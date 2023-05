Come sistemare le Coperte nell’Armadio per risparmiare spazio

L’organizzazione delle coperte è una sfida all’ordine del giorno!

L’inverno ci costringe ad usarne più di una per cercare di dormire tranquilli e al caldo, quindi bisogna avere anche un ordine ben preciso per non invadere ogni mobile di casa con coperte, plaid e quant’altro.

Dei modi per risparmiare spazio ci sono e oggi vedremo insieme quelli più gettonati che possono essere sicuramente d’aiuto al fine di sistemarle al meglio!

Fare una selezione

Il primo metodo che aiuta senza dubbio ad avere un’organizzazione maggiore delle coperte è fare una selezione.

Sebbene le coperte durino molto nel tempo, ce ne sono sempre alcune completamente inutilizzate che sarebbe opportuno donare o non mettere nell’armadio dove prendete le coperte ogni giorno.

Diversamente consumeranno soltanto spazio privandovi di metterne altre che sfruttare più volte e che si catalogano tra le vostre preferite!

Metodo sotto vuoto

Il metodo sotto vuoto è sempre più diffuso per la conservazione non solo delle coperte, ma anche dei vestiti durante il cambio di stagione.

Si tratta di usare delle buste in plastica rigida con una valvola in uno degli angoli dove potete aspirare tutta l’aria.

In questo modo anche i piumoni, che solitamente occupano tantissimo spazio, possono diventare piccoli e farvi recuperare una notevole quantità di volume all’interno del mobile!

Scatoli

Per evitare le macchie gialle o la polvere sulle coperte potete prediligere anche gli scatoli!

Naturalmente in un rimedio del genere avrete bisogno di una particolare quantità di spazio, dunque usatelo quando sapete di avere le dimensioni giuste.

In ogni scatolo potete dividere le coperte per tipologie tra plaid, piumoni, coperte in lana e così via. Così facendo sarà anche più ordinato e immediato quando vi occorreranno!

Mobili alti

Dal momento che le coperte non sono proprio i tessuti più piccoli da tenere nelle stanze, molte persone prediligono i mobili alti!

Spesso si fanno costruire proprio apposta in modo da riporre tutto al loro interno, ma come piegarle per fare in modo che una sola coperta occupi tutto?

Per prima cosa distendente per bene e piegate prima a metà, poi ripiegate e arrotolate la coperta schiacciandola.

Il volume delle coperte sarà notevolmente ridotto e riuscirete a metterne diverse nello stesso mobile!

Usare delle mensole

Le mensole sono sempre molto comode nella gestione delle coperte perché fungono da “paletti” e si riesce ad incastrarle per bene.

A volte la causa del disordine all’interno del mobile delle coperte è proprio la mancanza di mensole, perché si dispongono una sopra l’altra senza un criterio preciso.

Dovrete sempre stare attenti a piegarle per bene togliendo tutte le pieghe e vedrete che recupererete tantissimo spazio!

Sacchetti restringenti

L’ultimo trucchetto per sistemare le coperte nell’armadio ricorda un po’ i viaggi!

Per far entrare tutto all’interno della valigia si ricorre ai sacchetti tipici dei sacchi a pelo dove ci entra praticamente di tutto senza occupare spazio!

In caso di un mobile particolarmente piccolo o nel cambio di stagione, scegliete questa modalità e mettete delle etichette sui sacchetti per capire bene di quale coperta si tratta.

Un metodo veloce, ma molto pratico per organizzare l’intera casa!