottieni in questo modo una vera e propria cera naturale, che lascerà il pavimento lucido, protetto e, cosa più importante, senza residui tossici.

Un rimedio economico e ecologico

Usare l’acqua di riso non è solo un ottimo modo per mantenere bello il parque, ma è anche una scelta ecologica. Evitare di gettare via questo liquido ti permette di ridurre gli sprechi, trasformando un semplice scarto alimentare in un prodotto utile per la casa. Inoltre, grazie alle micelle naturali presenti nell’acqua di riso, la pulizia risulta efficace ma non aggressiva, senza rischiare di danneggiare le superfici delicate come il legno. Un altro aspetto positivo è che, non contenendo sostanze chimiche e non lasciando residui nocivi, è un rimedio ideale per famiglie con bambini o animali domestici.

Come utilizzarla anche su altri pavimenti

L’acqua di riso non è adatta solo al parquet, ma anche a piastrelle o linoleum: puoi mescolarla con un po’ d’acqua calda e qualche goccia di sapone delicato per ottenere una pulizia ancora più profonda, senza lasciare aloni. Se hai bisogno di un detergente più potente, questa combinazione sarà perfetta anche per superfici più ampie.

In alternativa, puoi utilizzare l’acqua di riso anche a freddo, dopo averla conservata in frigorifero per qualche giorno. È sufficiente utilizzarla entro 24 ore per mantenere le sue proprietà efficaci.

Invece di spendere soldi in detergenti specifici, quindi, puoi semplicemente riutilizzare un “scarto” che hai già in cucina! La prossima volta che cucini il riso, ricordati di non gettare via l’acqua!