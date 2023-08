Non buttare le Vaschette di Gelato finite ma scopri come riutilizzarle in Casa

Le vaschette di gelato possono avere molteplici utilizzi una volta finito il loro contenuto, quindi non è necessario gettarle via.

Infatti si possono riciclare in maniera originale e creare tantissime altre cose, che possono sempre tornare utili in casa.

Riutilizzare le vaschette di gelato, inoltre, è anche un modo per aiutare il nostro pianeta. Quindi ben venga darsi da fare per creare nuovi oggetti con esse.

Cestini

I cestini sono un elemento utilissimo per l’ordine e l’organizzazione. Per tale motivo, più se ne posseggono e meglio è.

Le vaschette di gelato possono essere degli ottimi sostituti dei cestini che si acquistano nei negozi, e utilizzarle offre il vantaggio di riciclare della plastica che altrimenti andrebbe gettata via.

Se avete bisogno di cestini da mettere esposti sui mobili o sui ripiani, potete decorare le vostre vaschette con carta adesiva o colori acrilici. Non sono questi gli unici modi: scatenate la fantasia e rendete le vostre vaschette bellissime.

Possono essere utili anche da mettere in frigorifero per raccogliere la verdura, oppure per creare un reparto dedicato ai formaggi, per esempio.

Potete mettere le vaschette, che ormai sono i vostri cestini, nei cassetti e utilizzarle per organizzare gli spazi, quindi dividere gli oggetti per categorie in base anche alla grandezza delle vaschette.

Vasi

La vaschetta del gelato si può trasformare in un vaso per le vostre piante.

Tutto quello che dovete fare è procurarvi un po’ di terriccio e dei semi o una piantina, da travasare nella vostra vaschetta.

Se volete inserire direttamente la pianta nella vaschetta, effettuate dei fori sulla base per fare in modo che l’acqua non ristagni se mettete troppa quando innaffiate le piante. Questo gioverà al benessere della pianta.

Se volete, potete anche decorare l’esterno della vaschetta con un po’ di colore acrilico o con della carta adesiva, per renderla d’aspetto più gradevole e magari abbinarla al vostro arredamento.

Per un tocco estroso, incollate con la colla a caldo un nastro alla vaschetta. E non vi resta che disporre i vostri nuovi vasi fai da te sul balcone o nella stanza che desiderate.

Cestino da picnic

Se amate i pranzi o le merende all’aria aperta, potete fare buon uso delle vaschette e costruirci un cestino da picnic dove riporre gli alimenti.

Tutto quello che vi serve è della colla a caldo e un po’ di spago per trasformare la vaschetta in un utile e insolito cestino.

Incollate lo spago sulla parte esterna del contenitore in modo da ricoprirlo tutto. Per la parte interna, invece, scegliete uno scampolo di stoffa che vi piace e incollatelo per rivestirla interamente.

Per completare il lavoro, decorate anche il coperchio e attaccatici dello spago creando un manico, che vi permette di trasportarlo; poi richiudete la vaschetta per tenere fermi gli alimenti che ci riporrete.

Con poche e semplici mosse, trasformerete una vaschetta di gelato in un cestino da picnic che può tornarvi utile per i vostri pasti fuori casa.

Portagioie

Un altro buon utilizzo che potete fare della vaschetta di gelato è trasformarla in un portagioielli.

Anche in questo caso potete scegliere di decorare la vaschetta con del colore acrilico o di attaccarci degli adesivi.

La vaschetta può essere davvero comoda ad accogliere le vostre collane, bracciali e anelli.

Contenitore per giochi

Le vaschette di gelato possono essere usate anche per contenere i giocattoli dei vostri bambini, soprattutto quelli piccoli.

Decoratele e siate fantasiosi, poi utilizzatele per dividere i pezzi di Lego, i pezzi dei puzzle, i mazzi di carte o contenere dei pezzi piccoli di qualsiasi gioco che non volete si perdano.

Portafoto

Se della dimensione giusta, potete conservare nelle vaschette di gelato riciclate le foto che avete fatto stampare.

Ma non solo, potete metterci dentro anche le cartoline, le lettere, i bigliettini d’auguri e qualsiasi ricordo in generale.

Poiché in questo caso si tratta di un contenitore delle vostre memorie, impegnatevi a decorarle e ad abbellirle.

Ora che sapete come fare, riciclate le vaschette di gelato come più vi piace e in tutti i modi che vi vengono in mente, senza mettere limiti alla vostra fantasia.