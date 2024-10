Come riutilizzare i limoni spremuti?

In molti sanno che il succo di limone può essere utilizzato per diversi lavori casalinghi. È però, forse, meno conosciuto il fatto che anche la buccia di questo agrume è estremamente versatile. Dopo aver spremuto un limone, quindi, non gettate via quella che pensate essere una sostanza di scarto, ma conservatela e utilizzatela per uno dei rimedi naturali proposti di seguito. Soprattutto le bucce di limone sono molto valide nelle piccole azioni di tutti i giorni, vediamo quindi come riutilizzare le bucce di limone in casa, In questo modo, si eviteranno gli sprechi e sarete sicuri di sfruttare tutto l’agrume in modo intelligente.

Perché il limone è così utile?

Il limone è un prodotto versatile e naturale per cucinare, pulire, preparare trattamenti di bellezza e molto altro ancora. Non solo possiede un sapore e un aroma fantastici, ma ha anche proprietà antibatteriche che ne fanno un perfetto ingrediente per distruggere i germi. Il suo basso pH, lo rende poi l’ideale da utilizzare per ricette di bellezza e benessere.

Inoltre, se applicato direttamente sulla pelle, il succo di limone può schiarire le macchie dovute all’età o alla troppa esposizione ai raggi solari. Questo agrume contiene un’alta concentrazione di acido citrico, ottimo come disinfettante o agente pulente in generale. L’acido citrico presente nel limone aiuta a uccidere la maggior parte degli agenti patogeni.

Contro il calcare

Quando viene utilizzato per l’acciaio, il limone dà il meglio di sé. Sappiamo che l’acciaio è un materiale dove il calcare si nota e si crea maggiormente, per cui avere un alleato che possa rimuoverlo, è la cosa migliore!

In questo caso potete usare le bucce di limone contro il calcare, vi basterà tritare le bucce di un limone e metterle in un pentolino con un bicchiere d’acqua. Quando l’acqua sarà arrivata al bollore, spegnete il fuoco e versate una tazzina d’aceto bianco.

Usate la soluzione per pulire le zone con il calcare, aiutandovi con una spugnetta e lasciando agire per diversi minuti: il calcare non ci sarà più!

Oltre ad usarlo come anticalcare per le superfici, potete metterne una quantità anche in lavastoviglie o un lavatrice, unito all’aceto bianco per una pulizia profonda!

Profumare gli armadi

Abbiamo detto che il profumo del limone mette d’accordo tutti, o quasi tutti! Quando si sprigiona in casa, subito sentiamo una sensazione di freschezza!

Pensate che potete usare le bucce per profumare gli armadi: in che modo? Prendete le scorze di un limone, assicurandovi che siano ben asciutte (altrimenti potrebbero ammuffire) e inseritele all’interno di un sacchetto, dopodiché ponetele in armadio e vedrete che non solo questo profumerà, ma eliminerà eventuali cattivi odori! Se avete un armadio molto grande, mettete più sacchetti, anche tra gli indumenti.

Allontanare gli insetti

Gli insetti sono proprio l’ultima cosa che voglia vedere in casa, soprattutto quando si insediano in cucina o in bagno. Spesso ci affidiamo ad agenti chimici altamente nocivi anche per la nostra salute, quando potremmo semplicemente utilizzare cose che si trovano in casa. Le bucce di limone, in questo senso, potrebbero essere la soluzione giusta, in quanto gli insetti, soprattutto le formiche, non amano l’aroma emanato dagli agrumi, per questo faranno dietro-front.

Basterà tagliare le bucce di un limone e metterle sul davanzale della finestra, oppure nelle zone critiche in cui sapete che provengono gli insetti. Assicuratevi sempre che le bucce siano ben asciutte.

Detergente naturale

Abbiamo già accennato alla grande proprietà pulente del limone, per questo motivo con le bucce potrete creare il vostro detergente naturale, con cui lavare le superfici di casa utilizzando una soluzione facile ed economica.

Ingredienti:

Bucce di 3 limoni (potete utilizzare anche le bucce d’arance insieme a quelle del limone)

Aceto bianco (200 ml)

Alcol denaturato (200 ml)

Acqua demineralizzata (200 ml)

Ponete le bucce in un barattolo di vetro a chiusura ermetica, versate l’acqua e schiacciate un po’ le bucce per far in modo che l’aroma fuoriesca più efficacemente. Aggiungete poi l’alcol denaturato e l’aceto bianco, chiudete il barattolo e agitate.

Lasciate riposare il composto per una settimana, andando ad agitare ogni tanto, dopodiché filtratelo e passatelo in un contenitore spray: ecco che è pronto il vostro detergente naturale!

N.B. Ricordiamo che il seguente detergente naturale non può essere utilizzato per le superfici in marmo.

Rimuovere le macchie dai vestiti

La buccia di un mezzo limone spremuto è sufficiente a rimuovere macchie di grasso e unto dai vestiti. Strofinatela sulla zona specifica dell’indumento e lasciate riposare un’intera notte. Per le macchie più ostinate, spolverate del bicarbonato di sodio sopra la buccia già posizionata sull’alone. Strofinate per effettuare un leggero scrub e lavate come d’abitudine.

Pulire lavandini e tubature

Versate del bicarbonato di sodio nel lavandino o nelle tubature e utilizzate la buccia di un limone per grattare le superfici. Questo metodo rimuoverà lo sporco agendo come se fosse candeggina, con la sola differenza che si tratta di un procedimento effettuato esclusivamente con ingredienti naturali e sicuri. Il lavandino risplenderà di nuova luce.

Pulire la caffettiera

Le sostanze acide presenti nel limone dissolvono efficacemente i depositi di acqua più resistenti e le macchie di caffè dalla caffettiera. Unite la buccia di un limone a pochi cucchiai di sale (che funziona come abrasivo) e a del ghiaccio.

Fate roteare gli ingredienti all’interno della caffettiera per alcuni minuti o fino a che le macchie non verranno completamente rimosse. In casi di aloni più persistenti, lasciate la mistura al suo interno per tutta la notte. Risciacquate poi bene la caffettiera prima di riutilizzarla.

Igienizzare i taglieri

Il limone svolge un buon lavoro nell’eliminare gli odori che rimangono intrappolati sul tagliere, ad esempio quelli di aglio e cipolla. È in grado inoltre di igienizzarlo, grazie alle sue caratteristiche antibatteriche.

Prendete la buccia di mezzo limone con attaccata ancora un po’ di polpa. Strofinatela energicamente su tutta la superficie del tagliere che sarà stata precedentemente cosparsa di sale grosso. Sciacquate bene e lasciate ad asciugare.

Deodorante per ambienti

Gettate nel caminetto le bucce di limone avanzate o fatele bruciare sui fornelli della cucina per riempire la stanza di un gradevole aroma agrumato. Quelle essiccate permettono al legno intorno ad esse di bruciare meglio perché contengono degli oli che prolungano la durata della fiamma.

Ricordatevi quindi di conservare le bucce avanzate dei limoni, in questo modo eviterete gli sprechi e avrete a disposizione un ottimo ingrediente base per semplificarvi la vita casalinga in modo naturale ed economico.