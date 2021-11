Per staccare le etichette dai Barattoli e dalle Bottiglie in vetro ecco dei trucchi semplici e rapidi

Rimuovere etichette, adesivi, carte e qualsiasi cosa attaccata agli oggetti in vetro a volte può risultare davvero un’impresa titanica.

Effettivamente, se non si usa prima qualche rimedio per ammorbidirle, non solo non si staccano per bene, ma si danneggia la bottiglia il barattolo o la superficie in vetro.

Per tale ragione bisogna sapere che è importante attuare dei metodi efficaci al fine di facilitare tutto il processo.

Vediamo insieme il metodo del phon per staccare le etichette dai barattoli e dalle bottiglie in vetro.

Come fare?

Per prima cosa spruzzate un po’ d’aceto o acqua molto calda sull’etichetta o sull’adesivo così da iniziare ad ammorbidirla.

A seguito dovrete prendere il phon con il getto medio e aria calda e posizionarlo in prossimità dell’etichetta, a circa 2 o 3 centimetri di distanza.

Man mano che riscaldate, provate anche a staccare l’etichetta e se fatica a venir via definitivamente, togliete i residui con aceto bianco e strofinando delicatamente con una spugnetta.

Ed ecco fatto, ora avrete il vostro barattolo o la vostra bottiglia come nuovi!

Altri modi per staccare le etichette

Oltre quello del phon, esistono altri modi per staccare le etichette, vediamoli insieme!

Sapone di Marsiglia : ottimo ingrediente in casi come questo, il sapone di Marsiglia può essere la soluzione ideale. Dovrete soltanto sciogliere 2 cucchiai di prodotto in acqua calda e mettere in ammollo il barattolo per circa 30 minuti.

: ottimo ingrediente in casi come questo, il sapone di Marsiglia può essere la soluzione ideale. Dovrete soltanto sciogliere in acqua calda e Vodka : ebbene sì, vi sembrerà stano, ma la questo concentrato alcolico è molto efficace per staccare le etichette più ostinate ! Tutto quello che dovete fare è mettere un po’ di vodka su un batuffolo di cotone e strofinarlo sulla colla in eccesso. Vi raccomando di non usare altri liquidi oltre la vodka poiché lo zucchero che contengono potrebbe solo rendere più difficile il passaggio.

: ebbene sì, vi sembrerà stano, ma la questo ! Tutto quello che dovete fare e strofinarlo sulla colla in eccesso. Vi raccomando di non usare altri liquidi oltre la vodka poiché lo zucchero che contengono potrebbe solo rendere più difficile il passaggio. Bicarbonato di sodio : ottimo per pulire la casa e per rimuovere le macchie più ostinate, il bicarbonato di sodio è quello che fa al caso vostro se volete rimuovere delle etichette senza troppo sforzo. Dovrete creare pasta densa con acqua e bicarbonato , spalmatela poi sull’etichetta e lasciate agire per 15-20 minuti, dopodiché risciacquate sotto acqua calda strofinando con una spugnetta in caso di residui.

: ottimo e per rimuovere le macchie più ostinate, il bicarbonato di sodio è quello che fa al caso vostro se volete rimuovere delle etichette senza troppo sforzo. Dovrete , e lasciate agire per 15-20 minuti, dopodiché risciacquate sotto acqua calda strofinando con una spugnetta in caso di residui. Alcol denaturato: in ultimo vediamo uno dei metodi più istantanei ed efficaci. L’alcol denaturato può essere versato direttamente sull’etichetta, oppure steso con l’aiuto di un panno in microfibra o un batuffolo di cotone. Vedrete che l’etichetta verrà via all’istante, in caso contrario strofinate leggermente con la parte non abrasiva di una spugnetta.

Avvertenze

Per assicurarvi che i rimedi non danneggino il vetro, provateli prima su un angolino nascosto.