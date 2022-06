Le piastrelle del bagno, oltre ad essere soggette alla formazione di calcare e muffa a causa dell’eccesso di umidità, tendono anche ad accumulare polvere, la quale si deposita soprattutto lungo le fughe.

Come risultato, otteniamo piastrelle e fughe (ovvero gli spazi che separano una mattonella dall’altra) nere e sporche, che conferiscono un aspetto per niente bello al nostro bagno.

Oggi, però, vi diamo una bella notizia: è possibile sbiancare in maniera facile e veloce le piastrelle e le fughe del bagno utilizzando solo una candela! Vediamo insieme come fare!

Come pulirle

Prima di procedere con il trucchetto della candela, è importante innanzitutto pulire a fondo le piastrelle e le fughe così da rimuovere lo sporco accumulato. Solo dopo quest’operazione, potete sbiancarle ulteriormente con la candela. Quindi, vediamo come pulirle!

Bicarbonato e aceto

Come primo rimedio, non potevamo non menzionare l’accostamento di due ingredienti da dispensa, noti proprio per le loro proprietà pulenti e sbiancanti: il bicarbonato di sodio e l’aceto.

Mescolate, quindi, il bicarbonato con un po’di aceto a filo fino ad ottenere un composto pastoso abbastanza denso e, una volta ottenuta l’effervescenza data dalla reazione tra questi due ingredienti, passate il composto sulle fughe e sulle piastrelle. Strofinate, poi, con uno spazzolino da denti e fate agire. Infine, risciacquate, asciugate e il gioco è fatto!

N.B Vi consigliamo di non utilizzare l’aceto sulle piastrelle in marmo o su pietra naturale poiché potreste causare un danno permanente.

Sapone giallo

Un altro ingrediente in grado di sgrassare a fondo le vostre piastrelle e fughe e rimuovere tutto lo sporco accumulato è il sapone giallo, il quale vanta proprietà pulenti molto delicate. Il suo potere smacchiante, inoltre, è una manna dal cielo anche per rimuovere le macchie gialle dal wc!

Tutto ciò che dovrete fare, è tagliare qualche pezzo di sapone dal panetto e scioglierlo in mezzo litro d’acqua calda. Dopodiché, travasate il tutto in un vaporizzatore e spruzzate la miscela così ottenuta direttamente sulle fughe della doccia. Strofinate con uno spazzolino, risciacquate e asciugate: addio sporco dalle vostre piastrelle e fughe!

Succo di limone

Se c’è un ingrediente noto alle nostre nonne per le sue proprietà pulenti e sbiancanti, questo è sicuramente il limone, utilizzato anche sul bucato per conferirgli il candore originario senza ricorrere alla candeggina!

Per usarlo in questo caso, quindi, vi basterà aggiungere il succo di 1 limone in una ciotola contenente circa 1 litro d’acqua e usare la miscela sulle piastrelle, servendovi di una spugnetta. Strofinate fino a rimuovere lo sporco, poi risciacquate e il nero sulle piastrelle e fughe sarà solo un brutto ricordo!

Acqua ossigenata e maizena

In caso di sporco più ostinato, che non va via con i rimedi visti finora, vi proponiamo un ultimo rimedio che prevede l’utilizzo dell’acqua ossigenata e dell’amido di mais.

Realizzate una pasta omogenea, mescolando 1 bicchiere di acqua ossigenata a 10 volumi e 3 cucchiaini di amido di mais e utilizzatela sulle fughe e sulle piastrelle utilizzando uno spazzolino da denti. Lasciate, poi, agire per circa un’ora, dopodiché risciacquate con una miscela composta per metà da acqua e metà da aceto.

Trucchetto della candela

Una volta pulite a fondo le piastrelle e le fughe del bagno, è ora di provare il trucchetto della candela, il quale aiuterà a creare una patina bianca protettiva in grado non solo di sbiancare e rimuovere “l’effetto annerito”, ma anche di prevenire la formazione dello sporco.

Munitevi, quindi, di una semplice candela bianca e strofinate la sua punta nelle fessure delle piastrelle più volte. Dopodiché, lasciate asciugare per circa 10 minuti e passate, poi, uno straccio umido in maniera molto delicata: le vostre piastrelle saranno bianche come non mai!

N.B Vi raccomandiamo di procedere con quest’operazione solo dopo aver pulito e lasciato asciugare accuratamente le piastrelle e le fughe.

Avvertenze

Gran parte delle piastrelle è in ceramica, materiale versatile e dalla facile pulizia. Ciò non vieta che ce ne siano di altri materiali. Proprio per questo seguite sempre le indicazioni di produzione prima di cominciare con la pulizia delle piastrelle.