Spolverare spesso è fondamentale per ridurre la quantità di polvere in giro per casa, per questo cerco di farlo tutti i giorni, in modo tale che le pulizia e la sensazione di freschezza durino più a lungo.

Ma proprio perché è qualcosa che faccio spesso, ho escogitato dei metodi che mi permettono di spolverare in fretta e senza dedicarci troppo tempo della mia giornata.

Spolverare è importante, ma con tutte le cose che ho da fare non potrei mai togliere la polvere quasi quotidianamente se non fossi veloce. Adesso vi racconto come faccio.

Oggetti sui mobili

La prima cosa di cui mi sono resa conto è che gli oggetti esposti sui mobili erano ciò che mi faceva perdere più tempo in assoluto. Potete immaginare che spostarli ogni volta, spolverarli, spolverare i mobili e poi rimetterli a posto non era il massimo della comodità.

Inoltre, la polvere tende ad accumularsi nelle parti cave di bomboniere, vasi e altri oggetti da esposizione. Per questo mi sono rassegnata al fatto che dovevano essere sacrificati se la mia primaria esigenza era la velocità.

Ho iniziato un bel processo di decluttering, dando via quello che non mi piaceva e che non mi serviva, e mi sono anche resa conto che la casa ha assunto un aspetto più ordinato.

Mentre i souvenir che per me hanno un valore affettivo e che volevo tenere esposti li ho inseriti all’interno di vetrinette, in modo tale che non sono costretta a spolverarli ogni giorno, ma solo quando faccio le pulizie approfondite.

Cestino con utensili

Un altro aspetto importante che mi sono ritrovata a valutare è che andavo spesso da una stanza all’altra per prendere quello che mi serviva, sprecando del tempo prezioso.

Infatti mi capitava di dimenticare lo straccio, lo spolverino o il prodotto che volevo utilizzare per catturare la polvere o profumare un po’ i mobili e di dover andare a recuperarlo.

Allora ho pensato di preparare un cestino da tenere nel ripostiglio, dove dentro ho messo tutto il necessario per spolverare, come un panno in microfibra da inumidire o uno spolverino per raggiungere gli angoli più difficili.

Sequenza di stanze e mobili

Anche spostarmi in maniera casuale da una stanza all’altra mi faceva perdere tempo. Adesso mi muovo invece in base agli spazi della mia casa, per passare in maniera agevole da una stanza all’altra senza fare avanti e indietro troppo spesso.

L’ordine dei mobili da spolverare, inoltre, è fondamentale. Mi capitava infatti di spolverare i mobili più in basso e poi quelli più in alto.

La conseguenza era che i mobili già puliti si sporcavano nuovamente, perché ci cadeva sopra della polvere. Quindi la sequenza ottimale è partire dall’alto e procedere verso il basso.

Prodotti

Anche la scelta dei prodotti non è da trascurare, perché da questa dipende la modalità in cui si spolvera. Prima di sentire l’esigenza di velocizzare il processo, utilizzavo un secchio con acqua calda in cui scioglievo delle scaglie di sapone di Marsiglia.

Lo faccio ancora quando ho più tempo a disposizione, perché mi piace molto il risultato e il profumo fresco che si diffonde per casa, ma devo ammettere che non è il metodo più veloce, soprattutto quando bisogna aspettare che si asciughi per riporre gli oggetti.

Con questo metodo, inoltre, si rischia che cadono a terra gocce d’acqua e di dover lavare anche i pavimenti. Adesso preferisco quindi inumidire un panno in microfibra o in cotone su cui spruzzo uno spray adatto a togliere la polvere.

Spolverino

Per essere ancora più veloce, utilizzo uno spolverino, un accessorio magico che ha dimezzato il tempo che impiego a spolverare per tutta la casa.

La caratteristica positiva è che acchiappa la polvere in maniera immediata e basta scuoterlo un pochino fuori al balcone per eliminare i residui e continuare a utilizzarlo.

Il vantaggio rispetto al panno è che riesce a infilarsi tra le varie superfici, permettendomi anche di evitare di spostare gli oggetti dai mobili quando ho altre commissioni da fare e voglio proprio essere super veloce.

Questi sono i miei consigli per spolverare in maniera rapidissima, evitando di sprecare tempo inutile per una delle mansioni che bisogna svolgere in maniera più frequente. Spero tanto che vi saranno utili!