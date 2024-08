Come sbiancare le fughe delle piastrelle con una candela

Il bagno è sicuramente l’ambiente della casa più soggetto allo sporco, al calcare e alla muffa che tendono a depositarsi un po’ ovunque. L’accumulo di questo sporco è visibile soprattutto lungo le fughe che tendono ad annerirsi conferendo un aspetto per niente bello a questo ambiente.

Oggi, però, vi diamo una bella notizia: è possibile sbiancare in maniera facile e veloce le piastrelle e le fughe del bagno utilizzando solo una candela!

Poiché il trucchetto della candela è in grado di sbiancare le fughe ma non di pulirle, è bene procedere prima con la pulizia di queste ultime in modo da rimuovere lo sporco accumulato.

Per farlo, vi consigliamo un ingrediente noto per le sue proprietà sgrassanti e pulenti: il sapone giallo. Versate, quindi, qualche pezzo di questo sapone in una ciotola contenente mezzo litro d’acqua calda, dopodiché, travasate il tutto in un vaporizzatore e spruzzate la miscela così ottenuta direttamente sulle fughe del bagno. Infine, strofinate con un vecchio spazzolino per rimuovere tutto lo sporco e risciacquate.

Una volta pulite a fondo le piastrelle e le fughe del bagno, è ora di provare il trucchetto della candela, il quale aiuterà a creare una patina bianca protettiva in grado non solo di sbiancare e rimuovere “l’effetto annerito”, ma anche di prevenire la formazione dello sporco.

Munitevi, quindi, di una semplice candela bianca e strofinate la sua punta nelle fessure delle piastrelle più volte. Dopodiché, lasciate asciugare per circa 10 minuti e passate, poi, uno straccio umido in maniera molto delicata: le vostre piastrelle saranno bianche come non mai!

N.B Vi raccomandiamo di procedere con quest’operazione solo dopo aver pulito e lasciato asciugare accuratamente le piastrelle e le fughe.